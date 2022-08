Anwohner protestieren gegen Dreharbeiten für neuen "Fast and Furious"-Film

Sa, 27.08.2022, 14.53 Uhr

In Los Angeles haben Bewohner gegen die Dreharbeiten für einen neuen Film der "Fast and Furious"-Reihe protestiert. Viele Nachahmer kämen in ihr Viertel, um illegale Straßenrennen zu machen, hieß es. Die Zahl der Verkehrstoten stieg binnen eines Jahres in der Stadt um 30 Prozent.

Video: Kultur, Kunst, Unterhaltung, Freizeit, Modernes Leben, Krise, Krieg, Konflikt, Soziales, Gesellschaft, Bevölkerung