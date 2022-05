Baerbock: In der Nato-Allianz liegen Frieden, Sicherheit und Freiheit

So, 15.05.2022, 16.52 Uhr

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) hat betont, "welche Sicherheit für unser Leben in Demokratie und in Freiheit in der Nato-Allianz" liege. Der russische Krieg gegen die Ukraine sei ein "Einschnitt in die internationale Ordnung für die nächsten Jahrzehnte", sagte sie in Berlin.