Nach Schulmassaker Streit über Waffenrecht in den USA

Do, 26.05.2022, 12.05 Uhr

Nach dem Schulmassaker in einer texanischen Kleinstadt mit 21 Todesopfern ist die Debatte über die Waffenkontrolle in den USA neu entbrannt. In die Trauer um die Opfer mischt sich bei vielen Bürgern Wut über die mächtige Waffenlobby.