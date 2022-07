Ukraine-Krieg Liveblog: Schröder wieder in Moskau ++ Russland drosselt Nord Stream 1

London verhängt Sanktionen gegen russische Minister und Gouverneure

Russland will nach 2024 aus der ISS aussteigen

Altkanzler Schröder hält sich wieder in Moskau auf

Die EU-Staaten haben sich auf einen Gas-Notfallplan geeinigt

Gazprom drosselt die Gaslieferung durch Nord Stream 1 auf 20 Prozent

Berlin/Kiew/Moskau. Es ist Tag 152 im Ukraine-Krieg. Russland und die Ukraine haben in Istanbul ein Abkommen zur sicheren Ausfuhr landwirtschaftlichen Gütern gechlossen. Kurz darauf kam es zum russischen Raketenangriff auf die Hafenstadt Odessa. Am Montag teilte Russland mit, dass es darin kein Hindernis für den ukrainischen Getreideexport sieht.

Unterdessen scheint Altkanzler Gerhard Schröder erneut in die russische Hauptstadt Moskau gereist zu sein. Laut eigenen Aussagen wolle er dort Urlaub machen. Der SPD-Politiker wird immer wieder für seine Freundschaft zu kritisiert.

Liveblog zum Ukraine-Krieg von Dienstag, 26. Juli: Großbritannien sanktioniert russische Minister und Gouverneure

14.13 Uhr: Wegen ihrer Rollen im Krieg gegen die Ukraine hat Großbritannien Sanktionen gegen 29 russische Gouverneure sowie Justizminister Konstantin Tschuitschenko verhängt. Tschuitschenko und sein Vize Oleg Swiridenko würden dafür bestraft, dass sie ihre eigene Bevölkerung unterdrücken, indem sie gegen freie Rede vorgehen, teilte das Außenministerium in London mit.

"Wir werden nicht schweigen und zusehen, wie vom Kreml ernannte staatliche Akteure die Menschen in der Ukraine oder die Freiheiten ihres eigenen Volkes unterdrücken", sagte Außenministerin Liz Truss am Dienstag. "Bis die Ukraine gewonnen hat, werden wir weiterhin harte Sanktionen gegen diejenigen verhängen, die versuchen, Putins illegale Invasion zu legitimieren."

Die britische Außenministerin Liz Truss. Foto: dpa

Russland will nach 2024 aus der Internationalen Raumstation ISS aussteigen

13.38 Uhr: Russland will nach 2024 aus der Internationalen Raumstation ISS aussteigen. Das sagte der neue Chef der russischen Raumfahrtbehörde Roskosmos, Juri Borissow, am Dienstag bei einem Treffen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin. Borissow sagte, dass bis zum Ausstieg mit dem Bau einer russischen Raumfahrtstation begonnen werden solle. Die ISS war zuletzt in die Jahre gekommen und hatte immer wieder wegen Pannen für Aufsehen gesorgt.

Borissows Vorgänger Dmitri Rogosin hatte zuvor nicht ausgeschlossen, das russische Modul von der ISS abzukoppeln und eigenständig weiter zu betreiben. Dabei deutete er auch eine mögliche Nutzung der Station zur militärischen Erdbeobachtung an.

Altkanzler Gerhard Schröder zurück in der Hauptstadt

13.01 Uhr: Der ehemalige Bundeskanzler Gerhard Schröder hält sich wieder in der russischen Hauptstadt Moskau auf. Den Sendern RTL und ntv zufolge wohne der SPD-Politiker in einem Hotel in der Innenstadt. Auf die Frage, was er dort mache, antwortete er: "Ich mache ein paar Tage Urlaub". Schröders Ehefrau, Soyeon Schröder-Kim, bestätigte dem "Spiegel", dass sich ihr Mann derzeit in Moskau aufhalte.

Schröder steht wegen seiner Nähe zu in der Kritik, aktuell läuft gegen in ein Parteiausschlussverfahren. Erst Anfang März war der ehemalige Kanzler kurz nach dem Angriff auf die Ukraine nach Russland gereist und hatte sich dort mit dem russischen Präsidenten getroffen. Kremlsprecher Dmitri Peskow schloss nach Angaben der russischen Nachrichtenagentur Interfax am Dienstag nicht aus, dass Schröder auch diesmal mit dem russischen Präsidenten in Kontakt treten könnte.

EU-Staaten: Notfallplan zu Gaskonsum-Drosselung

12.26 Uhr: Die EU-Staaten haben sich auf einen Gas-Notfallplan für diesen Winter geeinigt. Die in Brüssel tagenden EU-Energieminister hätten "eine politische Einigung zur Reduzierung der Gasnachfrage" erzielt, teilte der tschechische EU-Ratsvorsitz am Dienstag im Kurzbotschaftendienst Twitter mit. Nach Angaben des luxemburgischen Energieministers Claude Turmes stimmte Ungarn als einziges Mitgliedsland gegen den Kompromiss.

Der Plan sieht vor, dass die Mitgliedsländer auf freiwilliger Basis 15 Prozent Gas einsparen, um eine Versorgungskrise abzuwenden. Allerdings sind zahlreiche Ausnahmen vorgesehen. Das bedeutet, dass Deutschland in diesem Winter voraussichtlich deutlich mehr Gas einsparen muss als andere Länder, um bei einem möglichen russischen Gaslieferstopp massive Probleme für die Industrie abzuwenden.

Habeck: Deutschland darf bei Energie nicht abhängig von einem Land sein Habeck: Deutschland darf bei Energie nicht abhängig von einem Land sein Video: Wirtschaft und Finanzen, Umwelt, Politik

Lawrow: Keine Hindernisse für den Export von Getreide

12 Uhr: Nach dem russischen Raketenangriff auf den Hafen von Odessa am Schwarzen Meer sieht Moskau keine Hindernisse für den Export von Millionen Tonnen ukrainischen Getreides. Die Raketen hätten den militärisch genutzten Teil des Hafens getroffen und sich damit in "erheblicher Entfernung" von den Getreidesilos befunden, so der russische Außenminister Sergej Lawrow am Montag während seiner Afrikareise in die Demokratische Republik Kongo.

Der Erfüllung des Istanbuler Abkommens vom Freitag stehe von russischer Seite aus nichts im Wege, sagte er. Zugleich machte Lawrow deutlich, dass es jederzeit zu einem weiteren solchen Angriff kommen könne. Laut Lawrow ist Russland im Istanbuler Abkommen keine Verpflichtungen eingegangen, "die uns daran hindern würden, die spezielle Militäroperation fortzusetzen und die militärische Infrastruktur und andere militärische Ziele zu zerstören".

