Grünen-Parteitag: Das heikelste Thema kommt spät

Bonn. Die Grünen treffen sich in Bonn zum Bundesparteitag – und haben dort gleich am ersten Abend ein heikles Thema auf dem Programm.

Mit einem dreitägigen Treffen in Bonn wollen die Grünen den Kurs ihrer Partei in der Energie- und Inflationskrise festlegen – gerade auch mit Blick auf die Koalition in Berlin.

Gesprächsbedarf dürften die rund 800 Delegierten, die für das Treffen angemeldet sind, nach gut zehn Monaten Ampel-Regierung haben. „Wir wussten, dass wir die Regierung in krisengeplagten Zeiten übernehmen“, sagte Bundesgeschäftsführerin Emily Büning zu Beginn des Parteitags am Freitagnachmittag. „Wir wussten, dass es hart werden würde.“

Und diese Erwartung hat sich erfüllt. Auch wenn sich die Partei in den vergangenen Jahren häufig pragmatisch präsentiert hatte, waren es doch viele grüne Schmerzpunkte, die im ersten Jahr dieser Regierung getroffen wurden. Angefangen beim 100 Milliarden Euro schweren Sondervermögen für die Bundeswehr, über den Tankrabatt bis zu den eigentlich schon abgeschalteten Kohlekraftwerken, die in diesen Tagen zurückkehren ans Netz, - an den Antworten der Bundesregierung auf die umfassende Krise, die Russlands Angriff auf die Ukraine ausgelöst hat, hatten einige Grüne schwer zu schlucken.

Über Habecks Einsatzreserve soll am Freitagabend entschieden werden

Eines der heikelsten Themen stand dabei für den Freitagabend auf dem Plan. Dann wollte der Parteitag über den Plan des grünen Wirtschaftsministers Robert Habeck debattieren, zwei von drei noch laufenden deutschen Atomkraftwerken über den 31. Dezember hinaus zu betreiben. Als „Einsatzreserve“ zur Netzstabilisierung sollen sie dienen, Habeck geht inzwischen davon aus, dass man auf diese Reserve wird zurückgreifen müssen.

Das allein ist für große Teile der grünen Basis, die lange auf den endgültigen Atomausstieg Deutschlands hingearbeitet hat, ein Tabubruch. Doch Habeck könnte davon profitieren, dass ein noch viel weitergehendes Szenario im Raum steht: Denn der Konflikt mit FDP-Chef Christian Lindner ist noch immer nicht beigelegt. Der will nicht nur, dass alle drei noch aktiven Kernkraftwerke in Deutschland bis 2024 weiterlaufen – Lindner will auch noch bereits abgeschaltete wieder ans Netz nehmen. Über der Suche der Grünen nach einer Position zur Einsatzreserve schwebt deshalb auch der schwelende Streit in der Ampel-Koalition.

Die Partei rechnet mit Debatten bis in den späten Abend

Ob die Partei sich hinter Habeck stellt, stand bei Redaktionsschluss dieser Ausgabe noch nicht fest. Die Partei rechnete am Freitagnachmittag mit Debatten bis in den späten Abend, vielleicht auch die Nacht.

Am Sonnabend sollen dann außenpolitische Themen im Zentrum der Debatte stehen, am Sonntag wollen die Delegierten über Klimapolitik beraten.

Dieser Text erschien zuerst auf morgenpost.de.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de