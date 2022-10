Assange-Unterstützer bilden Menschenkette um britisches Parlament

So., 09.10.2022, 16.23 Uhr

Etwa tausend Menschen haben am Samstag eine Menschenkette um das britische Parlament in London gebildet und die Freilassung von Wikileaks-Gründer Julian Assange gefordert. Assange ist seit 2019 in einem Hochsicherheitsgefängnis nahe London inhaftiert.

