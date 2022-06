Scholz besucht mit Macron und Draghi Kiewer Vorort Irpin

Do, 16.06.2022, 12.29 Uhr

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) ist nach seiner Ankunft in der Ukraine nach Irpin gereist. Gemeinsam mit Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron und Italiens Regierungschef Mario Draghi besuchte er am Donnerstagmorgen den Kiewer Vorort, der wegen mutmaßlicher Kriegsverbrechen zum Symbol des russischen Angriffskrieges in der Ukraine geworden ist.