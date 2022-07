Ungarn: Fünfter Tag in Folge Massenproteste gegen Orban

Ungarn: Fünfter Tag in Folge Massenproteste gegen Orban

So, 17.07.2022, 12.23 Uhr

In der ungarischen Hauptstadt Budapest haben tausende Menschen an Demonstrationen gegen die Regierung teilgenommen. Die Proteste dauern seit fünf Tagen an und richten sich gegen eine vom Kabinett von Ministerpräsident Viktor Orban geplante Steuerreform.

Video: Krise, Krieg, Konflikt, Politik