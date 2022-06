Inflation: Olaf Scholz mit neuen Plänen für Arbeitnehmer

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) will sich mit Vertretern von Gewerkschaften und Wirtschaft am 4. Juli im Kanzleramt treffen, um über Maßnahmen gegen die hohe Inflation zu sprechen. Wichtig sei, dass "die externen Schocks" wie der Ukraine-Krieg und Lieferkettenprobleme "zu keiner dauerhaften Inflationsspirale führen", sagte Scholz bei einer BDI-Tagung.

Vor dem Hintergrund der hohen Preise für Lebensmittel, Gas und Treibstoff als Folge des Krieges in der Ukraine erwägt die SPD Sonderzahlungen an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.

Wie die "Bild am Sonntag" unter Berufung auf Regierungskreise berichtet, will sich Bundeskanzler Olaf Scholz für eine steuerfreie Einmalzahlung der Unternehmen an ihre Mitarbeiter einsetzen – anstelle von Lohnerhöhungen. Lesen Sie auch: Inflation: Weitere Entlastungen? Was Olaf Scholz jetzt plant

Inflation, Gas-Krise und Co.: Scholz will Lohn-Preis-Spirale zu verhindern

Dies wolle Scholz bei der gemeinsamen Aktion mit Arbeitgebern und Gewerkschaften am 4. Juli vorschlagen. Damit hofft Scholz, eine Lohn-Preis-Spirale und einen weiteren Anstieg der Inflation zu verhindern.

Bei der Aktion im Kanzleramt will die Regierung mit Arbeitgebern und Gewerkschaften über eine gemeinschaftliche Vorgehensweise gegen hohe Preise beraten. Das historische Vorbild für die Initiative geht auf die 1960er Jahre zurück. Die Gewerkschaften hatten sich damals bereit erklärt, auf Lohnforderungen zu verzichten, im Gegenzug stützte der Staat die Wirtschaft.

Laut "BamS" geht das Bundeskanzleramt davon aus, dass die aktuelle Inflation vor allem auf eine Verknappung des Angebots zurückzuführen ist, sowohl im Energiesektor als auch bei anderen Produkten. Für eine Einmalzahlung anstelle von Lohnerhöhungen spricht nach Ansicht des Kanzleramts auch, dass sie schnell bei den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern ankomme und vor allem Geringverdiener davon profitierten.

Ein Problem ist jedoch, dass mehr als die Hälfte der Arbeitnehmer nicht nach Tarifvertrag bezahlt werden. Auch für Rentnerinnen und Rentner sind ergänzende Maßnahmen erforderlich, an denen noch gearbeitet werde, berichtet die Zeitung "BamS". (afp/fmg)

