Ukraine-Krieg: Mit dem Gepard gegen Putins Drohnen

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat die Unterstützung der EU-Staaten Deutschland, Frankreich, Italien und Rumänien bei ihrem Besuch in der Ukraine gelobt. Es sei ein "historischer Tag" gewesen, sagte Selenskyj in einer Ansprache.

Als er produziert und ausgeliefert wurde, lief bei VW in Wolfsburg noch der "Käfer" vom Band. Lange her, fast ein halbes Jahrhundert. In der Bundeswehr wurde der Gepard-Panzer bereits vor zwölf Jahren ausgemustert. Man kann ihn längst im Panzermuseum in Munster besichtigen – und demnächst auf dem Schlachtfeld in der Ukraine.

Der Flugabwehrkanonenpanzer ist in erster Linie eine Waffe gegen Tiefflieger: Drohnen, Hubschrauber, Kampfjets. Für den Kampf um den Donbass kommt der Gepard wohl zu spät. Die ersten von 50 Panzern, die der Hersteller Krauss-Maffei-Wegmann zurückgekauft hat, sollen im Juli geliefert werden. "Zeitnah", versichert Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD).

Die Ukraine soll im Juli die ersten Flugabwehrkanonenpanzer Gepard aus Beständen der Industrie erhalten.

Versprochen sind sie seit Ende April. Der Zeitverzug ist erklärbar. Die Panzer mussten instandgesetzt und die passende Munition überhaupt erst organisiert werden. Außerdem dauert die Ausbildung fast 300 Stunden.

Hilfreich ist, dass die ukrainischen Soldaten Erfahrungen mit Flugabwehrpanzern haben, mit den "Tunguska"-Flakpanzer aus sowjetischer Produktion. Dass Wartung und Versorgung mit Munition und Ersatzteilen aus Russland ein Problem sind, liegt auf der Hand.

Ukraine-Krieg: Gepard kann Drohnen unter Feuer nehmen

Der Gepard ist für solche Situationen wie eben in der Ost-Ukraine bestens geeignet: Artillerie-Gefechte, Panzerschlachten. Der Panzer schützt die eigenen Verbände, in dem er etwa die Aufklärungsdrohnen des Gegners unter Feuer nimmt.

Was am Gepard sofort auffällt, ist das Radar, überhaupt der Turm: ziemlich groß und dabei erstaunlich beweglich. Kanonen, Radar und Laserentfernungsmesser sind hier untergebracht. Das Fahrgestell ist geländegängig, es basiert auf dem des Leopard 1. Der Gepard ist für eine dreiköpfige Besatzung vorgesehen, Fahrerin oder Fahrer, Richtkanonierin- oder Kanonier, Kommandantin oder Kommandant.

Die Geschosse verfolgen das Ziel nicht selbstständig, was Vor- und Nachteile hat. Der Vorteil ist, dass die Projektile nicht elektronisch gestört werden können. Die Zwillingskanone des Gepard kann Ziele in bis zu sechs Kilometern Entfernung bekämpfen und 640 Schuss Munition laden.

Das ist knapper bemessen, als es klingt. Für jedes Ziel braucht der Gepard viele Schüsse, 15, 20 oder mehr. Welche Art von Geschossen geliefert werden und woher sie kommen sollen, ist eine ungeklärte Frage, zu der sich weder der Hersteller noch das Verteidigungsministerium äußern; die Antwort dürfte aus militärischen Gründen geheim bleiben.

Ukraine-Krieg: Bis heute hat Russland nicht die Lufthoheit

Einige Staaten setzen noch auf den Gepard, Rumänien, Jordanien, Brasilien und Katar. Bekannt ist, dass Brasilien vor zehn Jahren Munition für 500.000 Schuss erworben hat. Die Frage ist, wie viel davon noch da ist und ob die Brasilianer auch abgeben wollen; und nicht zuletzt, was davon in der Schweiz hergestellt wurde, die aus Gründen der Neutralität einem Verkauf die Zustimmung verweigern kann.

Bis heute hat Russland im Ukraine-Krieg nicht die Lufthoheit erringen können. Der Gepard soll dafür sorgen, dass es auch so bleibt. Für Kriegsherr Wladimir Putin keine gute Nachricht.

Dieser Artikel erschien zuerst auf www.waz.de

