USA verurteilen geplante "Scheinreferenden" in der Ukraine

Di., 20.09.2022, 20.23 Uhr

Die von den pro-russischen Behörden in vier ukrainischen Regionen angekündigten Referenden über eine Annexion durch Russland sind international auf Kritik gestoßen. Der Nationale Sicherheitsberater des Weißen Hauses, Jake Sullivan, verurteilt die geplanten Abstimmungen als "Affront gegen die Prinzipien von Souveränität und territorialer Integrität". Die USA würden "Russlands Ansprüche auf irgendwelche angeblich annektierten Teile der Ukraine niemals anerkennen", betont er. Die pro-russischen Behörden in den ukrainischen Regionen Luhansk, Donezk, Cherson und Saporischschja hatten zuvor Referenden über einen Anschluss an Russland angekündigt, die bereits am Freitag beginnen und mehrere Tage dauern sollen.

