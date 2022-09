Mit iranischen Drohnen kommt die Angst nach Odessa

Do., 29.09.2022, 08.23 Uhr

Es war ruhiger geworden in Odessa. Vorbei der ständige Beschuss mit russischen Raketen, sogar die Sandsäcke zum Schutz der historischen Gebäude sind größtenteils verschwunden. Doch nun greift Russland die südukrainische Hafenstadt mit iranischen Drohnen an und versetzt die Bewohner in Angst und Schrecken.

