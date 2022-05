Schweden beantragt Nato-Mitgliedschaft

Mo, 16.05.2022, 16.11 Uhr

Schweden wird nach Angaben der Regierung die Mitgliedschaft in der Nato beantragen. Am Sonntag gaben die regierenden Sozialdemokraten dafür grünes Licht. Die Nato-Außenminister stellten Schweden und Finnland bereits eine rasche Aufnahme in Aussicht.