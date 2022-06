100 Tage Krieg in der Ukraine

Fr, 03.06.2022, 09.35 Uhr

Am 24. Februar entfesselte Russland einen der größten militärischen Konflikte in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg. Nunmehr dauert der Krieg in der Ukraine seit hundert Tagen an. AFPTV zeigt die eindrücklichsten Bilder in einer animierten Foto-Slideshow.