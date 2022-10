Scholz weist EU-Kritik an Gaspreisbremse erneut zurück

Fr., 07.10.2022, 20.23 Uhr

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat die EU-Kritik an der deutschen Gaspreisbremse erneut zurückgewiesen. "Was Deutschland macht, ist richtig", sagte Scholz zum Abschluss des informellen EU-Gipfels in Prag über das Entlastungspaket von 200 Milliarden Euro.

