Scholz zeigt sich bei Besuch in Kiewer Vorort Irpin erschüttert

Scholz zeigt sich bei Besuch in Kiewer Vorort Irpin erschüttert

Do, 16.06.2022, 13.25 Uhr

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat sich bei einem Besuch eines von der russischen Armee stark beschädigten Vorortes betroffen gezeigt. "Es ist furchtbar, was dieser Krieg an Zerstörung anrichtet", sagte Scholz in Irpin.