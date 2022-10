Atomstreit: FDP und Grüne akzeptieren Kanzler-Machtwort zähneknirschend

Di., 18.10.2022, 12.24 Uhr

Der Kanzler hat ein Machtwort gesprochen: Alle drei noch am Netz befindlichen deutschen Atomkraftwerke sollen bis Mitte April 2023 laufen können. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) will den Schritt trotz Protesten in seiner Partei akzeptieren, FDP-Politiker begrüßten ihn. OF NUCLEAR AND COAL ENERGY PLANTS

