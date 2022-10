Tübingen: Boris Palmer gewinnt erneut Bürgermeisterwahl

Berlin. Tübingens umstrittener Oberbürgermeister hat alles riskiert und haushoch gewonnen. Boris Palmer bleibt an der Spitze der Uni-Stadt.

Boris Palmer: Der Oberbürgermeister von Tübingen spaltet seine Partei, die Grünen. Nun haben die Grünen in Baden-Württemberg ein Parteiausschlussverfahren gegen Palmer eingeleitet. Grund sind Rassismusvorwürfe.

Grüne in Baden-Württemberg wollen Boris Palmer ausschließen

Grüne in Baden-Württemberg wollen Boris Palmer ausschließen

Baden-Württemberg Wahl in Tübingen: Boris Palmer bleibt Oberbürgermeister

Boris Palmer ist als Oberbürgermeister von Tübingen wiedergewählt worden. Er setzte sich mit einer absoluten Mehrheit von 52,4 Prozent der Stimmen gegen seine Konkurrentinnen durch, wie die Stadt am Sonntagabend nach Auszählung aller Wahllokale mitteilte.

Palmer war wegen Ärgers mit seiner Partei nicht für die Grünen, sondern als unabhängiger Kandidat angetreten. Seine Konkurrentin Ulrike Baumgärtner (Grüne) kam auf 22 Prozent der Stimmen, Sofie Geisel (SPD, von der FDP unterstützt) auf 21,4 Prozent der Stimmen. Rund 69.000 Tübingerinnen und Tübinger waren wahlberechtigt. Sechs Kandidaten waren zugelassen.

Hintergrund: OB-Wahl: Boris Palmer tritt als unabhängiger Kandidat an

Palmer ist bereits seit 16 Jahren Stadtoberhaupt Tübingen in Baden-Württemberg. Er hatte im Vorfeld erklärt, nicht mehr beim zweiten Wahlgang antreten zu wollen, sollte er in der ersten Runde nicht vorne liegen. „Wenn ich diese Wahl nicht für mich entscheiden kann, ist die politische Figur Boris Palmer am Ende“, hatte ihn die „Pforzheimer Zeitung“ zitiert. Die Mitgliedschaft des 50-Jährigen bei den Grünen ruht bis Ende 2023 wegen Streitereien um Tabubrüche und Rassismusvorwürfe. (lah/dpa)

Lesen Sie mehr: bei Grünen: Boris Palmer gibt Fehler zu

Dieser Artikel erschien zuerst bei morgenpost.de.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de