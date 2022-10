Selenskyj bittet bei Wiederaufbau-Konferenz um Finanzhilfe

Di., 25.10.2022, 14.24 Uhr

Auf der internationalen Wiederaufbau-Konferenz in Berlin hat der ukrainische Präsident die Weltgemeinschaft um Hilfe bei der Deckung des im kommenden Jahr erwarteten Milliarden-Haushaltsdefizits gebeten. "Es ist sehr viel Geld, es geht um ein Defizit von 38 Milliarden Dollar", sagte der Staatschef in einer per Video übertragenen Ansprache.

Video: Politik, Krise, Krieg, Konflikt