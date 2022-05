Enttäuschung bei der NRW-SPD: Rekordtief bei der Landtagswahl

So, 15.05.2022, 19.35 Uhr

Die SPD ist bei der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen mit gut 27 Prozent auf ein Rekordtief in ihrem einstigen Stammland gefallen. Obwohl die Partei laut Hochrechnungen mit gut 27 Prozent auf dem zweiten Platz landete, fiel der Applaus der SPD-Anhänger in Düsseldorf entsprechend verhalten aus.