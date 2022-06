Moskau ändert Adresse von US-Botschaft zu Ehren von Separatisten in Ukraine

Mi, 22.06.2022, 15.54 Uhr

Die Stadt Moskau hat die offizielle Adresse der US-Botschaft in der russischen Hauptstadt zu Ehren der pro-russischen Separatisten in der Ukraine geändert. Die diplomatische Vertretung befindet sich nun am Platz der Volksrepublik Donezk.