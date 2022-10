Russland-Kontakte: Warum BSI-Chef Schönbohm vor dem Aus steht

Berlin. Innenministerin verliert die Geduld: Präsident des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik offenbar kurz vor Abberufung.

Die deutsche Wirtschaft ist zunehmend von Cyberkriminalität bedroht. Laut einer Studie des Bundesverbandes Informationswirtschaft und Telekommunikation wurden 90 Prozent der befragten Unternehmen schon einmal Opfer von Sabotage, Datendiebstahl und Spionage. Dabei geht es um dreistellige Milliardenbeträge an Schäden.

Der Präsident des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI), Arne Schönbohm, wird politisch angezählt. Innenministerin Nancy Faeser (SPD) ist verärgert, weil der Behördenchef bei einem Jubiläumsveranstaltung des Cyber-Sicherheitsrates aufgetreten ist.

Spätestens seit 2019 steht der Verein wegen seiner Nähe zur Regierung in Russland in der Kritik, insbesondere Vereinspräsident Hans-Wilhelm Dünn. Ihm wurde schon damals vorgeworfen, er habe sich „vor den Karren Russlands spannen lassen“. Mehrere Vertreter der Wirtschaft traten als Mitglieder zurück.

BSI-Chef Schönbohm war gewarnt

In Sicherheitskreisen sorgte man sich, dass russische Einflussagenten die Kongresse des Vereines ausnützen könnten. Problematisch ist auch, dass sich der Verein einen offiziellen Anstrich gibt. Der Titel ist zum Verwechseln ähnlich mit dem Nationalen Cyber-Sicherheitsrat der Bundesregierung.

Schönbohm selbst war dem Vernehmen nach gewarnt. Mehr noch: Seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erteilte er die Weisung, keine Auftritte mit Vertretern des Vereins zu absolvieren. Warum er sich selbst nicht daran hielt, ist unklar.

Schönbohm: Faeser versucht, den BSI-Chef loszuwerden

Nachdem Jan Böhmermann in seiner Satire-Sendung „ZDF Magazin Royal“ am Freitagabend die Recherchen des Netzwerks „Policy Network Analytics“ präsentierte, unter anderem über Schönbohms Auftritt bei einer Feier zum zehnjährigen Jubiläum des Vereins, zog Faeser Konsequenzen. Sie sagte die für Donnerstag geplante gemeinsame Vorstellung des Lageberichts zur Cyber-Sicherheit ab. Wie es heißt, sucht sie nach einem Weg, ihn an der Spitze ihrer Behörde loszuwerden.

Die Personalie Arne Schönbohm, Sohn des ehemaligen Innenministers von Brandenburg, Jörg Schönbohm (CDU), war seit der Berufung durch den damaligen Bundesinnenministers Thomas de Maiziere (CDU), im Jahr 2016 umstritten. Er hatte den „Cyber-Sicherheitsrat Deutschland e.V.“. vor zehn Jahren mitgegründet.

Der Firmengründer hat Verbindungen zum KGB

Mitglied in diesem Verein sind nicht nur die Polizeigewerkschaft, das Gesundheitsministerium, Banken und Firmen aus dem Energiesektor, sondern auch die Protelion GmbH. Sie ist, so ist es ihrer Webseite zu entnehmen „ein führender internationaler IT-Sicherheitsanbieter“ und bietet Schutz vor in- und ausländischen Hackerangriffen. Sie vertreibt die Sicherheitssoftware „VIPNet“.

Nach den Recherchen, die Böhmermann präsentierte, soll Protelion aus dem russischen Unternehmen Infotecs hervorgegangen sein. Dessen Gründer soll zuvor beim russischen Geheimdienst KGB in der Forschungsabteilung aktiv gewesen ein. Er wurde vom russischen Präsidenten Wladimir Putin persönlich für sein Wirken mit einer Ehrenmedaille ausgezeichnet. Putin würdigte „die über 30-jährige Tätigkeit eines Cyber-Sicherheitsunternehmens Infotecs“.

