China: Staatschef Xi Jinping zementiert seine Macht

Mo., 24.10.2022, 12.54 Uhr

Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping hat seine Macht weiter festigen können. Einstimmig bestätigten die 2300 ausgewählten Delegierten beim Kongress der Kommunistischen Partei (KP) die "zentrale Rolle" Xis in der KP und ihrer Führungsriege. At the end of the week-long gathering in Beijing, China's ruling party approved a sweeping reshuffle that saw a number of top officials -- including Premier Li Keqiang -- step down, allowing Xi to appoint new allies.

