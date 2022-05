Ukraine-Krieg: Azovstal-Kämpfer vor Gericht ++ US-Regierung bereitet Notfall-Erklärung vor

Separatisten wollen Verteidiger von Azovstal vor Gericht stellen

USA erwägen Anzapfen nationaler Dieselreserven

Habeck ruft zu gemeinsamem Kampf gegen Lebensmittelkrise auf

Berlin/Kiew/Moskau. In der dreizehnten Kriegswoche befasst sich das Weltwirtschaftsforum in Davos mit dem Ukraine-Krieg. Zum Auftakt forderte Präsident Wolodymyr Selenskyj ein Ende der Blockade ukrainischer Häfen, um Druck vom weltweiten Lebensmittelmarkt zu nehmen. Er lud zudem ausländische Unternehmen ein, sich am Wiederaufbau der Ukraine zu beteiligen.

Im Land selbst tobt der Krieg weiter – mit schweren Verlusten auf beiden Seiten. Vor allem der Aggressor Russland muss bluten. Seit Kriegsbeginn am 24. Februar sollen britischen Informationen zufolge so viele Soldaten gefallen sein wie in den zehn Jahren des russischen Afghanistan-Krieges. Derweil sind laut UN-Angaben mehr als 6,5 Millionen Menschen aus der Ukraine geflohen, 3,5 Millionen allein nach Polen.

News zum Ukraine-Krieg von Montag, 23. Mai: Azovstal-Verteidiger kommen vor regionales "Tribunal"

18.45 Uhr: Die in der Hafenstadt Mariupol gefangen genommenen ukrainischen Soldaten sollen nach Angaben eines prorussischen Separatistenführers direkt in der Region vor ein Gericht gestellt werden. Die Gefangenen, die sich im Stahlwerk Azovstal verschanzt und schließlich ergeben hatten, werden im Gebiet der selbsternannten Volksrepublik Donezk im Osten der Ukraine festgehalten, wie Separatistenführer Denis Puschilin der Agentur Interfax zufolge am Montag sagte. Ein "internationales Tribunal" werde organisiert.

Unter Berufung auf eine Quelle, die mit dem "Tribunal" befasst sei, schrieb Interfax außerdem, ein erster Prozess soll in Mariupol stattfinden. Weitere Prozesstage könnten auch an anderen Orten abgehalten werden.

Busse mit ukrainischen Kämpfern aus Mariupol fahren zur Strafkolonie Oljoniwka (Aufnahme vom 20. Mai). Foto: Uncredited/AP/dpa

US-Regierung könnte nationalen Diesel-Reserven anzapfen

18.35 Uhr: Die US-Regierung erwägt angesichts steigender Diesel-Preise ein Anzapfen der nationalen Reserven dieses Treibstoffs. Eine Sprecherin des Weißen Hauses erklärte am Montag, die Regierung beobachte sehr genau die "Herausforderungen für das Diesel-Angebot und die Preise" in Folge des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine. Für Präsident Joe Biden sei eine Notfall-Erklärung vorbereitet worden, um "wenn nötig" eine Freigabe der Diesel-Reserven zu erlauben. "Das würde kurzzeitige Angebotsknappheiten überbrücken", erklärte die Sprecherin.

Dieselpreise in den USA über sechs Dollar pro Gallone: Die US-Regierung erwägt, die nationale Reserve anzuzapfen (Archivbild). Foto: Patrick T. FALLON / AFP

Habeck ruft zu Zusammenarbeit gegen globale Nahrungsmittelkrise auf

17.30 Uhr: Vizekanzler Robert Habeck hat angesichts einer drohenden globalen Nahrungsmittelkrise in Folge des russischen Kriegs in der Ukraine zu internationaler Zusammenarbeit aufgerufen. "Wir werden, wenn wir keine andere Lösung finden, im nächsten Jahr einen großen Mangel an der weltweiten Kalorienversorgung haben", sagte der Wirtschaftsminister am Montag am Rande der Jahrestagung des Weltwirtschaftsforums in Davos in der Schweiz. Diese Nahrungsmittelkrise werde spezifisch Regionen treffen, die nicht zu den reichsten oder stabilsten gehörten. "Und wenn wir darauf so antworten, dass jedes Land sich nur um sich selber kümmert, also seine eigenen Vorräte aufstockt, dann wird diese Krise eskalieren", warnte der Grünen-Politiker.

Habeck sprach sich für globale Kooperation und offene Märkte aus. "Und wir sind natürlich auch gehalten, um unseren eigenen, manchmal etwas überschwänglichen Verbrauch von Lebensmitteln zu reduzieren", sagte er. Statt sich nur noch auf sich selbst zu besinnen, müsse eine neue globale Handelsordnung her: "Daran festhalten, dass wir global miteinander interagieren, das solidarisch tun, fair und gerecht und zum Wohle der Menschen und nicht nur zum Wohle des Gewinns von einigen Unternehmen."

Bundeswirtschaftsminister Habeck auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos. Foto: Laurent Gillieron/KEYSTONE/dpa

(fmg/dpa/AFP/epd)

