UN-Generalskeretär fordert Einhaltung von Klimahilfszusagen

Mo, 02.05.2022, 10.51 Uhr

UN-Generalsekretär António Guterres hat die reichen Länder der Erde aufgefordert, ihre im Kampf gegen die Erderwärmung gemachten Finanzzusagen an Entwicklungsländer einzuhalten. "Es ist an der Zeit, zur Tat zu schreiten", sagte er in Dakar.