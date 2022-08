Justizminister Buschmann: "Das Virus ist nicht weg"

Mi, 24.08.2022, 14.24 Uhr

Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) hat angesichts der derzeit eher entspannten Infektionslage in Deutschland vor einer Pandemiemüdigkeit gewarnt. "Das Virus ist nicht weg", sagte er nach dem Kabinettsbeschluss zum neuen Infektionsschutzgesetz in Berlin. Mit der Gesetzesvorlage sei ein so hohes Maß an Transparenz und Qualitätssicherung eingehalten worden, "wie vielleicht noch nie in der Pandemie".

