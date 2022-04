Kindergeld: Wann wird der 100-Euro-Kinderbonus ausgezahlt?

Berlin Die Ampel-Regierung will Familien mit einem Kinderbonus in Höhe von 100 Euro entlasten. Doch wann können Eltern mit dem Geld rechnen?

Mit dem achtzehnten Lebensjahr endet in der Regel das bedingungslose Kindergeld. Nur noch unter folgenden Bedingungen hat eine Familie Anspruch auf Kindergeld.

Der Krieg in der Ukraine hat die Energiepreise weiter in die Höhe getrieben, die Inflationsrate ist auf den höchsten Wert seit rund 40 Jahren gestiegen: Die Lebenshaltungskosten in Deutschland werden immer teurer. Um die Effekte auszugleichen hat die Ampel-Koalition Ende März ein zweites Entlastungspaket beschlossen.

Dazu gehört unter anderem ein Energiepreispauschale, ein ÖPNV-Monatsticket zu einem Preis von je neun Euro für drei Monate und ein Kinderbonus für Familien. Doch wie hoch ist der Kinderbonus genau und wann soll er ausgezahlt werden?

Familien erhalten Kinderbonus von 100 Euro pro Kind

Grundsätzlich soll der Kinderbonus 100 Euro pro Kind betragen und einmalig ergänzend zum Kindergeld über die Familienkassen ausgezahlt werden. Anspruch auf die Einmalzahlung haben dabei prinzipiell alle Eltern in Deutschland.

Genau wie die Einmalzahlungen in den Corona-Jahren 2020 und 2021 wird allerdings auch der Kinderbonus 2022 auf den Kinderfreibetrag angerechnet. Spitzenverdienerinnen und -verdiener profitieren daher kaum oder sogar gar nicht von der Entlastungszahlung. Auf Sozialleistungen hingegen soll der Kinderbonus nicht angerechnet werden. Empfängerinnen und Empfänger von Sozialleistungen sollen außerdem zusätzlich zu dem bereits beschlossenen Bonus in Höhe von 100 Euro einen weiteren Zuschuss von 100 Euro erhalten.

Termin für Auszahlung des Kinderbonus noch unklar

Wann Familien jedoch mit dem Kinderbonus rechnen können, ist noch unklar. In dem Beschluss der Ampel-Koalition heißt es, der Einmalbonus würde "schnellstmöglich" ausgezahlt werden. Grundsätzlich will die Bundesregierung das Entlastungspaket bis zum 1. Juni 2022 beschließen. Allerdings könnte es noch länger dauern, bis Familien das Geld tatsächlich erhalten könnten.

So rechnet die Union beispielsweise mit einer Verzögerung der Auszahlung. "Da die Familienkasse einige Monate Vorlauf braucht, wird der Kinderbonus frühestens im September ausgezahlt", sagte die finanzpolitische Sprecherin der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Antje Tillmann, der "Bild"-Zeitung. (csr/mit dpa)

