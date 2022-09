Moskaus Weg von den "Referenden" bis zur Annexion

Di., 27.09.2022, 12.53 Uhr

Nach den sogenannten Referenden über einen Anschluss an Russland in vier von Moskau kontrollierten Gebieten in der Ukraine könnte es jetzt schnell gehen mit der Annexion. Bereits am Freitag könnte der Anschluss aus russischer Sicht vollzogen sein.

Video: Politik