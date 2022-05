Ukraine-Krieg Liveblog: Russland rückt auf wichtige Stadt vor ++ Gegenoffensive bei Cherson

Russische Truppen rücken auf Zentrum von Sjewjerodonezk vor

Der Gouverneur der Region nennt die Situation "sehr schwierig"

Die Stadt ist in den Worten von Präsident Selenskyj weitgehend zerstört

Russisches Offizierskorps hat offenbar große Verluste erlitten

Russland bereitet laut Ukraine Großangriff Slowjansk vor

Ukrainische Truppen sind der Region Cherson ihrerseits in die Offensive gegangen

Berlin/Kiew/Moskau. 96 Tage nach Kriegsbeginn verschlechtert sich die Lage für die Ukraine zusehends. Im Donbass bereitet Russlands Armee nach ukrainischen Angaben einen Großangriff vor. Aus zwei Richtungen sollen die letzten Verteidigungsstellungen im Raum Slowjansk gestürmt werden. Hunderte Fahrzeuge und moderne Kampfhubschrauber vom Typ Ka-52 sollen den Angriff unterstützen.

Präsident Selenkskyj warf Russland unterdessen vor, einen Vernichtungskrieg gegen die Ukraine zu führen. Nach einem Besuch in Charkiw sprach er von den schweren Schäden, die Russland angerichtet habe, und sagte, das Land habe seine Zukunft und jede Bindung zur freien Welt verloren: "Sie sind alle verbrannt."

News zur Ukraine-Krise von Montag, 30. Mai: Scholz: Bundeswehr-Aufrüstung wird Sicherheit erhöhen

10.22 Uhr: Bundeskanzler Olaf Scholz hat die Verständigung mit der Union über das Bundeswehr-Sondervermögen begrüßt. "Die deutsche Bundeswehr wird gestärkt werden. Sie wird in der Lage sein, ihren Verteidigungsauftrag besser als jemals zu erfüllen, und sie wird ihren Beitrag in der Nato leisten können, damit wir uns gegen Angriffe von außen jederzeit zur Wehr setzen können", sagte der SPD-Politiker am Montag auf der Hannover Messe.

"Das wird dazu beitragen, dass die Sicherheit Deutschlands und Europas größer wird. Es ist die richtige Antwort auf die Zeitenwende, die mit dem Angriff Russlands auf die Ukraine angefangen hat." Das Sondervermögen von 100 Milliarden Euro sei ein "großer Schritt für unser Land", sagte Scholz weiter. Er zeigte sich dankbar dafür, dass eine parteiübergreifende Verständigung gefunden wurde.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD, l) steht zu Beginn seines Eröffnungsrundgangs auf der Hannover Messe 2022 am Stand der portugiesischen Firma Adira Metal Forming Solutions Foto: Friso Gentsch/dpa

Gouverneur: Russische Truppen rücken aufs Stadtzentrum von Sjewjerodonezk vor

9.32 Uhr: In der Ostukraine rücken die russischen Truppen nach ukrainischen Angaben auf das Stadtzentrum der strategisch wichtigen Stadt Sjewjerodonezk vor. "Die Russen rücken in die Mitte von Sjewjerodonezk vor. Die Kämpfe dauern an, die Situation ist sehr schwierig", erklärte der Gouverneur der Region Luhansk, Sergij Gajdaj, am Montag im Messengerdienst Telegram.

Bei einem russischen Angriff am Montag wurden nach Angaben des Gouverneurs zwei Menschen in einem Auto verletzt, sie konnten aber "in Sicherheit" gebracht werden. "Die wichtige Infrastruktur von Sjewjerodonezk ist zerstört, 60 Prozent der Wohnungen können nicht wiederaufgebaut werden", fügte Gajdaj hinzu. Die Straße, die Severodonetsk mit Lyssychansk und der Stadt Bachmut weiter südlich verbindet, sei zu "gefährlich", um Zivilisten in Sicherheit und Hilfsgüter in die Stadt zu bringen.

Ukrainische Soldaten auf einem geborgenen russischen Schützenpanzer im Osten des Landes. Foto: Bernat Armangue/AP/dpa

London: Russland erleidet "verheerende Verluste" bei Offizieren

9.10 Uhr: Russland hat bei seinem Krieg gegen die Ukraine nach britischen Erkenntnissen "verheerende Verluste" in seinem Offizierskorps erlitten. Brigade- und Bataillonskommandeure seien an vorderster Front aktiv, teilte das Verteidigungsministerium in London am Montag unter Berufung auf Geheimdiensterkenntnisse mit. Dies liege zum einen daran, dass sie für den Erfolg ihrer Einheiten persönlich verantwortlich gemacht würden. Zudem fehlten der russischen Armee qualifizierte Unteroffiziere, die bei westlichen Streitkräften diese Rolle erfüllten.

Diese schweren Verluste aber hätten mehrere Folgen für die russischen Streitkräfte, betonte das Ministerium. So seien neu zusammengestellte Bataillone wegen des Mangels an Nachwuchsführungskräften vermutlich weniger effektiv. Zudem bestehe die Gefahr, dass sich bestehende Probleme wie ein Mangel an Disziplin und schwache Moral noch verschärften. Es gebe glaubwürdige Berichte über vereinzelte Meutereien. Schließlich werde die Modernisierung der Armee weiter erschwert, teilte das Ministerium weiter mit.

Ukraine meldet Rückeroberung von Gebieten nahe Cherson

9.00 Uhr: Die ukrainischen Streitkräfte sind in der südlichen Region Cherson zum Gegenangriff übergegangen. Der ukrainische Generalstab teilte in der Nacht zum Montag mit, in der Nähe der drei Dörfer Andrijiwka, Losowe und Bilohirka sei die russische Armee zurückgedrängt worden. "Cherson, bleib standhaft, wir sind nah", erklärte der Generalstab auf Facebook. Die russischen Truppen errichten demnach rund um Cherson Verteidigungslinien.

Eine weitere Mitteilung des Generalstabs von Montagmorgen enthielt keine neuen Angaben zu Cherson. Demnach entsandte die russische Armee aber Spezialeinheiten ins benachbarte Mykolajiw, "um verlorene Stellungen zurückzuerobern".

Von russischer Seite gab es dazu zunächst keine Angaben. Der Großraum Cherson ist die einzige Region der Ukraine, die seit Kriegsbeginn von russischen Truppen kontrolliert wird.

Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs Eine Ukrainerin wird von ihrer Nachbarin auf der Straße umarmt. Ihr Ehemann war vom russischen Militär verschleppt und mehrere Wochen später tot aufgefunden worden. Foto: Emilio Morenatti/AP/dpa

Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs Trauergäste einer Beerdigung im ukrainischen Ozera. Foto: dpa

Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs Russlands Außenminister Sergej Lawrow und UN-Generalsekretär António Guterres treffen sich in Moskau. Foto: dpa

Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs Lawrow und Guterres sprechen auf einer gemeinsamen Pressekonferenz nach ihrem Treffen. Foto: dpa

Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs Zerstörung, Belagerung, Verzweiflung, Flucht: Zwei Monate lang greift Russland die Ukraine nun schon an. Die Bilder sprechen Bände. Foto: Handout / Transnistrian Interior Ministry / AFP



Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs Lwiw: Eine Großmutter mit ihrer Enkelin in einer Siedlung für Geflüchtete. Foto: Mykola Tys/SOPA Images via ZUMA Press Wire/dpa

Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs Barrikaden in Odessa. Ein Angriff auf die Stadt am Schwarzen Meer gilt inzwischen als unwahrscheinlich. Foto: Anastasia Vlasova/Getty Images

Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs Ein mehrfach beschossenes Hochhaus in Charkiw. Foto: Felipe Dana/AP/dpa

Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs Unzählige Gebäude in Charkiw wurden durch russischen Beschuss schwer beschädigt. Foto: dpa

Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs Rettungskräfte beseitigen in Odessa die Trümmer eines Wohnhauses, das vor einigen Tagen von einer Rakete getroffen wurde. Foto: Anastasia Vlasova/Getty Images



Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs Eine Anwohnerin steht im Kiewer Vorort Hostomel im zerstörten zweiten Stockwerk ihres Mehrgenerationenhauses und sucht nach rettbaren Gegenständen. Foto: John Moore/Getty Images

Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs Menschen aus der Ukraine liegen symbolisch vor dem Bundeskanzleramt und demonstrieren gegen den Krieg in ihrer Heimat und fordern auf Transparenten die Lieferung schwerer Waffen. Foto: Kay Nietfeld/dpa

Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs Greenpeace-Aktion gegen ein angeblich mit russischem Öl beladenes Schiff im Hafen von Aasgaardstrand, in Norwegen. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB / AFP

Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs US-Außenminister Blinken und Verteidigungsminister Austin stehen vor einer Lieferung Hilfsgüter. Foto: Photo by Alex Brandon / POOL / AFP

Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs Die südukrainische Hafenstadt Mariupol ist größtenteils zerstört. Foto: dpa



Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs Ein Minenräumeinsatz wird in der Region Kiew durchgeführt. Foto: dpa

Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs Die ausgebrannten Überreste eines Autos liegen nach einem Gefecht zwischen russischen und ukrainischen Truppen am Straßenrand. Foto: dpa

Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs Die südrussische Hafenstadt Mariupol ist vom russischen Angriffskrieg in der Ukraine besonders schlimm betroffen. Foto: dpa

Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs Eine Wohnung in Charkiw steht in Flammen, nachdem sie von russischen Bombardements getroffen wurde. Foto: dpa

Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs Ukraine, Wynohradne: Dieses von Maxar Technologies zur Verfügung gestellte Satellitenfoto zeigt eine Erweiterung der Gräber auf einem Friedhof bei Wynohradne, etwa 12 Kilometer östlich von Mariupol am 15.04.2022. Foto: Uncredited/Maxar Technologies/AP/dpa



Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs Frisch ausgehobene Gräber für getötete Zivilisten in Butscha. Foto: dpa

Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs Keine Feuerpause: Auch während des orthodoxen Osterfests gehen die Kämpfe in der Ukraine weiter. Foto: dpa

Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs Dieses von Maxar Technologies zur Verfügung gestellte Satellitenfoto soll ein Massengrab in Manhusch in der Nähe eines Friedhofs parallel zum Straßenverlauf zeigen. Manhusch liegt ca. 20 km westlich von Mariupol. Foto: dpa

Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs Ein Mitglied der ukrainischen Sicherheitskräfte leistet einem Verletzten Erste Hilfe, nachdem russische Truppen eine Fabrik in Kramatorsk bombardiert haben. Foto: dpa

Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs Zwei Frauen betrachten den Krater, den eine russische Rakete in einem Wohnviertel in Mykolajiw hinterlassen hat. Foto: dpa



Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs Eine Frau weint in einer Flüchtlingsunterkunft in Dnipro, als sie über ihre Flucht vor den russischen Angriffen auf ihre Stadt spricht. Foto: dpa

Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs Ukrainische Soldaten während einer Übung an einem nicht genannten Ort in der Nähe von Lwiw. Foto: dpa

Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs Beschädigte Militärfahrzeuge der ukrainischen Armee in Mariupol. Foto: dpa

Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs Während in Lwiw eine Luftsirene ertönt, sitzt Zlata-Maria Shlapak mit ihrem Hund Letti in einer Badewanne. Foto: dpa

Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs Auf dem Friedhof in Irpin wurden drei neue Gräber für die nächsten Beerdigungen ausgehoben. Foto: dpa



Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs Zivilisten gehen in Mariupol an einem Panzer vorbei, der bei schweren Kämpfen zerstört wurde. Foto: dpa

Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs Die Hafenstadt Mariupol ist seit dem 1. März vollständig von russischen Truppen eingeschlossen. Foto: dpa

Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs Ein bewaffneter Soldat der Miliz der Donezker Volksrepublik im Osten von Mariupol. Die Soldaten bitten im Internet die Politiker der Welt eindringlich um Hilfe. Foto: dpa

Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs Soldaten gehen an beschädigten Wohnhäusern in Mariupol vorbei. Sie verteidigen auch das Stahlwerk Asow-Stahl, wo sich viele Zivilisten befinden. Foto: dpa

Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs Eine Anwohnerin in Mariupol kocht am Straßenrand Essen. 6.000 Menschen sollen noch in Bussen in Sicherheit gebracht werden. Foto: dpa



Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs Eine Mutter wartet mit ihrer Tochter auf einen Bus, um aus der Stadt Slowjansk zu fliehen. Foto: dpa

Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs Im ukrainischen Butscha werden Opfer der russischen Invasion beerdigt. Foto: dpa

Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs Eine Frau legt Blumen auf das frische Grab ihres Mannes. Der 74-Jährige starb während der einmonatigen russischen Besetzung von Butscha infolge mangelnder medizinischer Versorgung. Foto: dpa

Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs Ein Mann versucht nach einem russischen Bombardement eines Wohnviertels in Charkiw, ein Feuer zu löschen. Foto: dpa

Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs Placido Domingo singt bei einem Benefiz-Konzert in Buenos Aires, Argentinien. Foto: Marcos Brindicci/Getty Images



Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs Patient Evhen Perepelytsia (r.) wird in einem Zug nach Lwiw verlegt. Ärzte ohne Grenzen haben zusammen mit der ukrainischen Eisenbahn und dem Gesundheitsministerium einen Spezialzug organisiert, der bis zu 48 Patientinnen aus frontnahen Krankenhäusern evakuieren kann. Foto: Genya SAVILOV / AFP

Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs Einwohnerinnen und Einwohner des Dorfes Buzova inspizieren einen zerstörten russischen Panzer. Foto: Sergei SUPINSKY / AFP

Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs Im Keller des Klosters Hoschiw haben die Nonnen eine Kappelle eingerichtet, in der sie bei Luftalarm Zuflucht finden. Foto: AP Photo/Nariman El-Mofty

Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs Eine Nonne spielt mit vertriebenen Kindern im Frauenkloster Hoschiw, in der Region Iwano-Frankiwsk. Foto: Nariman El-Mofty/AP/dpa

Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs Ukrainische Mütter demonstrieren mit handgemachten Puppen in Krakau gegen das Töten von Kindern durch die russische Armee. Foto: Omar Marques/Getty Images



Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs Maria Korechko (mitte) trauert um ihren getöteten Sohn Andriy Zagornyakon. Er starb bei Gefechten nahe der Stadt Popasny. Foto: Joe Raedle/Getty Images

Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs Butscha: Oleg trauert um seine Mutter Inna. Foto: Rodrigo Abd/AP/dpa

Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs Schafe streifen durch das Dorf Lukashivka, bei Chernihiv. Foto: Anastasia Vlasova/Getty Images

Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs Schwarzwild-Keiler "Putin" hat einen neuen Namen. Das Tier lebt in einem Wildpark in Bayern und hört nun auf "Eberhofer". Foto: Nicolas Armer/dpa

Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs Menschen in Bordjanka erhalten Lebensmittel aus einer Kirche. Foto: Petros Giannakouris/AP/dpa



Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs Ein Grad-Raketenwerfer der ukrainischen Armee beschießt russische Stellungen nahe Luhansk, in der Region Donbass. Foto: Anatolii STEPANOV / AFP

Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs Die Ukrainerin Yana Alimova legt eine Rose auf einer Gedenkplakette im Konzentrationslager Buchenwald nieder. Das KZ war am 10. April 1945 durch sowjetische Truppen befreit worden. Foto: Sean Gallup/Getty Images

Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs Ein Mitglied des Ukrainischen Pfadfinderbunds in Deutschland e.V. bei einem Treffen in Berlin. Bei der "Beacon for Ukraine"-Veranstaltung kamen Geflüchtete mit NGOs zusammen. Foto: Omer Messinger/Getty Images

Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs Menschen demonstrieren gegen einen Pro-russischen Autokorso in Baden Württemberg. Foto: Philipp von Ditfurth/dpa

Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs Ukraine, Borodjanka: Ein Schützenpanzer steht am Straßenrand, nach Abzug russischer Truppen. Foto: -/Ukrinform/dpa



Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs Lwiw: Trauergäste und Soldaten nehmen teil an einer Beerdigungszeremonie für zwei Soldaten die bei Russlands Invasion in die Ukraine getötet wurden. Foto: Mykola Tys/SOPA Images via ZUMA Press Wire/dpa

Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs Ein Satellitenbild der Firma Maxar Technologies zeigt einen langen Konvoi russischer Armeefahrzeuge bei Welykyi Burluk, im Osten der Ukraine. Dort wird ein Großangriff erwartet. Foto: AFP PHOTO / Satellite image ©2022 Maxar Technologies

Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs Karten aus einem Kinderspiel liegen zwischen Trümmerteilen in Bordjanka. Foto: Alexey Furman/Getty Images

Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs Familienfotos hängen an einer Wand in einem zerschossenen Apartmentkomplex in Bordjanka. Foto: Alexey Furman/Getty Images

Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs Wolodymyr Selenskyj, Präsident der Ukraine, spricht während eines Interviews mit der Nachrichtenagentur Associated Press in seinem Büro in Kiew. Foto: Evgeniy Maloletka/AP/dpa



Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs Der britische Premierminister Boris John bei seinem Besuch in Kiew. Foto: Uncredited/Ukrainian Presidential Press Office/AP/dpaUncredited/Ukrainian Presidential Press Office/AP/dpa

Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs Ein ukrainischer Soldat steht Wache bei einem Massengrab in Butscha, nahe Kiew. Foto: Sergei SUPINSKY / AFP

Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs Demonstranten fordern in Hamburg Waffenlieferungen Deutschlands an die Ukraine. Foto: Jonas Walzberg/dpa

Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs In der Ukraine hat die Getreide-Aussaat begonnen. Dieses Landwirte müssen mit ihrem Gerät durch einen Fluss fahren, weil die nahegelegene Brücke im Krieg zerstört wurde. Foto: -/Ukrinform/dpa

Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen bei ihrem Besuch in Kiew. Foto: Stringer / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE / AFP



Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs Bei ihrem Besuch in Butscha gedenkt EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen den Toten.

Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs Hilfspaket: Robert Habeck, Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz, und Christian Lindner, Bundesminister der Finanzen, stellen ein Firmen-Hilfspaket vor, auf das sich die Regierung geeinigt hat. Foto: Fabian Sommer/dpa

Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs Deutschland unterstützt den Vorschlag der Europäischen Union, die Einfuhr russischer Kohle zu verbieten, nachdem bekannt wurde, dass russische Truppen wahrscheinlich Gräueltaten an Zivilisten in der Ukraine begangen haben. Foto: Morris MacMatzen/Getty Images

Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen während einer Zugfahrt auf dem Weg nach Kiew. Foto: Michael Fischer/dpa

Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs Eine improvisierte Feldküche in einem Wohngebiet in Bucha. Gas und Strom gibt es aufgrund des Granatbeschusses nicht. Foto: Anastasia Vlasova/Getty Images



Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs Ein vom Granatenbeschuss zerstörtes Wohngebäude im ukrainischen Makariw. Der russische Rückzug aus den Städten in der Nähe von Kiew hat zahlreiche zivile Todesopfer gefordert und das ganze Ausmaß der Verwüstung durch den gescheiterten Versuch Russlands, die ukrainische Hauptstadt einzunehmen, offenbart. Foto: Anastasia Vlasova/Getty Images

Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs Liebe in Zeiten des Krieges. Die ukrainischen Soldaten Anastasia und Vyacheslav teilen einen zärtlichen Moment vor ihrer Hochzeitszeremonie in einem Kiewer Stadtpark. Foto: Efrem Lukatsky/dpa

Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs Treffen der NATO-Außenminister: Der ukrainische Außenminister Mytro Kuleba sagte, sein russischer Amtskollege Sergej Lawrow sei an "Verbrechen" beteiligt, die von Moskaus Streitkräften in der Ukraine begangen werden. Foto: François Walschaerts / AFP

Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs Blick auf ein nach Beschuss zerstörtes Wohnhaus in Borodjanka. Foto: dpa

Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs Ein Retter hält ein gerettetes Kätzchen in Borodjanka in Arm. Foto: dpa.



Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs Rettungskräfte beseitigen die Trümmer eines mehrstöckigen Wohnhauses, das durch den Beschuss der russischen Armee in Borodjanka, im Norden der Ukraine zerstört wurde. Foto: dpa

Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs Frauen, die Lebensmittel tragen gehen an einem zerstörten Wohnhaus in Borodjanka, Ukraine, vorbei. Foto: Vadim Ghirda/AP/dpa

Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs US-Außenminister Antony Blinken, der französische Außenminister Jean-Yves Le Drian, die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock, der italienische Außenminister Luigi Di Maio und die britische Außenministerin Liz Truss posieren für ein Foto im NATO-Hauptquartier in Brüssel. Foto: AFP

Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs Ein rumänischer Soldat bewacht eine Straße neben der russischen Botschaft. Ein Mann ist mit seinem Auto gegen den Zaun der russischen Botschaft in Bukarest geprallt. Der Fahrer wurde tot aufgefunden, teilte die Polizei mit. Zuvor habe der Wagen Feuer gefangen. Unklar war auch, ob der Vorfall mit dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine zusammenhängt. Foto: Andreea Alexandru/AP/dpa

Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs Arbeiter reihen die Leichen zur Identifizierung durch Gerichtsmediziner und Polizeibeamte auf dem Friedhof in Bucha, nördlich von Kiew, auf. Foto: Ronaldo Schemidt / AFP



Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs Eine ukrainische Mutter und ihre Tochter, die in den USA Asyl suchen, warten auf den Grenzübertritt zwischen den USA und Mexiko. Foto: Mario Tama/Getty Images

Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs Ukrainer versammeln sich an der Grenze zu Mexiko in der Hoffnung, in die Vereinigten Staaten einzureisen. Foto: Mario Tama/Getty Images

Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs Menschen, vor allem Frauen und Kinder, überqueren den Grenzübergang von der vom Krieg zerrütteten Ukraine nach Polen. Foto: Jeff Mitchell/Getty Images

Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs Trümmer von zerstörten gepanzerten Fahrzeugen sind auf einer Straße in der Stadt Bucha am Rande der ukrainischen Hauptstadt Kiew zu sehen. Foto: Genya Savilov / AFP

Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs Iryna Wenediktowa, Generalstaatsanwältin der Ukraine, beantwortet die Fragen von Reportern während einer organisierten Pressetour für führende ukrainische und ausländische Medien in Butscha. Foto: DPA



Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs Witwe Tetiana Rurak (25) besucht mit ihrer eineinhalbjährigen Tochter das Grab ihres im Kampf gefallenen Mannes Wolodymyr Rurak auf dem Friedhof von Lwiw. Foto: Nariman El-Mofty/AP/dpa

Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs Menschen laufen am Außenministerium in Moskau vorbei. Der Kreml reagiert verstimmt auf die Ausweisung von 40 Diplomaten aus Deutschland und warnte, die Beziehungen zwischen beiden Ländern würden sich damit verschlechtern. Foto: Alexander Nemenov / AFP

Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs Satellitenbilder dienen im Konflikt nicht nur der militärischen Aufklärung. Diese Aufnahme einer Straße in Butscha vom 19. März soll russische Behauptungen wiederlegen, nach denen Leichen in Zivilkleidung nach dem Abzug der eigenen Streitkräfte Anfang April aufgetaucht seien. Foto: AFP PHOTO /Satellite image ©2022 Maxar Technologies

Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs Ein ukrainischer Soldat trägt das Kind einer geflüchteten Familie nahe Kiew über einen Fluss. Foto: Ronaldo Schemidt/AFP

Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs Eine Frau weint in Butscha, nachdem sie Lebensmittel erhalten hat. Foto: Carol Guzy/ZUMA Press Wire/dpa



Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs Ein Mann geht in Butscha mit seinem Hund an Wracks russischer Armeefahrzeuge vorbei. Foto: Sergei Chuzavkov/SOPA Images via ZUMA Press Wire/dpa

Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs Menschen aus Saporischschia kommen am Bahnhof von Lwiw an. Über vier Millionen Ukrainerinnen und Ukrainer sind inzwischen außer Landes geflohen. Foto: Joe Raedle/Getty Images

Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs Blick ins Innere des zerstörten Theaters von Mariupol. Foto: Alexei Alexandrov/AP/dpa

Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs Menschen trauern am Sarg des getöteten Journalisten Mark Levin. Der Kontakt zu Levin riss am 13. März ab, am 1. April wurde seine Leiche in einem Dorf nördlich von Kiew entdeckt. Foto: Alexey Furman/Getty Images

Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs Menschen aus Butscha essen selbstgebackenes Brot aus einem Behelfsofen. Die ukrainische Regierung wirft Russland vor, Kriegsverbrechen begangen zu haben. Foto: Alexey Furman/Getty Images



Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs Wolodymyr Selenskyj (M), Präsident der Ukraine, besucht Butscha in der Nähe von Kiew. Foto: President Of Ukraine/ZUMA Press Wire Service/dpa

Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs Katzen von Geflüchteten in einer Unterkunft in Lwiw, im Westen der Ukraine. Foto: Yuriy Dyachyshyn / AFP

Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs Ein ukrainischer Soldat zeigt ein russisches Dokument, im Hintergrund ein zerstörter Panzer des russischen Militärs. Die Aufnahme stammt aus der Gegend östlich von Charkiw. Foto: Sergey BOBOK / AFP

Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs Ein Soldat des ukrainischen Militärs steht auf einem Panzer-Wrack außerhalb des Dorfes Mala Rogan, östlich der Stadt Charkiw. Foto: Sergey BOBOK / AFP

Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs Sandsäcke vor dem Nationaltheater in der ukrainischen Stadt Odessa. Foto: BULENT KILIC / AFP



Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs Soldaten in der ukrainischen Stadt Odessa. Fünf Wochen nach Kriegsbeginn sind die Straßen wie leergefegt von Passanten. Foto: BULENT KILIC / AFP

Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs Mitarbeiter der russischen Botschaft in Prag, die Farben der ukrainischen Flagge von der Wand entfernen. Foto: Michal Cizek / AFP

Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs Ein Mädchen, das aus der Ukraine geflohen ist, steht am Bahnhof der polnischen Stadt Przemyśl. Insgesamt haben mehr als vier Millionen Menschen wegen des Kriegs die Flucht angetreten. Foto: Jeff J Mitchell/Getty Images

Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs Eine Frau geht mit Plastiktüten an zerstörten Gebäude in Mariupol vorbei. Die Situation in der Stadt wird immer dramatischer. Foto: - / dpa

Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs Ukrainische Soldaten warten in Schützengräben nördlich von Kiew auf den nächsten Angriff. Foto: dpa



Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs Mit dem Fahrrad durch die zerstörte Hafenstadt. Mehr als die Hälfte der Bewohner sind aus Mariupol geflohen. Foto: dpa

Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs Ein Mann vor einem vollkommen zerstörten Haus in Kiew. Foto: dpa

Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs Eine Mutter weint neben ihrer kleinen Tochter, während sie in Kiew mit der Presse spricht. Foto: dpa

Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs Ukrainische Soldaten stehen in den Trümmern der zerstörten Stadt Trostianets. Foto: FADEL SENNA / AFP

Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs Ukrainische Soldaten fahren auf einem Panzer von Typ APC auf einer Straßen der Stadt Trostianets. Foto: Efrem Lukatsky / dpa



Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs Ein Mann des ukrainischen Zivilschutzes entschärft einen Sprengsatz nahe Charkiw. Foto: Ukrainian State Emergency Service / AFP

Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs Freiwillige in Mykolajiw machen eine Zigarettenpause. Foto: dpa

Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs Nach einem Angriff ist das Dach dieser Frau in Byschiw, einem Vorort von Kiew, weit aufgerissen. Foto: dpa

Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs Ein Paar küsst sich nach einem Angriff in einem Luftschutzkeller. Foto: dpa

Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs In Charkiw wurde eine Schule von einer russischen Rakete getroffen.



Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs Vor einer zerstörten Schule in der Stadt Schytomyr läuft ein Kind durch die Straßen der Stadt. Foto: FADEL SENNA / AFP

Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs Die Aufräumarbeiten gehen nach dem Angriff auf das Retroville-Einkaufszentrum in Kiew weiter. Mindestens acht Menschen wurden dabei getötet. Foto: Carol Guzy/ZUMA Press Wire/dpa

Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs Ein langer Zug aus Panzern bewegt sich auf der Autobahn von Mariupol nach Donezk. Die Fahrzeuge sind mit dem "Z"-Symbol gekennzeichnet. Foto: xMaximilianxClarkex

Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs In Mariupol wurde eine Straßensperre aus Bussen, die das Asow-Regiment dort platziert haben soll, zerstört. Dabei wurde auch ein Wohnhaus getroffen. Foto: xMaximilianxClarkex

Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs In Kiew schüttet ein Mann Sandsäcke auf, mit denen Barrikaden verstärkt werden sollen.



Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs In der Stadt Dnipro steht Priester Dmytro Povorotnyi vor Gräbern ukrainischer Soldaten auf dem Krasnopilske-Friedhof. Foto: xMykolaxMyalshykovx

Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko hält Schaulustige von einem Wohnhaus fern, das zerstört wurde. Mindestens ein Mensch kam dabei ums Leben. Foto: AFP

Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs In Kiew wurde ein Wohnhaus von russischen Truppen bombardiert. Bei dem Angriff starb mindestens ein Mensch. Foto: action press

Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs Im Dorf Starytschi in der Oblast Lwiw beerdigen Einwohner zwei gefallene Soldaten, Mykola Dmytrovych und Roman Fedorovich. Foto: action press

Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs Nach der Zerstörung einer Fabrik für Flugzeugteile in Lwiw ist die Stadt in Rauchschwaden gehüllt. Foto: AFP



Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs Im Dorf Novaya Astrakhan, in der "Volksrepublik Luhansk" passieren zwei Einwohner einen zerstörten T-72-Panzer. Foto: action press

Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs Hochzeitszeremonie an einem Kontrollpunkt in Kiew: Lesia Iwashchenko und Walerii Fylymonow geben sich das Ja-Wort. Foto: dpa

Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs Besonders schwere Kämpfe gibt es in der Ukraine um die Stadt Mariupol – humanitäre Organisationen bezeichnen die Lage dort als katastrophal. Foto: dpa

Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs Eine Frau trägt ihr Kind am Bahnhof von Lwiw, der größten Stadt im Westen der Ukraine. Foto: Mykola Tys / dpa

Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs Präsident Selenskyj fordert in einer emotionalen Rede vor dem US-Kongress eine Flugverbotszone über der Ukraine.



Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs Auch Bären werden gerettet: Asuka und Popeye stärkten sich nach der anstrengenden Fahrt von der Ukraine nach Deutschland. Foto: Eckhard Jüngel

Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs Ein Pfleger und eine Pflegerin versorgen im Keller einer Geburtsklinik ein neugeborenes Kind, während Sirenen Luftangriffe in Mykolajiw ankündigen. Foto: BULENT KILIC / AFP

Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs Ein ukrainischer Soldat geht in Kiew an einem beschossenen Gebäude in der Nähe der U-Bahn-Station Lukjaniwska vorbei. Die russischen Streitkräfte versuchen weiterhin, die ukrainische Hauptstadt einzukesseln, obwohl sie seit dem Beginn einer groß angelegten Invasion in der Ukraine im vergangenen Monat auf heftigen Widerstand und logistische Herausforderungen stoßen. Foto: Anastasia Vlasova/Getty Images

Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs Eine Feuerwehrfrau telefoniert und hält eine Frau in den Armen, die nach Bombenbeschuss des russischen Militärs aus einen zerstörten Wohnhaus gerettet wurde. Foto: adim Ghirda/AP/dpa

Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs Einsatzkräfte der Feuerwehr stehen vor einem brennenden Wohngebäude in Kiew, das durch Beschuss des russischen Militärs zerstört wurde. Foto: Vadim Ghirda/AP/dpa



Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs Soldaten tragen während einer Beerdigung in der westukrainischen Stadt Lwiw Särge von ukrainischen Soldaten, die während der russischen Invasion in der Ukraine getötet wurden. Foto: Yuriy Dyachyshyn / AFP

Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs Eine Frau verkauft in der Nähe des Lukyanivsky-Marktes und der Metrostation in Kiew Blumen. Foto: Anastasia Vlasova/Getty Images

Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs Abschiedsszene am Bahnhof von Lwiw, der größte Stadt der Westukraine. Sie ist inzwischen zu einem Transitknotenpunkt für Frauen und Kinder geworden, die nach Europa fliehen. Foto: Hesther Ng/SOPA Images via ZUMA Press Wire / dpa

Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs Ukrainer überqueren einen improvisierten Weg unter einer zerstörten Brücke auf der Flucht aus Irpin nordwestlich von Kiew. Die Bevölkerung ist erneut unter verstärkten Beschuss der russischen Armee geraten. Foto: Efrem Lukatsky/AP/dpa

Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs In einigen ukrainischen Städten werden Zivilisten – wie hier in Mariupol – in Massengräbern beigesetzt. Foto: Evgeniy Maloletka/AP/dpa



Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs Belagerung, Bombenhagel und kein rettender Ausweg: Die Hilferufe aus der ukrainischen Hafenstadt Mariupol – Heimat von mehr als 400.000 Menschen – werden immer dramatischer. Foto: Mstyslav Chernov/AP/dpa

Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs In Charkiw passen Streifen darauf auf, dass keine Läden geplündert werden. Foto: Andrea Carrubba / Anadolu Agency/ABACAPRESS/ddp images

Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs Ältere Menschen suchen in einem Kindergarten im Norden der Hauptstadt Kiew Schutz vor russischen Bomben und Raketen. Foto: Raphael Lafargue/ABACAPRESS/ddp images

Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs Eine ältere Frau weint während der Evakuierung aus Irpin. Tausende Einwohner müssen ihre Häuser verlassen und evakuiert werden, da russische Truppen die Stadt bombardieren. Foto: Mykhaylo Palinchak/SOPA Images via ZUMA Press Wire/dpa

Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs Eine Frau, die aus Gebieten rund um die ukrainische Hauptstadt evakuiert wurde, trägt zwei Babys, nachdem sie an einem Triagepunkt in Kiew, Ukraine, angekommen ist. Foto: Vadim Ghirda/AP/dpa



Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs Ein ukrainischer Soldat steht in Irpin am Stadtrand von Kiew vor Lebensmitteln. Foto: Vadim Ghirda/AP/dpa

Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs Ein Freiwilliger spielt an der Grenze in Polen Klavier für Flüchtlinge. Mehr als zwei Millionen Ukrainer sind nach den jüngsten Zahlen des Hohen Flüchtlingskommissars der Vereinten Nationen (UNHCR) wegen der russischen Invasion aus ihrem Land nach Europa geflohen. Foto: Hesther Ng/SOPA Images via ZUMA Press Wire/dpa

Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs Ein ukrainischer Soldat verabschiedet sich von seiner Freundin, bevor er am 9. März 2022 am Hauptbahnhof der westukrainischen Stadt Lwiw in Richtung Kiew aufbricht. Foto: Aleksey Filippov / AFP

Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs Ein Mädchen und eine Frau aus der Ukraine warten nach ihrer Ankunft in Berlin darauf, einer Unterkunft zugeteilt zu werden. Foto: picture alliance/dpa | Karl-Josef Hildenbrand

Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs Frauen und Kinder aus der Ukraine überqueren auf ihrer Flucht bei Krakovets die Grenze zu Polen. Foto: Dan Kitwood / Getty Images



Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs Das von der Stadtverwaltung veröffentlichte Videostandbild zeigt schwere Schäden an dem Kinderkrankenhaus in Mariupol. Foto: dpa

Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs Mariupol: Ukrainische Rettungskräfte und Freiwillige tragen eine verletzte schwangere Frau aus einer Entbindungsklinik, die durch Beschuss beschädigt wurde. Foto: Evgeniy Maloletka/AP/dpa

Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs Ein Mann hält einen Hund im Arm, um auf der Flucht aus Irpin, nordwestlich von Kiew, eine zerstörte Brücke zu überqueren. Foto: Sergei SUPINSKY / AFP

Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs Ukrainische Soldaten helfen einer älteren Dame eine zerstörte Brücke in Irpin zu überqueren. Foto: Sergei SUPINSKY / AFP

Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs Menschen stehen in Lubny in der Ukraine Schlange, um Milchprodukte zu kaufen, die an Menschen mit geringem Einkommen, Rentner, Familien mit mehreren Kindern verteilt werden. Foto: -/Ukrinform/dpa



Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs Leere Regale in einem Supermarkt in Kiew, der Hauptstadt der Ukraine. Foto: -/Ukrinform/dpa

Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs Ein kleines Mädchen sitzt am Grenzübergang nach Polen in Medyka auf einem Koffer. Foto: Louisa GOULIAMAKI / AFP

Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs Eine Mutter umarmt ihre Tochter als sie den Medyka-Grenzübergang in Richtung Polen überqueren. Foto: Louisa GOULIAMAKI / AFP

Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hält eine Ansprache. Foto: UKRAINE PRESIDENCY / AFP

Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs Ukrainische Zivilisten erhalten in den Außenbezirken von Lwiw in der Westukraine eine Waffenausbildung. Foto: Bernat Armangue/AP/dpa



Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs Rettungskräfte beseitigen die Trümmer einer zerstörten Schule, nachdem russische Truppen die Stadt Tschernihiw beschossen haben. Foto: Ukrainian State Emergency Service / AFP

Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs Ein Angehöriger der ukrainischen Territorialen Verteidigungskräfte betrachtet die Zerstörungen nach einem Beschuss in der zweitgrößten Stadt der Ukraine, Charkiw. Foto: Sergey BOBOK / AFP

Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs Menschen versuchen am Hauptbahnhof in Odessa in einen Evakuierungszug zu gelangen. Foto: ULENT KILIC / AFP

Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs Ein Vater hält am Hauptbahnhof in Odessa seine Hand an das Fenster eines Evakuierungszuges, um sich von seiner Tochter zu verabschieden. Foto: BULENT KILIC / AFP

Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs Menschen kochen im Freien für die ukrainischen Soldaten und Mitglieder des Zivilschutzes in Kiew. Foto: Vadim Ghirda/AP/dpa



Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs Ein ukrainischer Soldat bewacht einen Kontrollpunkt an einer Hauptstraße in Kiew. Foto: Vadim Ghirda/AP/dpa

Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs Ein abgebranntes Auto steht nach einem Beschuss durch die russische Armee in der Nähe eines 16-stöckigen Wohnhauses auf einer Straße. Foto: -/Ukrinform/dpa

Ältere Nachrichten zum Krieg in der Ukraine lesen Sie hier.

