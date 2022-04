Konferenz in Berlin berät über Hilfen für Moldau

Konferenz in Berlin berät über Hilfen für Moldau

Di, 05.04.2022, 11.17 Uhr

Kaum ein Anrainerland der Ukraine leidet so sehr unter dem Krieg wie die frühere Sowjetrepublik Moldau. Seit Beginn des Kriegs sind rund 350.000 Flüchtlinge über die Grenze in die frühere Sowjetrepublik gekommen. Auf Einladung der Bundesregierung soll heute eine internationale Konferenz in Berlin Unterstützung ausarbeiten.