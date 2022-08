Ukraine offenbar mit großer Offensive - Schlag gegen Russland

Der ukrainische Staatschef Wolodymyr Selenskyj bekräftigt in seiner täglichen Video-Ansprache, dass die Ukraine zu den Gebieten "zurückkommen wird", die derzeit von russischen Truppen besetzt sind.

Ukrainische Truppen sollen im Gebiet Cherson im Süden der Ukraine russische Frontlinien durchbrochen haben. Das vermeldet das Internetportal Hromadske und bezieht sich dabei auf Aussagen der Pressesprecherin der Südgruppe der ukrainischen Armee, Natalija Humenjuk. "Die Streitkräfte der Ukraine haben Offensivhandlungen in vielen Abschnitten im Süden der Ukraine begonnen", soll Humenjuk demnach gesagt haben.

Der Pressesprecherin zufolge hätten die Truppen Einheiten der Donezker Separatisten und der unterstützenden russischen Marineinfanterie zum Rückzug gedrängt. Der stellvertretende Chef des Regionalrats, Serhij Chlan, berichtete am Montag gegenüber dem Fernsehsender Pryamyj TV Ähnliches.

In der gesamten Region um Cherson liefen "starke Artillerieangriffe auf feindliche Stellungen", sagte Chlan. "Dies ist die Verkündung dessen, worauf wir seit dem Frühling gewartet haben: Der Anfang vom Ende der Besatzung in der Region Cherson", so der Regionalrats-Chef.

Ziel ist es demnach, die russischen Truppen auf das andere Ufer des Dnipro zurückzustoßen. Die Angaben der Ukraine lassen sich allerdings bisher nicht unabhängig überprüfen. Genaue Ortsangaben gibt es zudem nicht.

Ukraine-Krieg: Cherson im März als erste Großstadt eingenommen

Vor etwas mehr als sechs Monaten hatte Russland die Invasion der Ukraine gestartet und seither große Teile im Süden und im Osten des Landes erobert. Das nahe der Halbinsel Krim gelegene Cherson war Anfang März als erste Großstadt nach dreitägiger Belagerung von der russischen Armee eingenommen worden.

Seit Juni nährt die ukrainische Führung Hoffnungen auf eine größere Gegenoffensive im Süden. Bereits am Sonntag hatten ukrainische Truppen erklärt, im Gebiet Cherson drei russische Kommandoposten und mindestens zwei Munitionslager angegriffen zu haben. Dabei seien elf russische Soldaten getötet worden.

Der von Russland eingesetzte Verwaltungschef Wladimir Leontjew bestätige Angriffe von ukrainischer Seite. Auch diese Angaben ließen sich zunächst nicht von unabhängiger Seite überprüfen. (dpa/afp/reba)

