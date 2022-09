Ukraine-Krieg: Putin will vier ukrainische Gebiete schon Freitag annektieren

Berlin Der russische Präsident Wladimir Putin will die Annexion mehrerer ukrainischer Gebiete bereits an diesem Freitag offiziell machen.

Russlands Präsident Putin will die Annexion mehrerer ukrainischer Gebiete am Freitag offiziell machen.

Nach den völkerrechtswidrigen Scheinreferenden will Russlands Präsident die Annexion mehrerer ukrainischer Gebiete bereits an diesem Freitag offiziell machen. "Im Großen Kremlpalast findet um 15 Uhr (14 Uhr MESZ) eine Zeremonie zur Unterzeichnung von Abkommen über den Beitritt neuer Gebiete in die Russische Föderation statt", sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow am Donnerstag laut Agentur Interfax. International wird der Schritt nicht anerkannt.

Die mehrtägigen Scheinreferenden in den ostukrainischen Regionen Luhansk und Donezk sowie in den südukrainischen Regionen Saporischschja und Cherson waren am Dienstag zu Ende gegangen, am Mittwoch baten dann die Anführer der dortigen Separatisten formell Putin um die Annexion.

Bei den vom Westen als Schein-Abstimmungen kritisierten "Referenden" in den Gebieten sollen sich nach Angaben der dortigen Separatisten überwältigende Mehrheiten für die Annexion ausgesprochen haben. Die Separatisten-Chefs trafen inzwischen für den Vollzug der Annexion in Moskau ein, wie russische Nachrichtenagenturen meldeten.

Ukraine-Krise – Die wichtigsten News zum Krieg

Ukraine-Krieg: Moskau bereitet Feierlichkeiten vor

In der russischen Hauptstadt Moskau wurden für Freitag Feierlichkeiten zur Aufnahme der ukrainischen Regionen in die Russische Föderation vorbereitet. Die Behörden kündigten die Sperrung von Straßen im Zentrum an, vor allem um den Roten Platz herum.

Neben den Scheinreferenden erkennt der Westen auch bisherige Annexionen durch Russland nicht an: 2014 hatte Moskau sich bereits die Schwarzmeer-Halbinsel Krim einverleibt. Zusammen mit der Krim stehen knapp 20 Prozent des ukrainischen Territoriums unter russischer Kontrolle. (dpa/afp/fmg)

Mehr dazu in Kürze.

Dieser Artikel erschien zuerst auf morgenpost.de.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de