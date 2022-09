Russland will vier ukrainische Regionen am Freitag annektieren

Do., 29.09.2022, 14.24 Uhr

Russlands Staatschef Wladimir Putin will am Freitag die Annexion der vier russisch kontrollierten Gebiete in der Ukraine bei einer Zeremonie im Kreml formell vollziehen.

