Etwa 2000 Teilnehmer bei Corona-Protest in Leipzig

So, 03.04.2022, 11.33 Uhr

In Leipzig haben etwa 2000 Menschen an einer Protestkundgebung gegen die Corona-Maßnahmen teilgenommen. Einige Demonstranten bekundeten ihre Unterstützung für den russischen Feldzug in der Ukraine.