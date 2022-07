Hartz-4-Bonus: Auszahlung hat begonnen – Wer jetzt noch warten muss

Die Auszahlung des Hartz-IV-Bonus hat begonnen

Dieser einmalige Zuschuss von 200 Euro war wegen der steigenden Preise und der hohen Inflation beschlossen worden

Einige Menschen müssen jedoch noch auf das extra Geld warten

Mit 200 Euro extra werden Hartz-IV-Empfänger und -Empfängerinnen wegen der gestiegenen Preise entlastet. Darauf hat sich die Bundesregierung geeinigt. Den Bonus erhalten Menschen, die Anspruch auf Hartz IV haben, direkt auf ihr Konto. Und nun hat die Auszahlung, die von der Bundesagentur für Arbeit für Juli angekündigt worden war, offenbar auch begonnen.

News-Update - Newsletter Wir halten Sie mit unserem Newsletter über die neuesten Entwicklungen auf dem Laufenden E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Zum Hintergrund:

Der Hartz-IV-Bonus ist Teil des Entlastungspakets der Ampel-Koalition.

Durch dieses sollen Bürgerinnen und Bürger angesichts der durch die Corona-Pandemie und den Krieg in der Ukraine stark gestiegenen Preise entlastet werden.

Neben dem sogenannten Hartz-IV-Bonus – einer einmaligen Zahlung in Höhe von 200 Euro – gehören zu dem Paket auch das Neun-Euro-Ticket oder eine Energiepreispauschale.

Hartz IV: Warum zahlt Jobcenter Bonus nicht?

Wegen der Besonderheiten bei der Auszahlung von Hartz IV hatten viele Empfängerinnen und Empfänger bereits Ende Juni mit dem Bonus gerechnet. Denn das Arbeitslosengeld II wird immer im Voraus gezahlt. Ihre Bezüge für den Monat Juli erhielten alle, die Anspruch auf Hartz IV haben, also bereits Ende des Vormonats.

Der Hartz-IV-Bonus wurde dabei aber noch nicht ausgezahlt. Wie das Portal "Gegen-Hartz" berichtete, hätten zahlreiche Leistungsempfänger und -Empfängerinnen der Redaktion berichtet, das zusätzliche Geld sei am 1. Juli noch nicht bei ihnen auf dem Konto gewesen.

Hartz-IV-Bonus: Auszahlung hat begonnen – Wer muss noch warten?

Das dürfte sich nun geändert haben. Denn wie unter anderem "hartziv.org" berichtet, hat die Auszahlung der Einmalzahlung am 23. Juli begonnen. Auch das Jobcenter Hamburg nennt auf seiner Webseite diesen Termin für den Beginn der Zahlungen. Die Bundesagentur für Arbeit schreibt online dagegen von einer Auszahlung "Ende Juli". Lesen Sie auch: Bürgergeld ersetzt Hartz IV – Wichtige Frage bleibt offen

Und während sich viele Hartz-IV-Empfänger und -Empfängerinnen nun tatsächlich über die 200 Euro extra freuen dürfen, müssen andere noch warten. Das kann unterschiedliche Gründe haben.

Jobcenter, die ausschließlich von kommunalen Trägern geleitet werden, entscheiden selbst über den Termin der Auszahlung. Diese kann sowohl früher als auch später erfolgen. Etwa ein Viertel aller Jobcenter fällt in diese Kategorie.

Menschen, deren Anspruch auf Hartz IV noch nicht endgültig geklärt ist, müssen eventuell länger auf das Geld warten. Sollte sich rückwirkend jedoch ein Anspruch für Juli ergeben, erhalten sie auch den Bonus.

Hartz-IV-Empfänger erhalten im Juli dank des 200-Euro-Bonus mehr Geld. Foto: Marijan Murat / dpa

Hartz IV: In diesem Fall sollten Sie beim Jobcenter nachfragen

Wer den Bonus bisher noch nicht erhalten hat, muss daher nicht sofort in Panik geraten. Zunächst sollte in diesem Fall überprüft werden, ob es sich beim zuständigen Jobcenter um eine gemeinsame Einrichtung (gE) der Kommune und der Agentur für Arbeit handelt oder ob es in kommunaler Trägerschaft (zKT) ist. Aufgelistet hat die Bundesagentur für Arbeit die Trägerschaft in diesem Dokument.

Sollte tatsächlich eine gemeinsame Einrichtung zuständig sein und der Empfänger oder die Empfänger ist sich sicher, für Juli Anspruch auf Hartz IV zu haben, lohnt sich beim Ausbleiben der Zahlung mitunter eine Nachfrage. Allerdings nicht sofort: Erst wenn der Bonus bis Anfang August immer noch nicht eingegangen ist, sollte man beim jeweiligen Jobcenter nachfragen. In dem Fall könne tatsächlich ein Fehler vorliegen. (reba/nfz)

Dieser Artikel erschien zuerst auf waz.de

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de