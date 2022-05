Ukraine-Krieg: Russland gewinnt Überhand – zwei Waffen könnten das ändern

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat die Lage im umkämpften Donbass als "sehr, sehr schwierig" bezeichnet. Die russische Armee setze in dem Gebiet im Osten der Ukraine ein Maximum an Artillerie und Reserven ein, sagte Selensky.

Die Ukraine gerät unter Druck. Für den Politologen Herfried Münkler steht sie im Begriff "den Krieg zu verlieren", wie er der "Welt" sagte. Im Schwarzen Meer kann sie die Blockade nicht brechen. In der Ost-Ukraine fräst sich russische Artillerie Kilometer für Kilometer durch den Donbass.

Gegen die Feuerwalze braucht die Ukraine schwere Waffen mit größerer Reichweite, gegen die Seeblockade vor Odessa Anti-Schiffs-Raketen. In Kiew dringt Präsident Wolodymyr Selenskyj mehr denn je auf die Lieferung solcher Waffen. Vor allem zwei Systeme könnten den Verlauf vielleicht ändern und zum "Game-Changer" im Ukraine-Krieg werden:

Auf dem Land zwei Mehrfachraketenwerfer, die Artilleriesysteme MLRS und HIMARS

Zur See die Antischiffsflugkörper vom Typ Harpoon

In beiden Fällen handelt es sich um Waffen amerikanischer Produktion. Die USA müssen denn auch russische Vergeltungsmaßnahmen von Kremlchef Wladimir Putin einkalkulieren. Das gilt vor allem für die Artilleriesysteme, die Geschosse bis zu 300 Kilometer weit abfeuern können. Im Zweifel: bis tief in russisches Gebiet. Laut CNN könnte ein neues Rüstungspaket schon nächste Woche angekündigt werden.

Um Waffengleichheit geht es an der Front in der Ost-Ukraine. Die Russen haben ungleich mehr Geschütze und entwickeln eine brachiale Feuerkraft. Sie beschießen den Gegner massiv und so lange, bis seine Verteidigungslinien geschwächt sind und er sich sich zurückziehen muss. Dann rückt die russische Infanterie nach. So kommt man Kilometer um Kilometer voran, langsam aber stetig.

Dagegen hilft nur: Gegenfeuer. Aber den ukrainischen Militärs fehlen Geschütze und Munition für ihre zumeist aus den Sowjetunion stammende Artillerie, wiewohl die USA, Kanada und Australien immerhin an die 100 155-mm-Haubitzen vom Typ M-777 geliefert haben. Sie haben eine Reichweite von mindestens 25 Kilometern, je nach dem, welche Granaten benutzt werden.

Richtig eingesetzt, kann Artilleriefeuer dem Gegner arg zusetzen. Anfang Mai liquidierten die Ukrainer so eine ganze taktische Bataillonsgruppe der Russen, als sie den Fluss den Siwerski Donez überqueren wollte. Angeblich wurden dabei über 70 Panzer zerstört und Hunderte Soldaten getötet.

Während die M-777-Geschütze gezogen werden, sind die zwölf selbstfahrenden französischen Caesar-Geschütze auf Lastwagen montiert. Zwölf Panzerhaubitzen 2000 haben Deutschland und die Niederlande versprochen; die ukrainischen Soldaten werden schon dafür ausgebildet. Die Frage ist nur, ob diese gepanzerten Fahrzeuge im Donbass noch rechtzeitig zum Einsatz kommen können.

Eine neue Qualität wären die Mehrfachraketenwerfer: HIMARAS ist ein Artilleriesystem, das auf Lastwagen montiert ist, MLRS wiederum auf ein Kettenfahrgestell. Je sechs Raketen sind bei MLRS auf Transport- und Startbehältern gelagert und können sehr schnell und nur von einem Soldaten beladen und entladen werden. Mit ihnen wären die ukrainischen Truppen schneller und flexibler; und mit der längeren Reichweite hätten sie einen echten Vorteil gegenüber der russischen Artillerie.

Ukraine-Krieg: Harpoon-Raketen aus Dänemark

Bei den Anti-Schiffs-Raketen ist die Entscheidung längst gefallen. US-Verteidigungsminister Lloyd Austin kündigte an, dass Dänemark die Waffen liefern werde. Selenskyj hatte im April Portugal darum gebeten, vergeblich. Viele Nato-Partner haben solche Raketen. Die Frage war nur, wer vorangeht. Solche Lieferungen sind nur mit der Schutzgarantie der USA vorstellbar.

Die etwa vier Meter langen Harpoon-Flugkörper haben eine Reichweite von mindestens 120 Kilometern. Sie fliegen in geringer Höhe, GPS-gesteuert, übers Wasser und können auch die größten Schiffe zerstören.

Ukraine-Krieg: Russlands Seeblockade kann gebrochen werden

Zwar wird heftig um die strategisch wichtige Schlangeninsel gekämpft, zwar gelang der Ukraine mit dem Abschuss des Kreuzers "Moskwa" ein spektakulärer Erfolg. Aber im Großen und Ganzen hat sie der russischen Marine wenig entgegenzusetzen, die immer wieder die Küste beschießt, Odessa bedroht und jeden Handel verhindert. Das könnte sich mit Harpoon ändern. Die Ukraine braucht nicht mal Kriegsschiffe oder U-Boote. Harpoon können von Flugzeugen und von Land abgefeuert werden.

Nach Einschätzung des Marineexperten Bryan Clark vom Hudson Institute reichten schon zwölf bis 24 Harpoon-Raketen aus, um die Seeblockade aufzuheben. Wenn die Ukraine genug Harpoons habe, müssten sich die russischen Schiffe fernhalten, sagte er dem ZDF. "Sie können sich im Schwarzen Meer nirgendwo verstecken."

