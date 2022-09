Ukraine-Krieg, Entlastungspaket & Co.: Politiker diskutieren bei "Medien-Q"

Am Donnerstagabend (9. September) hat die FUNKE Mediengruppe zum fünften "MedienQ" in Clärchens Ballhaus eingeladen: Rund 150 Gäste aus Politik, Medien, Wirtschaft und Diplomatie sind in Berlin zusammengekommen.

Berlin. Kaum ein Thema bestimmt die Gespräche derzeit so wie der Krieg in der Ukraine und die Folgen auch hierzulande. Nicht anders war es am Donnerstagabend in Clärchens Ballhaus: Auf Einladung der FUNKE-Zentralredaktion waren rund 150 Gäste aus Politik, Wirtschaft, Diplomatie und gesellschaftlichem Leben in das traditionsreiche Tanzlokal im Herzen von Berlin gekommen.

„Ich hätte nicht für möglich gehalten, dass wir unseren Leserinnen und Lesern im Jahr 2022 erklären müssen, wie sie vielleicht ohne Heizung durch den Winter kommen“, sagte Jörg Quoos, Chefredakteur der FUNKE Zentralredaktion, in seiner Begrüßung. „Oder dass ein Raketen-Krieg mit Russland nur ein paar hundert Kilometer von uns entfernt ist.“

Mehrere Gäste gehörten zu der Runde, die erst vor wenigen Tagen das dritte Entlastungspaket verhandelt hatte, mit dem die Regierung den Bürgerinnen und Bürgern angesichts der dramatisch gestiegenen Energiekosten helfen will: Bundesfinanzminister Christian Lindner war ebenso anwesend wie FDP-Fraktionschef Christian Dürr, der SPD-Vorsitzende Lars Klingbeil und SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich oder Kanzleramtschef Wolfgang Schmidt, der als rechte Hand von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) gilt. Eine weitere Perspektive auf den Krieg in der Ukraine brachte der scheidende ukrainische Botschafter in Deutschland ein, Andrej Melnyk, in die Gespräche des Abends ein. „Der Überfall Russlands auf die Ukraine war für uns alle ein brachialer Einschnitt“, sagte Jörg Quoos.