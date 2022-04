Neun-Euro-Ticket: Bahn und Bus sollen schon im Juni günstiger werden

Zur Abfederung der immens gestiegenen Energiekosten hat die Ampel-Koalition ein zweites Maßnahmenpaket für die Bürger geschnürt. Demnach bekommen alle Erwerbstätigen eine Pauschale in Höhe von 300 Euro, außerdem sollen die Steuern auf Kraftstoffe sinken.

Das von der Bundesregierung versprochene Neun-Euro-Ticket für den Regionalverkehr soll schon zum 1. Juni eingeführt werden und auch ab diesem Datum gelten. Das berichtet das "Redaktionsnetzwerk Deutschland" (RND) und verweist auf Infomationen aus dem Verkehrsausschuss des Bundestages.

Demzufolge kostet die auf drei Monate begrenzte Vergünstigung schätzungsweise 2,5 Milliarden Euro. Der Bund habe sich bereit erklärt diese Kosten zu übernehmen, heißt es im Bericht weiter.

Neun-Euro-Ticket berechtigt zum Fahren in ganz Deutschland

Die Gültigkeit werde sich auf das gesamte Bundesgebiet erstrecken. Eine Begrenzung auf einzelne Regionen oder Verkehrsverbünde sei unpraktikabel, zitiert der RND aus dem Verkehrsausschuss.

Am 18. oder 19. Mai soll der Bundestag laut Bericht über einen noch zu erarbeitenden Gesetzentwurf abstimmen, am 20. Mai der Bundesrat. Damit würden auch in den Sommerferienmonaten Juli und August Neun-Euro-Tickets verfügbar sein.

Unstrittig sei inzwischen, dass Zeitkarten-Abonnenten eine Gutschrift oder eine Erstattung für die Differenz zwischen ihrem Abopreis und dem Neun-Euro-Ticket bekommen,schreibt RND weiter. Wie diese genau ausgezahlt wird, solle den Verkehrsunternehmen überlassen werden.

Neun-Euro-Ticket gibt es wohl nur online

Auch Inhaber von vergünstigten Semestertickets sollen profitieren. Kröber sagte dem RND: "Auch Studierende, die Semestertickets erworben haben, müssen in den Genuss der Rückerstattung kommen."

Die Tickets sollen dem Bericht zufolge online, über die "DB Navigator App" der Deutschen Bahn und am Schalter erhältlich sein, voraussichtlich aber nicht am Automaten. (fmg/afp)

Dieser Artikel ist zuerst auf waz.de erschienen.

