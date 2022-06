Ukraine-Krieg Liveblog: Zivile Opfer gemeldet ++ 200.000 Geflüchtete auf Jobsuche

Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine konzentriert sich auf die Region Donbass im Osten. In Lyssytschansk harren nur noch wenige Zivilisten aus - viele von ihnen in kellern ohne Strom, Wasser und Handyempfang.

Im Osten der Ukraine wurden Zivilisten verletzt und getötet

Präsident Selenskyj sieht sein Land als Teil des europäischen Wertesystems

Ein deutsch-slowakischer Ringtausch für Waffenlieferungen verzögert sich laut einem Medienbericht

Rund 200.000 ukrainische Geflüchtete suchen in Deutschland Arbeit

Russland wirft der Ukraine einen Angriff auf eine Öl-Plattform vor der Krim vor

Die Ukraine räumt den Verlust der Ortschaft Metjolkine nahe Sjewjerodonezk ein

Berlin/Kiew/Moskau. In der Ostukraine dauern die schweren Gefechte weiter an. In der heftig umkämpften Stadt Sjewjerodonezk sind russische Truppen ukrainischen Angaben zufolge in das Industriegebiet vorgedrungen. Die russischen Truppen konzentrieren sich seit einiger Zeit auf die Einnahme des Verwaltungszentrums Sjewjerodonezk in Luhansk. Auch in anderen Gebieten im Osten und zentralen Regionen des Landes gab es in der Nacht Luftalarm.

News-Update - Newsletter Wir halten Sie mit unserem Newsletter über die neuesten Entwicklungen auf dem Laufenden E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Die Ukraine berichtet von weiteren zivilen Todesopfern im Osten des Landes. Im Gebiet Donezk seien drei Menschen durch russischen Beschuss getötet worden, teilte Gouverneur Pawlo Kyrylenko auf Telegram mit. Zwei weitere wurden demnach verletzt.

Auch der Beschuss Russlands auf die ostukrainische Großstadt Charkiw hält an. Dort seien am Montag ebenfalls drei Menschen getötet und zwei weitere verletzt worden, schrieb Gouverneur Oleh Synjehubow auf Telegram. In der Region Sumy soll nach Angaben des dortigen Gouverneurs, Dmytro Schywyzkyj, eine Zivilperson getötet und eine weitere verletzt worden sein. Die Angaben sind nicht unabhängig zu prüfen.

Liveblog zum Ukraine-Krieg von Dienstag, 21. Juni: Russland will US-Kriegsgefangene bestrafen

7.02 Uhr: Nach ihrer Gefangennahme durch russische Truppen in der Ukraine könnten zwei US-Veteranen Konsequenzen drohen. Dies deutete Kremlsprecher Dmitri Peskow in einem Interview des US-Senders NBC News an. Die Amerikaner, die an der Seite ukrainischer Truppen gekämpft hatten, sollten "für die Verbrechen, die sie begangen haben, zur Rechenschaft gezogen werden", erklärte Peskow.

Die beiden seien aus russischer Sicht zudem nicht durch die Genfer Konventionen als Kriegsgefangene geschützt. Kürzlich hatten US-Volksvertreter erklärt, dass zwei Veteranen aus Alabama in der Ukraine vermisst würden. Sie seien ins Land gereist, um die dortige Armee im Kampf gegen die russischen Angriffstruppen zu unterstützen.

US-Bürger fällt in der Ukraine

5.39 Uhr: Ein US-Bürger ist nach Angaben des US-Außenministeriums in der Ukraine ums Leben gekommen. Der 52-Jährige aus New York sei am 15. Mai bei Kämpfen getötet worden, heißt es in einem Nachruf, der Anfang des Monats in der Zeitung "The Recorder" veröffentlicht wurde.

Ein Sprecher des Außenministeriums bestätigte den Tod und erklärte, dass US-Bürger wegen des Krieges nicht in die Ukraine reisen sollten. Freiwillige aus den USA und anderen Ländern haben sich seit Beginn des russischen Einmarschs freiwillig gemeldet, um an der Seite der Ukraine zu kämpfen.

**Die Quelle dieser Nachricht ist eine der Konfliktparteien. Die Angaben konnten nicht unmittelbar unabhängig überprüft werden.**

Medienbericht: Ringtausch verzögert sich

4.36 Uhr: Ein seit zwei Monaten geplanter deutsch-slowakischer Ringtausch für Waffenlieferungen an die Ukraine verzögert sich laut einem Bericht des Portals "Business Insider", weil Berlin zu wenige Panzer anbietet. Der Tausch sollte demnach vorsehen, dass die Slowakei der Ukraine 30 7-72 Kampfpanzer aus sowjetischer Produktion an die Ukraine liefert – und im Gegenzug modernere deutsche Panzer als Ersatz erhält.

Laut "Business Insider" lehnte Bratislava den Tausch aber in der vergangenen Woche ab, da Deutschland 15 Panzer des Typs Leopard-2A4 anbot. Dies sei aus Sicht der Slowakei ein zu geringer Ersatz für die 30 an die Ukraine zu liefernden T-72-Panzer. Dem Bericht zufolge erklärte eine Sprecherin des slowakischen Verteidigungsministeriums, 15 Leopard-Kampfpanzer könnten "keine Lösung für uns sein, da wir 30 Kampfpanzer für ein Panzerbataillon benötigen".

Ukraine-Krieg – Hintergründe und Erklärungen zum Konflikt

Nobelpreis-Medaille für mehr als 100 Millionen Dollar versteigert

2.42 Uhr: Der russische Journalist und Friedensnobelpreisträger Dmitri Muratow hat seine Nobelpreis-Medaille für 103,5 Millionen Dollar (98,4 Millionen Euro) versteigert. Der bei der Auktion in New York erzielte Erlös soll geflüchteten ukrainischen Kindern zugutekommen. Der Erlös der Versteigerung geht nach Angaben des Auktionshauses Heritage Auctions an das Hilfsprogramm für geflüchtete ukrainische Kinder des UN-Kinderhilfswerks UNICEF.

Muratow ist der Chefredakteur der unabhängigen russischen Zeitung "Nowaja Gaseta". Ende März musste sie ihr Erscheinen einstellen, nachdem sie von den Behörden wegen ihrer Berichterstattung über die russische Invasion in der Ukraine mehrfach verwarnt worden war. Muratow war wegen seiner Verdienste um die Meinungsfreiheit im vergangenen Jahr gemeinsam mit der philippinischen Journalistin Maria Ressa mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet worden.

Mehr als 200.000 Geflüchtete suchen in Deutschland Arbeit

1.10 Uhr: Von den vor dem Krieg nach Deutschland geflohenen rund 800.000 Ukrainern haben sich bislang mehr als 200.000 in Jobcentern angemeldet. Das berichtet das Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) aus einer Anfrage an die Bundesagentur für Arbeit.

Demnach gibt es in Bayern mit gut 42.000 Geflüchteten die meisten Registrierungen. Es folgen Nordrhein-Westfalen (32.000) und Baden-Württemberg (27.000). In Berlin haben sich knapp 13.000 Ukrainerinnen und Ukrainer in einem Jobcenter gemeldet, um Arbeit zu finden. Die Angaben schließen alle Personen ab 15 Jahren ein.

Ukraine-Krieg: Aktuelle Fotos aus den Kriegsgebieten Ukraine-Krieg: Aktuelle Fotos aus den Kriegsgebieten Eine Familie macht einen Sonntagsspaziergang durch ein Viertel, das kurz zuvor durch einen russischen Raketenangriff beschädigt wurde. Foto: Scott Olson/ Getty Images

Ukraine-Krieg: Aktuelle Fotos aus den Kriegsgebieten Menschen erweisen dem gefallenen ukrainischen Bürgerrechtsaktivist Roman Ratushny die letzte Ehre. Roman Ratushny wurde am 9. Juni in der Nähe von Izium im Kampf getötet. Foto: Alexey Furman/ Getty Images

Ukraine-Krieg: Aktuelle Fotos aus den Kriegsgebieten Eine Luftaufnahme zeigt das zerstörte Community Art Center nach einem Angriff in der Stadt Lysychansk in der ostukrainischen Region Donbass. Foto: Aris Messinis/ AFP

Ukraine-Krieg: Aktuelle Fotos aus den Kriegsgebieten Mitglieder einer freiwilligen Formation der Territorialen Gemeinschaft Butscha ruhen sich nach der Teilnahme an einem Kampftraining aus. Foto: Alexey Furman/ Getty Images

Ukraine-Krieg: Aktuelle Fotos aus den Kriegsgebieten Ein ukrainischer Soldat vor einer gesprengten Brücke am Fluss Lozovenka in der Nähe des Dorfes Rus'ka Lozova bei Charkiw. Foto: Sergey Bobok / AFP



Ukraine-Krieg: Aktuelle Fotos aus den Kriegsgebieten Eine Frau und ihre Tochter gehen an einem Wohnhaus vorbei, das durch den Beschuss in der Stadt Irpin zerstört wurde. Foto: Sergei Chuzavkow / AFP

Ukraine-Krieg: Aktuelle Fotos aus den Kriegsgebieten Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj schüttelt die Hand von Bundeskanzler Olaf Scholz. Foto: Ludovic Marin / AFP

Ukraine-Krieg: Aktuelle Fotos aus den Kriegsgebieten Zwei Ermittler in Schutzkleidung arbeiten während einer Exhumierung an einem Massengrab in der Nähe von Butscha am Stadtrand von Kiew. Foto: Natacha Pisarenko/dpa

Ukraine-Krieg: Aktuelle Fotos aus den Kriegsgebieten Ein Anwohner aus Bachmut öffnet seine Arme, als er sein beschädigtes Haus nach einem nächtlichen russischen Beschuss betrachtet. Foto: Efrem Lukatsky/ dpa

Ukraine-Krieg: Aktuelle Fotos aus den Kriegsgebieten Ein russischer Soldat sichert einen Bereich auf dem Gelände des Metallurgischen Kombinats Azovstal, das von der Regierung der Volksrepublik Donezk kontrolliert wird. Foto: dpa



Ukraine-Krieg: Aktuelle Fotos aus den Kriegsgebieten Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir besucht Mitte Juni die ukrainische Hauptstadt Kiew. Foto: Andreas Stein/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Ukraine-Krieg: Aktuelle Fotos aus den Kriegsgebieten In Motyschyn ruht sich eine ältere Frau vor den Trümmern ihres zerstörten Hauses aus. Foto: SERGEI CHUZAVKOV / AFP

Ukraine-Krieg: Aktuelle Fotos aus den Kriegsgebieten In Borodjanka haben russische Geschosse mehrere Wohnhäuser und einen Spielplatz zerstört. Foto: Dimitar DILKOFF / AFP

Ukraine-Krieg: Aktuelle Fotos aus den Kriegsgebieten In Andriivka beseitigt eine ältere Frau zusammen mit ihrem Sohn die Trümmer ihres Hauses. Foto: Dimitar DILKOFF / AFP

Ukraine-Krieg: Aktuelle Fotos aus den Kriegsgebieten Mit Kuscheltieren in Schulbussen gedenken Ukrainer in Lwiw den im Krieg getöteten Kindern. Foto: Yuriy Dyachyshyn / AFP



Ukraine-Krieg: Aktuelle Fotos aus den Kriegsgebieten Nach einem Raketenangriff auf Slowjansk sitzt der Ukrainer Sergiy Tarasjuk in seinem zerstörten Haus. Foto: ARIS MESSINIS / AFP

Ukraine-Krieg: Aktuelle Fotos aus den Kriegsgebieten Auf der Halbinsel Krim hängt das russische "Z"-Propagandasymbol an einer Hauswand. Foto: STRINGER / AFP

Ukraine-Krieg: Aktuelle Fotos aus den Kriegsgebieten Ein zerstörter Panzer im von Russland besetzten Mariupol. Aus der Hafenstadt ist erstmals seit ihrer Eroberung wieder ein Schiff ausgelaufen. Foto: STRINGER / AFP

Ukraine-Krieg: Aktuelle Fotos aus den Kriegsgebieten Wolodymyr Selenskyj, Präsident der Ukraine, besucht die vom Krieg betroffene Region Charkiw. Selenskyj beschrieb die Situation im Osten als "unbeschreiblich schwierig". Foto: --/Ukrainian Presidential Press Office/AP/dpa

Ukraine-Krieg: Aktuelle Fotos aus den Kriegsgebieten Ministerin Svenja Schulze besucht Borodjanka, bei Kiew. Schulze ist als zweites Mitglied der Bundesregierung seit Beginn des russischen Angriffskrieges in die Ukraine gereist. Foto: Ulf Mauder/dpa



Ukraine-Krieg: Aktuelle Fotos aus den Kriegsgebieten Ein beschossener Teil des Barabaschowo-Marktes in Charkiw. Foto: Bernat Armangue/AP/dpa

Ukraine-Krieg: Aktuelle Fotos aus den Kriegsgebieten Zwei Männer tragen eine Holzplatte durch die schwer beschädigte Stadt Bachmut. In den Gebiet gibt es weiterhin heftige Kämpfe. Foto: Francisco Seco/AP/dpa

Ukraine-Krieg: Aktuelle Fotos aus den Kriegsgebieten Ein verwundeter Soldat im Stahlwerk Azovstal (Archivbild). Tausende ukrainische Kämpfer befinden sich in der Ostukraine in Gefangenschaft. Foto: Dmytro 'orest' Kozatskyi/Azov Special Forces Regiment of the Ukrainian National Guard Press Office/dpa

Ukraine-Krieg: Aktuelle Fotos aus den Kriegsgebieten Bundeskanzler Scholz hat Russlands Angriffskrieg auf die Ukraine als Fehlschlag bezeichnet. Foto: Fabrice Coffrini/AFP

Ukraine-Krieg: Aktuelle Fotos aus den Kriegsgebieten Angehörige der Besatzungsmitglieder winken zum Abschied, während die Fregatte "Mecklenburg-Vorpommern" der Marine den Hafen am Marinestützpunkt verlässt. Das Kriegsschiff soll in den nächsten Monaten die Nordflanke der Nato absichern. Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa



Ukraine-Krieg: Aktuelle Fotos aus den Kriegsgebieten Angehörige und Kameraden trauern in Kiew um einen Gefallenen von der ukrainischen Ostfront. Rund 8000 Soldatinnen und Soldaten sollen dort in Gefangenschaft sein. Foto: Christopher Furlong/Getty Images

Ukraine-Krieg: Aktuelle Fotos aus den Kriegsgebieten Spuren eines russischen Angriffs auf Wohngebäude in Kramatorsk. Foto: dpa

Ukraine-Krieg: Aktuelle Fotos aus den Kriegsgebieten Im ersten ukrainischen Kriegsverbrecherprozess ist ein 21 Jahre alter russischer Soldat zu lebenslänglicher Haft verurteilt worden. Der Mann hatte vor Gericht in der ukrainischen Hauptstadt ausgesagt, auf Befehl einen 62-Jährigen Zivilisten im Dorf Tschupachiwka im Gebiet Sumy erschossen zu haben. Foto: dpa

Ukraine-Krieg: Aktuelle Fotos aus den Kriegsgebieten Durch den russischen Beschuss bedrohte Menschen verlassen eine U-Bahn-Station in Charkiw (Ukraine), wo viele wochenlang im Untergrund gelebt hatten. Foto: John Moore/Getty Images

Ukraine-Krieg: Aktuelle Fotos aus den Kriegsgebieten Eine ältere Frau steht in ihrem schwer beschädigten Haus, das von einer Rakete in der Stadt Bakhmut in der ostukrainischen Region Donbass getroffen wurde. Foto: Aris Messinis / AFP



Ukraine-Krieg: Aktuelle Fotos aus den Kriegsgebieten Als erster ausländischer Staatschef seit dem Beginn des russischen Einmarsches hat der polnische Präsident Andrzej Duda (links) eine Rede im ukrainischen Parlament, der Rada, gehalten.

Ukraine-Krieg: Aktuelle Fotos aus den Kriegsgebieten Ein ausgebrannter russischer Panzer in einem Dorf nahe Charkiw. Foto: SERGEY BOBOK / AFP

Ukraine-Krieg: Aktuelle Fotos aus den Kriegsgebieten Ukraine, Barwinkowe: Ein Veteran lädt eine Patrone in eines seiner Magazine. Foto: Daniel Carde/ZUMA Press Wire/dpa

Ukraine-Krieg: Aktuelle Fotos aus den Kriegsgebieten Ein ukrainischer Polizist dokumentiert die Zerstörung eines der größten Bekleidungsmärkte Europas, "Barabaschowo" in Charkiw. Foto: Sergey Bobok /AFP

Ukraine-Krieg: Aktuelle Fotos aus den Kriegsgebieten Das finnische Parlament stimmt mit einer überwältigenden Mehrheit von 188 Ja-Stimmen für die NATO-Mitgliedschaft. Foto: Antti Aimo-Koivisto /Lehtikuva /AFP



Ukraine-Krieg: Aktuelle Fotos aus den Kriegsgebieten Arbeiter reparieren ein beschädigtes Fenster eines Wohnhauses im Bezirk Saltivka im Norden Charkiws. Foto: Dimitar Dilkoff /AFP

Ukraine-Krieg: Aktuelle Fotos aus den Kriegsgebieten Ein ukrainischer Soldat steht mit der Flagge seines Landes im Hintergrund auf einem Panzer, außerhalb von Kiew. Foto: Vadim Ghirda/AP/dpa

Ukraine-Krieg: Aktuelle Fotos aus den Kriegsgebieten Der ukraininsche Wolodymyr Selenskyj verleiht Medaillen an medizinisches Personal in Kiew. Foto: dpa

Ukraine-Krieg: Aktuelle Fotos aus den Kriegsgebieten Mitarbeiter des Ministeriums für Notsituationen der selbst ernannten Volksrepublik Donezk räumen Trümmer an der Seite des schwer beschädigten Theatergebäudes. Foto: dpa

Ukraine-Krieg: Aktuelle Fotos aus den Kriegsgebieten Ein durch russischen Beschuss zerstörtes Gebäude in der Region Tschernihiw. Foto: Emilio Morenatti/AP/dpa



Ukraine-Krieg: Aktuelle Fotos aus den Kriegsgebieten Blick auf Gräber von Zivilisten, die während der russischen Invasion in Butscha getötet wurden. Foto: dpa

Ukraine-Krieg: Aktuelle Fotos aus den Kriegsgebieten Blick auf eine Straße in Mariupol. Foto: STRINGER / AFP

Ukraine-Krieg: Aktuelle Fotos aus den Kriegsgebieten Ein ukrainischer Soldat schaut nach einem russischen Luftangriff in Bachmut auf das zerstörte Gebiet. Foto: dpa

Ukraine-Krieg: Aktuelle Fotos aus den Kriegsgebieten Ein verletzter ukrainischer Soldat in Asow in Mariupol. Noch immer sind Zivilisten und Soldaten in dem Stahlwerk eingekesselt. Foto: picture alliance/dpa/Azov Special Forces Regiment of the Ukrainian National Guard Press Office/AP

Ukraine-Krieg: Aktuelle Fotos aus den Kriegsgebieten Mykhailo Spodarets ist Professor für ukrainische Literatur. Gerade unterrichtet er online aus dem Keller seines Hauses in Charkiw. Foto: dpa



Ukraine-Krieg: Aktuelle Fotos aus den Kriegsgebieten Ein Mann fegt in Odessa Trümmer vor einem Gebäude zusammen, das einmal ein Einkaufszentrum war. Foto: dpa

Ukraine-Krieg: Aktuelle Fotos aus den Kriegsgebieten Anwohner füllen im ostukrainischen Lyssytschansk Kanister und Eimer mit Wasser aus einem Feuerwehrauto. Foto: dpa

Ukraine-Krieg: Aktuelle Fotos aus den Kriegsgebieten Die 14-jährige Alexandria, ihre Mutter (m.) und die 20-jährige Tochter Maria bei der Trauerfeier ihres Vaters im ukrainischen Dnipro. Der Soldat starb Anfang Mai im Kampf gegen russische Soldaten in Charkiw. Foto: dpa

Ukraine-Krieg: Aktuelle Fotos aus den Kriegsgebieten Zerstörte Häuser in Mariupol. Das Stahlwerk Azovstal wurde wieder von russischen Soldaten beschossen. Foto: STRINGER / AFP

Ukraine-Krieg: Aktuelle Fotos aus den Kriegsgebieten Ein Soldat inspiziert einen Krater nach einem Luftangriff der russischen Streitkräfte in der Region Luhansk. Foto: dpa



Ukraine-Krieg: Aktuelle Fotos aus den Kriegsgebieten Anna Loboda (93) ist aus der Region Donezk geflohen. Im Kloster St. Michael in Odessa singt sie ein Lied. Foto: dpa

Ukraine-Krieg: Aktuelle Fotos aus den Kriegsgebieten Familien harren mit ihren Milchkühen nahe der Front in der Ostukraine aus.

Ukraine-Krieg: Aktuelle Fotos aus den Kriegsgebieten Ein Kind, das mit seiner Familie aus Mariupol geflohen ist, wartet auf die Ankunft in einem Aufnahmezentrum für Vertriebene. Foto: dpa

Ukraine-Krieg: Aktuelle Fotos aus den Kriegsgebieten Das Grande Pettine Hotel in Odessa liegt in Trümmern, nachdem es von einer Rakete getroffen wurde. Foto: dpa

Ukraine-Krieg: Aktuelle Fotos aus den Kriegsgebieten Ein Mädchen steht in einem Dorf nahe Kiew auf einem zerstörten und zurückgelassenen russischen Panzer. Foto: dpa



Ukraine-Krieg: Aktuelle Fotos aus den Kriegsgebieten Freiwillige stellen in Saporischschja Schutzwesten für die ukrainische Armee her. Foto: dpa

Ukraine-Krieg: Aktuelle Fotos aus den Kriegsgebieten Ein Satellitenbild zeigt Rauch auf der umkämpften Schlangeninsel im Schwarzen Meer. Foto: dpa

Ukraine-Krieg: Aktuelle Fotos aus den Kriegsgebieten Ein zerstörtes Haus steht in Mala Rohan, einem von den ukrainischen Streitkräften zurückeroberten Dorf am Stadtrand von Charkiw. Foto: dpa

Ukraine-Krieg: Aktuelle Fotos aus den Kriegsgebieten Ukrainische Soldaten und Rettungskräfte tragen die Leiche eines mutmaßlichen russischen Soldaten. Foto: dpa

Ukraine-Krieg: Aktuelle Fotos aus den Kriegsgebieten Ein russischer Luftangriff zerstörte ein Wohngebiet in Bachmut in der Ostukraine. Foto: dpa



Ukraine-Krieg: Aktuelle Fotos aus den Kriegsgebieten Ein Ukrainer steht in Butscha am Grab seiner Mutter, die während des Krieges getötet wurde. Foto: Rodrigo Abd/AP/dpa

Ukraine-Krieg: Aktuelle Fotos aus den Kriegsgebieten Ein Satellitenbild zeigt die Schäden am Stahlwerk Azovstal, wo sich letzte ukrainische Verteidiger der Stadt Mariupol aufhalten. Foto: dpa

Ukraine-Krieg: Aktuelle Fotos aus den Kriegsgebieten Ein Feuer brennt nach russischem Beschuss in einem Wohnhaus in Charkiw. Foto: dpa

Ukraine-Krieg: Aktuelle Fotos aus den Kriegsgebieten Sie haben es geschafft: Dieser Mann und dieses Mädchen sind zumindest körperlich unversehrt aus dem belagerten Stahlwerk Asovstal in Mariupol herausgekommen. Foto: dpa

Ukraine-Krieg: Aktuelle Fotos aus den Kriegsgebieten In einem Wohnhaus in Saltivka ist nach dem russischen Beschuss ein Feuer ausgebrochen. Foto: dpa



Ukraine-Krieg: Aktuelle Fotos aus den Kriegsgebieten Rauch steigt über dem Asovstal-Stahlwerk in Mariupol auf. Foto: Uncredited/AP/dpa

Ukraine-Krieg: Aktuelle Fotos aus den Kriegsgebieten Noch immer sind Zivilisten in Mariupol eingesperrt. Foto: dpa

Ukraine-Krieg: Aktuelle Fotos aus den Kriegsgebieten Blindgänger auf dem Flughafen Kiew-Hostomel. Foto: dpa

Ukraine-Krieg: Aktuelle Fotos aus den Kriegsgebieten Das war einmal das größte Frachtflugzeug der Welt - Überreste der Antonow An-225 auf dem Flughafen Kiew-Hostomel. Umgeben von zerstörten russischen Militärfahrzeugen. Foto: dpa

Ukraine-Krieg: Aktuelle Fotos aus den Kriegsgebieten Frisch ausgehobene Gräber auf einem Friedhof der Stadt Butscha nahe Kiew. Foto: Reto Klar / Funke Foto Services



Ukraine-Krieg: Aktuelle Fotos aus den Kriegsgebieten Die Stadt Mariupol in der Ostukraine ist inzwischen weitgehend unter russischer Kontrolle. Foto: dpa

Ukraine-Krieg: Aktuelle Fotos aus den Kriegsgebieten Aus Mariupol geflüchtete Menschen - darunter auch solche, die fast zwei Monate im Schutzraum des Stahlwerks Azovstal verbracht haben - kommen im südukrainischen Saporischschja an. Foto: dpa

Ukraine-Krieg: Aktuelle Fotos aus den Kriegsgebieten Fahrzeuge der UN-Evakuierungsmission und des Roten Kreuzes stehen an der Grenze des von der ukrainischen Regierung kontrollierten Gebietes der Region Saporischschja im Dorf Kamianske. Foto: dpa

Ukraine-Krieg: Aktuelle Fotos aus den Kriegsgebieten Ein Öldepot im von russlandnahen Separatisten kontrollierten Makijiwka steht nach dem Einschlag von Raketen in Flammen. Foto: dpa

Ukraine-Krieg: Aktuelle Fotos aus den Kriegsgebieten Menschen laufen durch das zerstörte Mariupol. Foto: dpa



Ukraine-Krieg: Aktuelle Fotos aus den Kriegsgebieten Der 64-jährige Serhii blickt auf die Trümmer seiner Wohnung in Kramatorsk. Tags zuvor schlug eine Rakete außerhalb des Gebäudes ein. Foto: Chris McGrath/Getty Images

Ukraine-Krieg: Aktuelle Fotos aus den Kriegsgebieten Ein Hund blickt auf einen Bus mit Menschen, die aus dem Azovstal-Stahlwerk entkommen sind. Russlandtreue Soldaten bewachen das Fahrzeug. Foto: Alexei Alexandrov/AP/dpa

Ukraine-Krieg: Aktuelle Fotos aus den Kriegsgebieten Panzer der russischen Armee rollen während einer Generalprobe für die Militärparade zum Tag des Sieges. Foto: Alexander Zemlianichenko/AP/dp

Ukraine-Krieg: Aktuelle Fotos aus den Kriegsgebieten Russische Kampfflugzeuge fliegen in Z-Formation über Moskau. Foto: Kirill KUDRYAVTSEV / AFP

Ukraine-Krieg: Aktuelle Fotos aus den Kriegsgebieten Ukrainische Katastrophenschützer bereiten die Sprengung eines Blindgängers nahe Saporischschja vor. Foto: Dimitar DILKOFF / AFP



Ukraine-Krieg: Aktuelle Fotos aus den Kriegsgebieten Lwiw: Galina Makets (Mitte) trauert um ihren gefallenen Bruder Igor. Der 59-jährige war am 27. April bei Izyum verwundet worden.

Ukraine-Krieg: Aktuelle Fotos aus den Kriegsgebieten Panzer der Miliz der Volksrepublik Donezk stehen neben einem beschädigten Wohnhaus in Mariupol. Foto: Alexei Alexandrov/AP/dpa

Ukraine-Krieg: Aktuelle Fotos aus den Kriegsgebieten Ein einheimischer Zivilist kocht neben seinem Haus in Mariupol. Foto: Alexei Alexandrov/AP/dpa

Ukraine-Krieg: Aktuelle Fotos aus den Kriegsgebieten Ein Mann geht an einem zerstörten Wohnhaus in Mariupol vorbei. Foto: Alexei Alexandrov/AP/dpa

Ukraine-Krieg: Aktuelle Fotos aus den Kriegsgebieten Olena steht in ihrer zerstörten Straße in Tschernihiw mit zwei geretteten Puppen ihrer Kinder. Foto: Reto Klar / FUNKE Foto Services



Ukraine-Krieg: Aktuelle Fotos aus den Kriegsgebieten Auch für Journalistinnen und Journalisten ist die Arbeit in der Ukraine lebensgefährlich. Foto: Rodrigo Abd / picture alliance / ASSOCIATED PRESS

Ukraine-Krieg: Aktuelle Fotos aus den Kriegsgebieten Auf dem Gelände rund um Asowstal kommt es weiterhin zu heftigen Gefechten. Noch mehr als 30 Kinder sollen im Stahlwerk eingeschlossen sein. Foto: dpa

Ukraine-Krieg: Aktuelle Fotos aus den Kriegsgebieten Eine Frau umarmt vor einem Zentrum für Vertriebene im ukrainischen Saporischschja ihre Verwandten. Foto: dpa

Ukraine-Krieg: Aktuelle Fotos aus den Kriegsgebieten Feuerwehrleute löschen einen Brand, der entstanden ist, als das russische Militär einen Park in Charkiw bombardiert hat. Foto: dpa

Ukraine-Krieg: Aktuelle Fotos aus den Kriegsgebieten In Mariupol schieben Menschen ein demoliertes Auto über die Straße. Die Nachrichtenagentur AP geht davon aus, dass durch den russischen Angriff auf das Theater am 16. März bis zu 600 Menschen getötet worden sein könnten. Foto: Victor / dpa



Ukraine-Krieg: Aktuelle Fotos aus den Kriegsgebieten Nach etlichen gescheiterten Versuchen sind wieder Evakuierungen von Zivilisten aus Mariupol geglückt. Diese Frau ist mit ihrem Hund in Saporischschja im Süden der Ukraine angekommen. Foto: Ed JONES / AFP

Ukraine-Krieg: Aktuelle Fotos aus den Kriegsgebieten Anwohner schließen die Fenster eines Wohnhauses mit Sperrholz nach russischem Beschuss in Dobropillja in der Region Donezk in der Ostukraine Foto: Evgeniy Maloletka/AP/dpa

Ukraine-Krieg: Aktuelle Fotos aus den Kriegsgebieten Vor dem Krieg schmiedete Andrii Paliy Rüstungen für Mittelalterfeste. Jetzt stellt er in seiner Werkstatt in Saporischschja kugelsichere Westen für die ukrainische Armee her. Foto: Ed JONES / AFP

Ukraine-Krieg: Aktuelle Fotos aus den Kriegsgebieten Ukrainische Soldaten erreichen ein verlassenes Gebäude um sich medizinisch versorgen zu lassen, nachdem sie zwei Monate an der Front im Kramatorsk gekämpft haben. Foto: Yasuyoshi CHIBA

Ukraine-Krieg: Aktuelle Fotos aus den Kriegsgebieten Irpin: Savelii (10) steht am Grab seines Vaters Igor, der bei der Verteidigung der Stadt Irpin als Mitglied der Territorialverteidigung getötet wurde. Foto: Mykhaylo Palinchak/SOPA Images via ZUMA Press Wire/dpa



Ukraine-Krieg: Aktuelle Fotos aus den Kriegsgebieten Polizisten und Mitglieder der Armee inspizieren das Gebiet nach einer Explosion in Kiew. Während des Besuchs von UN-Generalsekretär Guterres hat Russland die Hauptstadt mit Raketen beschossen. Foto: Emilio Morenatti/AP/dpa

Ukraine-Krieg: Aktuelle Fotos aus den Kriegsgebieten Nach einer Explosion in Kiew sind Rettungskräfte im Einsatz. Foto: Emilio Morenatti/AP/dpa

Ukraine-Krieg: Aktuelle Fotos aus den Kriegsgebieten Ein Spirituosenhändler betrachtet die Schäden an seinem Geschäft nach einer Explosion im Stadtzentrum Kiews. Foto: dpa

Ukraine-Krieg: Aktuelle Fotos aus den Kriegsgebieten Rettungskräfte entfernen Trümmer von zerstörten Häusern in Saporischschja. Russische Behörden haben Nuklearspezialisten in das Atomkraftwerk der Stadt geschickt. Foto: Francisco Seco/AP/dpa

Ukraine-Krieg: Aktuelle Fotos aus den Kriegsgebieten Die russische Armee hat ihre Offensive fortgesetzt und besonders die Großstadt Charkiw ins Visier genommen.



Ukraine-Krieg: Aktuelle Fotos aus den Kriegsgebieten Bewohner von Charkiw haben in einer U-Bahn-Station Schutz gesucht, die als Luftschutzbunker dient. Foto: Carol Guzy/ZUMA Press Wire/dpa

Ukraine-Krieg: Aktuelle Fotos aus den Kriegsgebieten Ukrainische Soldaten fahren auf einem Panzer in einem Vorort von Kiew. Foto: dpa

Ukraine-Krieg: Aktuelle Fotos aus den Kriegsgebieten Ukrainische Soldaten installieren ein Maschinengewehr auf einem Panzer. Foto: dpa

Ukraine-Krieg: Aktuelle Fotos aus den Kriegsgebieten In Borodjanka sind nur noch Ruinen eines Wohnblocks übrig. Foto: dpa

Ukraine-Krieg: Aktuelle Fotos aus den Kriegsgebieten Valentyna Sherba vor den Ruinen ihres Familienhauses in Tschernihiw. Foto: dpa



Ukraine-Krieg: Aktuelle Fotos aus den Kriegsgebieten Ein Mann aus dem Donbass wartet am Bahnhof von Pokrowsk auf seine Evakuierung in eine sichere Stadt in der Ukraine. Foto: dpa

Ukraine-Krieg: Aktuelle Fotos aus den Kriegsgebieten Ausgebrannt und überrollt: Zerstörte Autos auf einer Landstraße in der Nähe von Butscha. Foto: dpa

Ukraine-Krieg: Aktuelle Fotos aus den Kriegsgebieten Die achtjährige Lilia lebt mit ihren Eltern und einem Hund seit Kriegsbeginn in einem unterirdischen Parkhaus in Charkiw. Foto: SERGEY BOBOK / AFP

Ukraine-Krieg: Aktuelle Fotos aus den Kriegsgebieten In Mariupol werden die Straßen von russischen Panzern kontrolliert. Foto: dpa

Ukraine-Krieg: Aktuelle Fotos aus den Kriegsgebieten Menschen im ukrainischen Ozera gehen mit Blumen in den Händen zu einer Beerdigung. Foto: dpa



Ukraine-Krieg: Aktuelle Fotos aus den Kriegsgebieten Das Stahlwerk Azovstal in Mariupol, wo sich nach ukrainischen Angaben noch immer rund 1.000 Zivilisten befinden. Foto: dpa

Ukraine-Krieg: Aktuelle Fotos aus den Kriegsgebieten Ein ukrainischer Soldat entzündet Kerzen in der Wolodymyski-Kathedrale. Trotz internationaler Bitten um eine Feuerpause haben russische Soldaten auch am orthodoxen Osterfest weiter angegriffen. Foto: dpa

USA erwägen Preisobergrenze für russisches Öl

1.03 Uhr: Die USA erwägen eine Preisobergrenze für russisches Öl. "Wir sprechen über eine Preisdeckelung oder eine Preisaussetzung, die die jüngsten und vorgeschlagenen Energiebeschränkungen Europas, der Vereinigten Staaten, Großbritanniens und anderer Länder verstärken würden, die den Preis für russisches Öl drücken und Putins Einnahmen schmälern würden, während gleichzeitig mehr Öl auf den Weltmarkt gelangen könnte", sagt Finanzministerin Janet Yellen zu Reportern in Toronto.

Auf die Frage, ob US-Präsident Joe Biden beabsichtige, auf dem G7-Gipfel in Deutschland kommende Woche einen Konsens über eine Ölpreisobergrenze anzustreben, sagt Yellen: "Wir arbeiten sehr aktiv mit unseren Partnern daran".

Selenskyj: "Ukraine ist Teil des europäischen Werteraums"

0.48 Uhr: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat kurz vor der Entscheidung über einen EU-Beitrittskandidatenstatus des Landes bekräftigt, dass die Ukraine seiner Meinung nach bereits zu Europa gehört. Das von Russland attackierte Land beweise jeden Tag, dass es schon Teil eines vereinten europäischen Werteraums sei, sagte Selenskyj in seiner Videoansprache in der Nacht zu Dienstag. Russland sei sehr nervös wegen der Bestrebungen der Ukraine, der EU beizutreten.

Gegen den Beschuss und brutale Angriffe im Osten und Süden der Ukraine könne man nur auf dem Schlachtfeld vorgehen, sagte Selenskyj. Die EU-Kommission hatte am Freitag empfohlen, die Ukraine und Moldau zu Kandidaten für den Beitritt zur Europäischen Union zu ernennen. Die Entscheidung darüber müssen nun die Staats- und Regierungschefs der 27 EU-Länder bei ihrem Gipfel ab Donnerstag treffen.

Blick durchs Fernglas: Ein ukrainischer Soldat während schwerer Kämpfe an der Frontlinie in Sjewjerodonezk in der Region Luhansk. Foto: dpa

Liveblog zum Ukraine-Krieg von Montag, 20. Juni: Russische Krim-Behörden: Drei Verletzte nach Angriff auf Ölplattformen

22.47 Uhr: Bei den Angriffen von ukrainischen Streitkräften auf drei Ölförderplattformen vor der Küste der Halbinsel Krim sind nach Angaben der russischen Behörden drei Menschen verletzt worden. Sieben würden noch vermisst, erklärte der von Moskau eingesetzte Gouverneur, Sergej Aksjonow, am Montag im Onlinedienst Telegram. Zuvor hatte er die Zahl der Verletzten im russischen Fernsehen mit fünf angegeben.

Laut Aksjonow wurden insgesamt 94 Menschen von den Plattformen in Sicherheit gebracht. Die Suche nach den Vermissten werde fortgesetzt.

**Die Quelle dieser Nachricht ist eine der Konfliktparteien. Die Angaben konnten nicht unmittelbar unabhängig überprüft werden.**

Aiwanger fordert Ausrufung der Gas-Notfallstufe

21.54 Uhr: Der bayerische Wirtschafts- und Energieminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) fordert die Bundesregierung auf, die letzte Eskalationsstufe des Notfallplans Gas auszurufen. "Das Prinzip Hoffnung reicht nicht mehr aus, wir brauchen jetzt die Notfallstufe des Energiesicherungsgesetzes", sagte Aiwanger laut einer Mitteilung des bayerischen Wirtschaftsministeriums am Montagabend. "Das würde der Bundesregierung deutlich mehr Möglichkeiten geben, politisch in die kritische Versorgungslage einzugreifen."

Für den Fall eines russischen Gas-Lieferstopps sorgt der Notfallplan Gas vor, der drei Stufen hat. Die erste, die Frühwarnstufe, wurde von der Bundesregierung bereits ausgerufen. In der letzten, der Notfallstufe, müsste der Staat einschreiten. Möglich wäre dann die Abschaltung von Industriekunden. Private Haushalte dagegen sind geschützt.

Für den Fall eines russischen Gas-Lieferstopps gibt es den Notfallplan Gas. Foto: Stefan Sauer / dpa

Ben Stiller besucht als UN-Botschafter Ukraine und trifft Selenskyj

20.50 Uhr: US-Filmstar Ben Stiller (56) hat als Sonderbotschafter des UN-Flüchtlingshilfswerks UNHCR die Ukraine besucht und Präsident Wolodymyr Selenskyj getroffen. "Ukrainer spüren die Unterstützung der ganzen Welt, vieler bekannter Menschen. Und Ben Stillers Besuch bestätigt das noch einmal", schrieb Selenskyj am Montagabend auf Instagram. Dazu postete er ein Video, das das Treffen der beiden zeigt.

Stiller wollte in der Ukraine Menschen treffen, die wegen des Kriegs fliehen mussten und alles verloren hätten, wie er zuvor in Kiew sagte. Der Schauspieler besuchte unter anderem den durch russische Truppen schwer zerstörten Kiewer Vorort Irpin.

Ben Stiller, Schauspieler aus den USA und UNHCR-Botschafter, geht an zerstörten Wohnhäusern vorbei. Anlässlich des Weltflüchtlingstags rief der 56-jährige Schauspieler auch zur globalen Solidarität auf. Foto: dpa

Niederlande rufen Gaskrise aus: Mehr Energie aus Kohlekraftwerken

18.46 Uhr: Angesichts des Gaslieferstopps aus Russland kurbeln die Niederlande die Produktion der Kohlekraftwerke erneut an. Das Land befinde sich in der ersten Phase einer Gaskrise, warnte Energieminister Rob Jetten am Montag in Den Haag. Es gebe zwar noch keinerlei Engpässe. Doch durch Russlands Entscheidung, die Gaslieferungen in europäische Länder zu stoppen oder stark zu reduzieren, könne sich die Lage schnell verschlechtern. Der Minister rief Bürger und Betriebe dringend auf, so viel Energie wie möglich zu sparen.

Selenskyj: Keine Fortschritte bei Verhandlungen zur Getreideausfuhr aus Ukraine

17.57 Uhr: Die Verhandlungen zur Aufhebung der Blockade ukrainischer Häfen gestalten sich nach Angaben des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj schwierig. "Wir führen komplexe Verhandlungen auf mehreren Ebenen, um die Blockade unserer ukrainischen Häfen aufzuheben. Aber es gibt noch keine Fortschritte", sagte er in einer Videoansprache bei einem Treffen der Afrikanischen Union (AU) am Montag.

"Es wurde noch kein wirkliches Instrument gefunden, um sicherzustellen, dass Russland (die Häfen) nicht erneut angreift", sagte Selenskyj. Russland warf er vor, Afrika in dem Konflikt als „Geisel“ zu nehmen. "Die weltweite Lebensmittel-Krise wird so lange dauern, wie dieser Kolonialkrieg andauert", sagte der Staatschef. In den ukrainischen Häfen stecken derzeit Millionen Tonnen Getreide fest, die insbesondere für Afrika bestimmt sind. Wegen der Blockade durch die russische Flotte im Schwarzen Meer können sie nicht exportiert werden.

Steinmeier: Europa muss Widerstandsfähigkeit erhöhen

17.06 Uhr: Die Drei-Meere-Initiative von zwölf mittel- und osteuropäischen Staaten ist nach Einschätzung von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier heute wichtiger denn je. Die Absicht, den Raum zwischen Ostsee, Adria und Schwarzem Meer zu entwickeln und stärker zu vernetzen, "klang in der Vergangenheit vielleicht für viele Ohren etwas abstrakt", sagte Steinmeier am Montag in Riga beim Gipfeltreffen der Initiative.

Mit dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine sei auch denen, die die Initiative bisher eher gleichgültig beobachtet hätten, das Notwendige klar: "Wir müssen gemeinsam unsere Widerstandsfähigkeit in verschiedenen Bereichen erhöhen."

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Foto: IMAGO/Markku Ulander / IMAGO/Lehtikuva

Ukrainisches Parlament ratifiziert Istanbul-Konvention zum Schutz von Frauen

16.06 Uhr: Das ukrainische Parlament hat am Montag die sogenannte Istanbul-Konvention zum Schutz von Frauen vor Gewalt ratifiziert. Wie das Parlament im Kurzbotschaftendienst Twitter mitteilte, stimmten 259 Abgeordnete dafür und acht dagegen. 47 Parlamentarier enthielten sich. Dies sei ein "historisches Ereignis", das die Ukraine der EU schnell näher bringe, schrieb Vizeparlamentspräsident Oleksandr Kornijenko.

Das Übereinkommen des Europarats zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häusliche Gewalt wurde am 11. Mai 2011 in Istanbul zur Unterschrift ausgelegt. Es wurde inzwischen von dutzenden Staaten unterzeichnet.

Diese verpflichten sich, Gewalt gegen Frauen und Mädchen sowie alle Formen von häuslicher Gewalt – etwa Vergewaltigung in der Ehe - als Verbrechen einzustufen und entsprechend zu bestrafen. Außerdem sollen Gewaltopfer spezielle Schutzeinrichtungen, beispielsweise Frauenhäuser, sowie psychologische und soziale Beratung angeboten bekommen. Als "Gewalt" gilt laut Abkommen nicht nur physische Gewalt, sondern auch geschlechtsspezifische Diskriminierung, Einschüchterung oder wirtschaftliche Ausbeutung.

Grüne: Kandidatenstatus für Ukraine als Stoppschild für Russland

15.30 Uhr: Die Europäische Union sollte die Ukraine aus Sicht der Grünen unbedingt als Beitrittskandidat akzeptieren – auch, um damit eine Botschaft nach Moskau zu senden. "Es ist nicht nur Symbolik, es ist auch ein klares Stoppschild Richtung Russland, dass wir die Bündnisfreiheit der Ukraine nicht von russischer Artillerie kaputtmachen lassen", sagte der Co-Vorsitzende Omid Nouripour am Montag nach Beratungen des Parteivorstands in Berlin. Er hoffe deshalb, dass die Regierungschefs der Mitgliedstaaten ein "klares Zeichen der Solidarität" senden werden.

Polen will zerstörte russische Panzer aus Ukraine-Krieg ausstellen

14.34 Uhr: Polen will zerstörte russische Panzer aus dem Ukraine-Krieg ausstellen. Die Ausstellung mit dem Namen "Die unbesiegbare Armee" solle Ende des Monats auf dem Schlossplatz in Warschau eröffnet werden, sagte der Kanzleichef des Ministerpräsidenten, Michal Dworczyk, am Montag. Gezeigt würden zerstörte und ausgebrannte russische Panzer und andere Militärfahrzeuge. Ziel sei es, die heldenhafte Verteidigung der ukrainischen Armee und das Ergebnis der erbitterten Kämpfe vor Augen zu führen.

Polens Regierung, die die Ausstellung gemeinsam mit dem ukrainischen Verteidigungsministerium organisiert, will die Ausstellung später auch in Madrid und Lissabon zeigen.

Eine Frau geht in Kiew an einem zerstörten russischen Panzer vorbei, der als Symbol des Krieges im Zentrum der Hauptstadt aufgestellt wurde. Foto: Efrem Lukatsky/AP/dpa

Wiederaufbaukonferenz für die Ukraine Anfang Juli in der Schweiz

13.55 Uhr: Die Grundlagen für den Wiederaufbau der Ukraine sollen bereits Anfang Juli in der Schweiz gelegt werden. Die Schweizer Regierung lädt am 4. und 5. Juli zur Ukraine-Wiederaufbaukonferenz nach Lugano im Kanton Tessin ein. Erwartet würden Vertreterinnen und Vertreter aus 40 Ländern sowie von 20 UN- und anderen Organisationen und aus der Zivilgesellschaft und Privatwirtschaft. Die Konferenz sei ein Schweizer Beitrag zur Stabilität Europas und der Welt, sagte Präsident Ignazio Cassis am Montag.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj habe als Teilnehmer zugesagt, so das Schweizer Außenministerium. Allerdings ist möglich, dass er sich per Zoom zuschaltet.

An der zweitägigen Konferenz sollen Prioritäten, Methoden und Prinzipien für den Wiederaufbau definiert werden. Es nehme auf jeden Fall die Europäische Union teil, die OECD und die Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung. Mehrere Regierungschefs und Außenminister hätten auch zugesagt, hieß es. Die Konferenz soll mit einer "Lugano-Deklaration" zu Ende gehen. Es gehe nicht um Geldspenden, betonte die Schweizer Regierung, es handele sich nicht um eine Geberkonferenz.

Moskau wirft Litauen Beschränkungen von Frachttransit nach Kaliningrad vor

13.51 Uhr: Russland hat Litauen "offen feindselige" Beschränkungen des Bahn-Frachtverkehrs in die russische Exklave Kaliningrad im Zuge der EU-Sanktionen vorgeworfen. Sollte der Frachttransit zwischen Kaliningrad und dem Rest Russlands über litauisches Gebiet nicht rasch vollständig wiederhergestellt werden, behalte sich Russland "das Recht auf Handlungen zum Schutz seiner nationalen Interessen vor", erklärte das Außenministerium in Moskau am Montag.

Demnach wurde der litauische Geschäftsträger in Moskau einbestellt, um gegen die "provokanten" und "offen feindseligen" Maßnahmen zu protestieren. Zuvor hatte der Kreml bereits von einer "beispiellosen" Entscheidung Litauens gesprochen, die gegen alle Grundsätze verstoße.

Litauen hatte in der vergangenen Woche angekündigt, den Bahntransport von unter die EU-Sanktionen gegen Russland fallenden Gütern zwischen Russland und Kaliningrad zu stoppen. Dazu gehören Kohle, Metalle, Baumaterial und Technologiegüter. Kaliningrad – das frühere ostpreußische Königsberg – liegt zwischen Litauen und Polen und hat keine direkte Landverbindung nach Russland.

Erstmals in Deutschland Immobilien von Russen beschlagnahmt

13.35 Uhr: In Deutschland sind zum ersten Mal auf Grundlage der Sanktionen gegen Russland wegen des Angriffskriegs in der Ukraine Immobilien beschlagnahmt worden. Wie die Staatsanwaltschaft München I am Montag mitteilte, wurden drei Privatwohnungen in der bayerischen Landeshauptstadt sowie das Konto für die Mietzahlungen beschlagnahmt. Betroffen seien ein namentlich nicht genanntes Mitglied der russischen Staatsduma und dessen in München mit Wohnsitz gemeldete Ehefrau.

Die Staatsanwaltschaft erklärte, es handle sich um den ersten Fall in Deutschland, bei dem nicht nur nur Vermögenswerte aufgrund der Sanktionen "eingefroren", sondern tatsächlich Immobilien beschlagnahmt wurden. Obwohl es bisher keine vergleichbaren Fälle gebe und auch keine Rechtsprechung vorliege, sei die Beschlagnahme nach Auffassung der Staatsanwaltschaft München I möglich.

Ministerium bringt Hilfen in Höhe von 180 Millionen Euro für Landwirte auf den Weg

13.20 Uhr: Das Bundeslandwirtschaftsministerium hat aufgrund der steigenden Belastungen durch den Ukraine-Krieg für landwirtschaftliche Betriebe Hilfen in Höhe von 180 Millionen Euro auf den Weg gebracht. Eine entsprechende Verordnung sei am vergangenen Freitag in die Länder- und Verbändeanhörung gegangen, ein weiteres Hilfsprogramm sei in Vorbereitung, erklärte das Ministerium am Montag. Landwirte sind von den steigenden Energie- und Rohstoffkosten stark betroffen.

In einem ersten Schritt plant das Ministerium ein Förderprogramm für Betriebe des Freilandgemüsebaus, des Obst- und Weinbaus sowie der Geflügel- und Schweinehaltung. Die Betriebe müssen im vergangenen Jahr außerdem eine sogenannte Greening-Prämie von der EU erhalten haben – diese Fördergelder sind an bestimmte Klima- und Umweltstandards geknüpft. Betriebe, die eine solche Förderung bisher nicht erhalten haben, sollen durch ein weiteres Förderprogramm unterstützt werden.

Damit möglichst viele Betriebe von der Unterstützung profitieren können, ist die Fördersumme laut Ministerium auf 15.000 Euro begrenzt. Ausgezahlt werden sollen die Hilfsgelder bis spätestens Ende September.

Ein Landwirt bei Stuttgart wendet auf einer Wiese Heu. Foto: Bernd Weißbrod/dpa

Krim-Chef: Kiew attackiert Gasförderplattformen im Schwarzen Meer

13.16 Uhr: Die ukrainische Küstenverteidigung hat prorussischen Angaben zufolge schwimmende Gasförderplattformen im Schwarzen Meer mit Raketen angegriffen. "Zum jetzigen Zeitpunkt sind fünf Menschen gerettet worden, drei davon sind verletzt", sagte Krim-Chef Sergej Aksjonow in einem am Montag im Nachrichtendienst Telegram veröffentlichten Video.

Nach weiteren Menschen werde mit Rettungsschiffen gesucht. Insgesamt befanden sich demnach zwölf Arbeiter auf den Plattformen. Zuvor hatte der ukrainische Parlamentsabgeordnete Olexij Hontscharenko von Raketenschlägen gegen die Förderplattformen berichtet. Das ukrainische Militär kommentierte den Vorgang zunächst nicht.

Die Plattformen befinden sich etwa 100 Kilometer von der Küste des Gebiets Odessa und 150 Kilometer von der Halbinsel Krim im Schwarzmeerschelf. Im Zuge der russischen Annexion der Krim wurden die Anlagen im März 2014 von Russlands Militär besetzt. Seit Ende Februar dieses Jahres wehrt die Ukraine eine russische Invasion ab und hat vom Westen dafür unter anderem Raketen zur Küstenverteidigung erhalten.

**Die Quelle dieser Nachricht ist eine der Konfliktparteien. Die Angaben konnten nicht unmittelbar unabhängig überprüft werden.**

EU-Chefdiplomat rechnet mit Deal zu Getreideexporten aus der Ukraine

12.50 Uhr: Das Problem der in der Ukraine blockierten Getreideexporte wird nach Einschätzung des EU-Außenbeauftragten Josep Borrell gelöst werden. "Wir kommen voran und (...) ich bin mir sicher, dass die Vereinten Nationen am Ende eine Einigung erzielen werden", sagte der Spanier am Montag bei einem EU-Treffen zu den Verhandlungen insbesondere mit Russland und der Ukraine. Es sei unvorstellbar, dass Millionen Tonnen Weizen in der Ukraine noch immer blockiert seien, während im Rest der Welt Menschen Hunger litten.

Zum Zeitpunkt einer möglichen Einigung sagte Borrell, er könne sich nicht vorstellen, dass es noch viel länger dauern werde. Wenn doch, werde Russland dafür verantwortlich sein. Die Blockade von Getreideexporten sei ein "echtes Kriegsverbrechen". Man dürfe den Hunger von Menschen nicht als Kriegswaffe missbrauchen.

Afrika und Europa fehlen Millionen Tonnen Weizen. Foto: dpa

Berlin dämpft Erwartungen zu Nato-Aufnahme Finnlands und Schwedens bei Gipfel

11.42 Uhr: Die Bundesregierung hat Hoffnungen auf ein Einlenken der Türkei im Streit um den geplanten Nato-Beitritt von Finnland und Schweden beim Gipfel des Verteidigungsbündnisses in der kommenden Woche in Madrid gedämpft. Angesichts der "historischen Dimension" der Aufnahme beider Länder wäre es "keine Katastrophe, wenn wir dafür ein paar Wochen mehr brauchen", sagte ein Regierungsvertreter am Montag in Berlin. Die Bundesregierung baue darauf, "dass es in nicht allzu ferner Zukunft zu einer guten Lösung kommt".

Die Türkei blockiert derzeit die Aufnahme beider Staaten, der alle 30 Nato-Länder zustimmen müssen. Ankara beschuldigt Schweden und Finnland, der verbotenen Arbeiterpartei Kurdistans (PKK), die auch von den westlichen Verbündeten als "Terrororganisation" eingestuft wird, Unterschlupf zu gewähren.

Dänemark unterzeichnet Beitritt zur EU-Verteidigungszusammenarbeit

11.28 Uhr: Nach fast 30 Jahren Sonderstatus hat Dänemark die EU formal von seinem Beitritt zur gemeinsamen Verteidigungs- und Sicherheitspolitik unterrichtet. Außenminister Jeppe Kofod unterzeichnete am Montag bei einer Zeremonie in Luxemburg ein Schreiben, in dem offiziell mitgeteilt wird, dass das Land seinen sogenannten EU-Verteidigungsvorbehalt zum 1. Juli abschaffen wird.

Künftig könne Dänemark somit nicht nur durch die Nato, sondern auch durch die EU zur gemeinsamen Sicherheit in Europa beitragen, sagte Kofod an der Seite des EU-Außenbeauftragten Josep Borrell und der französischen Außenministerin Catherine Colonna. "Das ist historisch."

Baerbock wirbt für konkrete EU-Beitrittsperspektive für Ukraine

11.20 Uhr: Bundesaußenministerin Annalena Baerbock hat wenige Tage vor dem möglicherweise entscheidenden EU-Gipfel für eine konkrete EU-Beitrittsperspektive für die Ukraine geworben. "Es gilt jetzt, nicht nach Schema F zu verfahren, sondern diesen historischen Moment zu nutzen und der Ukraine mit Blick auf ihre Perspektive deutlich zu machen: Ihr gehört mitten in die Europäische Union", sagte die Grünen-Politikerin am Montag am Rande eines EU-Außenministertreffens in Luxemburg. Die Herausforderungen und Aufgaben für den Beitrittsprozess seien "wahnsinnig groß", niemand wolle aber, dass man in ein paar Jahren zurückschaue und sage: "Wie konnten wir diese Weichenstellung nicht nutzen?".

Ebenso unterstützte Baerbock den Vorschlag der EU-Kommission, auch Ukraines kleinen Nachbarn Moldau zum EU-Beitrittskandidaten zu ernennen. "Wir müssen sehen, in welcher Situation Moldau in diesen Zeiten steht", sagte sie. Die Regierung tue nicht nur alles dafür, die europäischen Werte in ihrem eigenen Land zu leben, sondern unterstützte zudem auch die von Russland angegriffene Ukraine.

Außenministerin Annalena Baerbock. Foto: dpa

EU-Außenminister beraten über Kandidatenstatus für Ukraine

10.58 Uhr: Die Außenminister der Europäischen Union haben am Montag Beratungen über den Vorschlag der EU-Kommission aufgenommen, der Ukraine und Moldau den Status als Beitrittskandidaten zu verleihen. "Die EU ist bereit, Nachbarn aufzunehmen, die beitreten wollen", sagte der Außenbeauftragte Josep Borrell am Rande des Luxemburger Treffens. Österreich knüpft seine Zustimmung beim EU-Gipfel am Donnerstag und Freitag allerdings an Fortschritte im Beitrittsprozess der Westbalkanstaaen.

"Wir dürfen nicht den Eindruck erwecken, dass es eine Zwei-Klassen-Gesellschaft gibt", warnte der österreichische Außenminister Alexander Schallenberg in Luxemburg. Sein Land erwarte "beim EU-Gipfel ein klares Signal Richtung Osten, aber auch Richtung Südosten". Es dürfe nicht der Eindruck entstehen, dass die Ukraine und Moldau "auf der Überholspur" seien.

Ukraine räumt Verlust eines Vororts von Sjewjerodonezk ein

10.12 Uhr: Die ukrainischen Behörden haben den Verlust der Ortschaft Metjolkine, südöstlich des Verwaltungszentrums Sjewjerodonezk im Osten des Landes eingeräumt. "Die Kontrolle über Metjolkine nahe Sjewjerodonezk ist verloren", teilte der Militärgouverneur des ostukrainischen Gebiets Luhansk, Serhij Hajdaj, am Montag auf seinem Telegram-Kanal mit.

Das russische Verteidigungsministerium hatte bereits am Sonntag die Eroberung der an Sjewjerodonezk angrenzenden Ortschaft gemeldet. Der ukrainische Generalstab sprach zu dem Zeitpunkt noch von einem Teilerfolg Russlands. Laut Hajdaj haben die russischen Kräfte Artillerie- und Luftangriffe auf die Stadt selbst verstärkt, die das letzte Zentrum der ukrainischen Kräfte im Gebiet Luhansk auf der Ostseite des Flusses Siwerskyj Donez darstellt.

Auch die Schwesterstadt von Sjewjerodonezk, Lyssytschansk, am Westufer des Flusses sei unter Beschuss geraten. Die Evakuierungsmaßnahmen in der Stadt für Zivilisten liefen. Harte Kämpfe gibt es laut Hajdaj zudem um die Vororte Toschkiwka und Ustyniwka, "weil die Orks dort einen Durchbruch erzielen wollen und zu diesem Zweck dort große Mengen an Militärtechnik konzentriert haben", schrieb er. Ukrainische Offizielle verwenden oft den abwertenden Begriff "Orks" aus der Trilogie "Herr der Ringe" für die russischen Truppen.

Rauch steigt über der ukrainischen Stadt Sjewjerodonezk auf. Foto: ARIS MESSINIS / AFP

London: Schwächen russischer Luftwaffe entscheidend für Kriegsverlauf

9.48 Uhr: Die Schwierigkeiten Russlands bei seinem Vormarsch in der Ukraine liegen nach Einschätzung britischer Geheimdienstexperten auch an den Schwächen seiner Luftwaffe. Es sei sehr wahrscheinlich, dass diese einer der wichtigsten Faktoren hinter den sehr begrenzten russischen Erfolgen seien, hieß es am Montag in einem Update des britischen Verteidigungsministeriums. Die Luftstreitkräfte hätten bisher bei ihren Manövern Risiken eher vermieden und keine Lufthoheit erlangen können. Dies habe den Druck auf die russischen Bodentruppen erhöht, die mittlerweile zunehmend erschöpft seien.

Nach Einschätzung der Briten verfügen die Russen zwar über kampffähige Flugzeuge, sind aber nicht entsprechend für moderne Luftwaffeneinsätze ausgebildet. Die russische Ausbildung bei der Luftwaffe habe sich mutmaßlich jahrelang stärker darauf konzentriert, hochrangige Militärs zu beeindrucken als dynamische Einsatzszenarien verschiedener Truppen zu trainieren, hieß es.

(fmg/dpa/afp/epd)

Ältere Nachrichten zum Ukraine-Krieg lesen Sie hier.

Dieser Artikel erschien zuerst auf www.waz.de.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de