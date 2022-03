Ukraine-Krieg Liveblog: G7 lehnen Rubel-Zahlung von Gas ab ++ Apokalyptische Lage in Mariupol

Moskau plant Einreisebeschränkungen für Bürger "unfreundlicher" Staaten

Die G7-Staaten lehnen Gaszahlungen in Rubel ab

Die unabhängige russische Zeitung "Nowaja Gaseta" setzt ihr Erscheinen vorerst aus

Der Bürgermeister von Mariupol fordert eine vollständige Evakuierung der Stadt

Rund 160.000 Menschen harren noch in der Stadt aus

Die Ukraine meldet, es gebe keine Feuer mehr in der Zone um Tschernobyl

Berlin/Kiew/Moskau. Die russischen Angriffe auf die Ukraine gehen mit unerbittlicher Härte weiter. Landesweit gab es in der Nacht zu Montag Luftalarm. Unterdessen verschärft sich die humanitäre Lage infolge des Krieges in vielen Teilen des Landes. Die strategisch wichtige Hafenstadt Mariupol ist nahezu von der Außenwelt abgeschnitten.

Rund 160.000 Zivilisten harren nach Angaben des Bürgermeisters noch immer dort aus. Man müsse die Stadt sofort vollständig evakuieren, forderte der Politiker. Die Errichtung von sicheren Korridoren zur Evakuierung der Menschen ist bislang immer wieder gescheitert. Russland und die Ukraine werfen sich gegenseitig vor, diese Korridore zu verhindern.

In anderen Gegenden der Ukraine macht das ukrainische Militär nach eigenen Angaben Boden gut. Es habe erfolgreiche Gegenangriffe in der Region Charkiw in der Ostukraine gegeben, teilte der regionale Militärchef mit. Allerdings wächst die Sorge vor einer weiteren Eskalation: Nach Erkenntnissen der ukrainischen Militäraufklärung bringt Russland derzeit zusätzliche Abschussrampen nach Belarus, möglicherweise zur Vorbereitung neuer Raketenangriffe. Die Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine haben bislang keine Ergebnisse hervorgebracht. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj warf Kreml-Chef Wladimir Putin in einem Interview mit russischen Journalisten vor, die Friedensgespräche zu verzögern.

Worum geht es in dem Konflikt? Lesen Sie hier die wichtigsten Fragen und Antworten zum Ukraine-Konflikt

News zur Ukraine-Krise von Montag, 28. März: Moskau plant Einreisebeschränkungen für Bürger "unfreundlicher" Staaten

15.48 Uhr: Russland will Einreisebeschränkungen für Staatsangehörige "unfreundlicher" Staaten verhängen. Dabei handele es sich um "Vergeltungsmaßnahmen in Antwort auf unfreundliche Aktionen einer Reihe anderer Staaten", erklärte am Montag Außenminister Sergej Lawrow. Ein entsprechendes Präsidentendekret sei in Arbeit.

Als "unfreundliche" Staaten gelten in Moskau derzeit unter anderem alle EU-Länder, die USA und Großbritannien. Diese haben seit Beginn des russischen Militäreinsatzes in der Ukraine scharfe Sanktionen gegen Moskau verhängt. Für die Staatsbürger dieser "unfreundlichen" Staaten solle es künftig "eine Serie von Restriktionen" für die Einreise nach Russland geben, kündigte Lawrow an.

Bürgermeister berichtet von großen Zerstörungen in Charkiw

15.42 Uhr: In der ostukrainischen Millionenstadt Charkiw sind seit Beginn der russischen Angriffe nach ukrainischen Angaben fast 1180 mehrgeschossige Wohnhäuser zerstört worden. Außerdem seien mehr als 50 Kindergärten, fast 70 Schulen und 15 Krankenhäuser vernichtet worden, sagte der Charkiwer Bürgermeister Ihor Terechow am Montag nach Angaben der Agentur Unian. Binnen 24 Stunden hätten die russischen Truppen Charkiw fast 60 Mal mit Artillerie und Mörsern beschossen.

Rund 30 Prozent der Bevölkerung hätten die Stadt verlassen, sagte Terechow. Einige Menschen seien aber auch wieder zurückgekehrt. Charkiw hatte vor Kriegsbeginn rund 1,5 Millionen Einwohner und ist nach Kiew die zweitgrößte Stadt der Ukraine. Seit der russischen Invasion vor viereinhalb Wochen wird die Stadt aus der Luft und mit Artillerie angegriffen.

Die Bewohner ausgebombter Häuser werden nach Angaben Terechows in verbliebenen Schulen, Kindergärten sowie Kellern und U-Bahn-Stationen untergebracht. Trotz der Angriffe seien die Supermärkte in Charkiw weiter geöffnet, und es gebe alle notwendigen Lebensmittel. Charkiw werde auch mit humanitärer Hilfe aus anderen Städten versorgt. Aus den USA sei zudem eine Medikamentenlieferung im Wert von 880.000 Dollar eingetroffen.

Charkiw: Ein ukrainischer Soldat geht an einem regionalen Verwaltungsgebäude vorbei, das bei einem russischen Angriff schwer beschädigt wurde. Foto: Felipe Dana/AP/dpa

**Die Quelle dieser Nachricht ist eine der Konfliktparteien. Die Angaben konnten nicht unmittelbar unabhängig überprüft werden.**

Faeser: Quoten für Flüchtlingsverteilung in der EU nicht das Ziel

15.27 Uhr: Bundesinnenministerin Nancy Faeser will mit Blick auf die Verteilung der Ukraine-Flüchtlinge in der EU nicht mehr von einer Quote sprechen. Feste Quoten seien nicht ihr Ziel, sagte die SPD-Politikerin am Montag am Rande eines Krisentreffens mit ihren EU-Kollegen in Brüssel. "Es geht nicht um feste Quoten heute, sondern es geht um ein solidarisches Verteilsystem." Dem Nachrichtenmagazin "Spiegel" hatte Faeser noch Mitte des Monats gesagt, Ziel müsse "eine Verteilung der Ukraine-Geflüchteten innerhalb Europas nach festen Quoten sein".

Faeser betonte nun, dass Solidarität innerhalb der EU-Staaten erreicht worden sei. Auf diesem Erreichten wolle man aufbauen und andere Länder nicht verschrecken. Die bestehende Solidarität solle nicht verletzt werden. "Das ist der Grund, warum man nicht jetzt starr an Quoten festhält."

Zugleich betonte Faeser, dass die Geflüchteten innerhalb der EU verteilt werden müssten. Dafür müssten auch Verkehrswege festgelegt werden, "wie die Geflüchteten von A nach B kommen". Mit Polen und Frankreich arbeite man dabei gut zusammen. Sie bekräftigte zudem, dass es vor allem für die besonders belasteten Nachbarstaaten der Ukraine mehr finanzielle EU-Unterstützung geben müsse.

Habeck: G7-Staaten lehnen Gaszahlungen in Rubel ab

15.01 Uhr: Die Staaten der G7-Gruppe erteilen Forderungen aus Russland nach einer Begleichung von Gas-Rechnungen in Rubel eine Absage. Das sagte Bundeswirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck am Montag in Berlin nach einer virtuellen Besprechung mit den G7-Energieministern. Deutschland hat derzeit den Vorsitz im Kreis der Staatengruppe, zu der neben Deutschland auch Frankreich, Italien, Japan, Kanada, die USA und Großbritannien gehören. Auch die EU habe an der Runde teilgenommen, sagte Habeck.

Unabhängige russische Zeitung "Nowaja Gaseta" setzt Erscheinen vorerst aus

14.33 Uhr: Die wichtigste unabhängige Zeitung in Russland, die "Nowaja Gaseta", setzt ihr Erscheinen vorerst aus. Diese Entscheidung gelte bis zum Ende der russischen Militäraktion in der Ukraine, teilte die Zeitung am Montag in einer im Internet veröffentlichten Erklärung mit. Betroffen seien die gedruckte Zeitung, die Website und alle Aktivitäten in Online-Netzwerken.

Die "Nowaja Gaseta" gilt als wichtigste unabhängige Zeitung in Russland. Ihr Chefredakteur Dmitri Muratow war wegen seiner Verdienste um die Meinungsfreiheit im vergangenen Jahr mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet worden. Die Redaktion verwies in ihrer Erklärung darauf, dass sie erneut von der Medienaufsichtsbehörde Roskomnadsor verwarnt worden sei.

Ukraine-Krise – Hintergründe und Erklärungen zum Konflikt

Lawrow weist Spekulationen über Verschwinden Schoigus zurück

14.32 Uhr: Der russische Außenminister Sergej Lawrow hat Spekulationen über ein angebliches Verschwinden von Verteidigungsminister Sergej Schoigu und einen womöglich geplanten Umsturz in Moskau kritisiert und zurückgewiesen. "Ich möchte diesen Blödsinn nicht kommentieren, weil es eben Blödsinn ist, der auch von den Geheimdiensten der Ukraine verbreitet wird", sagte Lawrow in einem von dem Ministerium veröffentlichten Interview mit serbischen Journalisten. Lawrow warf "neoliberalen Russen", die sich ins Ausland abgesetzt hätten, vor, solche Gerüchte zu verbreiten.

Um das angebliche Verschwinden von Minister Schoigu, der tagelang nicht in der Öffentlichkeit zu sehen gewesen war, hatte es Spekulationen gegeben. "Das ist alles eine offenkundige Lüge, alle sind am Leben, alle sind gesund, alle arbeiten", sagte Lawrow in dem Interview. Das Verteidigungsministerium hatte Schoigu am Samstag auch bei einer Sitzung gezeigt. "Die Regierung arbeitet, die ganze Administration des Präsidenten arbeitet gemäß den Interessen unseres Landes", betonte Lawrow.

Sergej Lawrow, Außenminister von Russland. Foto: Alexander Zemlianichenko/AP/dpa

Kreml besorgt wegen Bidens Äußerungen zu Putin

14.25 Uhr: Der Kreml hat sich besorgt über Äußerungen von US-Präsident Joe Biden über den Verbleib von Wladimir Putin an der Macht in Russland gezeigt. "Das ist eine Äußerung, die natürlich Beunruhigung auslöst", sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow der Agentur Interfax zufolge am Montag. Biden hatte am Samstag in Warschau Putin mit Blick auf Russlands Krieg gegen die Ukraine als "Diktator" bezeichnet und gesagt: "Um Gottes willen, dieser Mann kann nicht an der Macht bleiben."

Peskow hatte schon kurz danach gesagt, dass nicht Biden entscheide, wer in Russland Präsident ist, sondern das russische Volk. Am Sonntag dementierte Biden, dass er bei seiner Rede in Warschau den Sturz des russischen Präsidenten gefordert habe. Peskow erklärte nun: "Wir verfolgen die Äußerungen des US-Präsidenten auf aufmerksamste Art und Weise. Wir halten sie akribisch fest und werden das auch weiter tun."

Ukraine: Keine großen Brände mehr in Zone um Tschernobyl

12.31 Uhr: In der ukrainischen Sperrzone um das 1986 havarierte Atomkraftwerk Tschernobyl sind ukrainischen Angaben zufolge keine größeren Brände mehr festgestellt worden. Aufnahmen von Satelliten würden derzeit keine derartigen Wärmequellen feststellen, teilte der ukrainische Zivilschutzdienst am Montag mit. Anderslautende Informationen seien falsch.

Vergangene Woche hatte das Parlament unter Berufung auf europäische Satellitendaten über mehrere große Feuer in dem weitgehend von russischen Truppen kontrollierten Sperrgebiet informiert. Auslöser der Feuer sei Beschuss gewesen.

Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs In Charkiw wurde eine Schule von einer russischen Rakete getroffen.

Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs Vor einer zerstörten Schule in der Stadt Schytomyr läuft ein Kind durch die Straßen der Stadt. Foto: FADEL SENNA / AFP

Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs Die Aufräumarbeiten gehen nach dem Angriff auf das Retroville-Einkaufszentrum in Kiew weiter. Mindestens acht Menschen wurden dabei getötet. Foto: Carol Guzy/ZUMA Press Wire/dpa

Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs Ein langer Zug aus Panzern bewegt sich auf der Autobahn von Mariupol nach Donezk. Die Fahrzeuge sind mit dem "Z"-Symbol gekennzeichnet. Foto: xMaximilianxClarkex

Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs In Mariupol wurde eine Straßensperre aus Bussen, die das Asow-Regiment dort platziert haben soll, zerstört. Dabei wurde auch ein Wohnhaus getroffen. Foto: xMaximilianxClarkex



Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs In Kiew schüttet ein Mann Sandsäcke auf, mit denen Barrikaden verstärkt werden sollen.

Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs In der Stadt Dnipro steht Priester Dmytro Povorotnyi vor Gräbern ukrainischer Soldaten auf dem Krasnopilske-Friedhof. Foto: xMykolaxMyalshykovx

Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko hält Schaulustige von einem Wohnhaus fern, das zerstört wurde. Mindestens ein Mensch kam dabei ums Leben. Foto: AFP

Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs In Kiew wurde ein Wohnhaus von russischen Truppen bombardiert. Bei dem Angriff starb mindestens ein Mensch. Foto: action press

Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs Im Dorf Starytschi in der Oblast Lwiw beerdigen Einwohner zwei gefallene Soldaten, Mykola Dmytrovych und Roman Fedorovich. Foto: action press



Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs Nach der Zerstörung einer Fabrik für Flugzeugteile in Lwiw ist die Stadt in Rauchschwaden gehüllt. Foto: AFP

Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs Im Dorf Novaya Astrakhan, in der "Volksrepublik Luhansk" passieren zwei Einwohner einen zerstörten T-72-Panzer. Foto: action press

Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs Hochzeitszeremonie an einem Kontrollpunkt in Kiew: Lesia Iwashchenko und Walerii Fylymonow geben sich das Ja-Wort. Foto: dpa

Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs Besonders schwere Kämpfe gibt es in der Ukraine um die Stadt Mariupol – humanitäre Organisationen bezeichnen die Lage dort als katastrophal. Foto: dpa

Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs Eine Frau trägt ihr Kind am Bahnhof von Lwiw, der größten Stadt im Westen der Ukraine. Foto: Mykola Tys / dpa



Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs Präsident Selenskyj fordert in einer emotionalen Rede vor dem US-Kongress eine Flugverbotszone über der Ukraine.

Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs Auch Bären werden gerettet: Asuka und Popeye stärkten sich nach der anstrengenden Fahrt von der Ukraine nach Deutschland. Foto: Eckhard Jüngel

Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs Ein Pfleger und eine Pflegerin versorgen im Keller einer Geburtsklinik ein neugeborenes Kind, während Sirenen Luftangriffe in Mykolajiw ankündigen. Foto: BULENT KILIC / AFP

Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs Ein ukrainischer Soldat geht in Kiew an einem beschossenen Gebäude in der Nähe der U-Bahn-Station Lukjaniwska vorbei. Die russischen Streitkräfte versuchen weiterhin, die ukrainische Hauptstadt einzukesseln, obwohl sie seit dem Beginn einer groß angelegten Invasion in der Ukraine im vergangenen Monat auf heftigen Widerstand und logistische Herausforderungen stoßen. Foto: Anastasia Vlasova/Getty Images

Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs Eine Feuerwehrfrau telefoniert und hält eine Frau in den Armen, die nach Bombenbeschuss des russischen Militärs aus einen zerstörten Wohnhaus gerettet wurde. Foto: adim Ghirda/AP/dpa



Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs Einsatzkräfte der Feuerwehr stehen vor einem brennenden Wohngebäude in Kiew, das durch Beschuss des russischen Militärs zerstört wurde. Foto: Vadim Ghirda/AP/dpa

Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs Soldaten tragen während einer Beerdigung in der westukrainischen Stadt Lwiw Särge von ukrainischen Soldaten, die während der russischen Invasion in der Ukraine getötet wurden. Foto: Yuriy Dyachyshyn / AFP

Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs Eine Frau verkauft in der Nähe des Lukyanivsky-Marktes und der Metrostation in Kiew Blumen. Foto: Anastasia Vlasova/Getty Images

Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs Abschiedsszene am Bahnhof von Lwiw, der größte Stadt der Westukraine. Sie ist inzwischen zu einem Transitknotenpunkt für Frauen und Kinder geworden, die nach Europa fliehen. Foto: Hesther Ng/SOPA Images via ZUMA Press Wire / dpa

Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs Ukrainer überqueren einen improvisierten Weg unter einer zerstörten Brücke auf der Flucht aus Irpin nordwestlich von Kiew. Die Bevölkerung ist erneut unter verstärkten Beschuss der russischen Armee geraten. Foto: Efrem Lukatsky/AP/dpa



Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs In einigen ukrainischen Städten werden Zivilisten – wie hier in Mariupol – in Massengräbern beigesetzt. Foto: Evgeniy Maloletka/AP/dpa

Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs Belagerung, Bombenhagel und kein rettender Ausweg: Die Hilferufe aus der ukrainischen Hafenstadt Mariupol – Heimat von mehr als 400.000 Menschen – werden immer dramatischer. Foto: Mstyslav Chernov/AP/dpa

Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs In Charkiw passen Streifen darauf auf, dass keine Läden geplündert werden. Foto: Andrea Carrubba / Anadolu Agency/ABACAPRESS/ddp images

Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs Ältere Menschen suchen in einem Kindergarten im Norden der Hauptstadt Kiew Schutz vor russischen Bomben und Raketen. Foto: Raphael Lafargue/ABACAPRESS/ddp images

Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs Eine ältere Frau weint während der Evakuierung aus Irpin. Tausende Einwohner müssen ihre Häuser verlassen und evakuiert werden, da russische Truppen die Stadt bombardieren. Foto: Mykhaylo Palinchak/SOPA Images via ZUMA Press Wire/dpa



Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs Eine Frau, die aus Gebieten rund um die ukrainische Hauptstadt evakuiert wurde, trägt zwei Babys, nachdem sie an einem Triagepunkt in Kiew, Ukraine, angekommen ist. Foto: Vadim Ghirda/AP/dpa

Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs Ein ukrainischer Soldat steht in Irpin am Stadtrand von Kiew vor Lebensmitteln. Foto: Vadim Ghirda/AP/dpa

Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs Ein Freiwilliger spielt an der Grenze in Polen Klavier für Flüchtlinge. Mehr als zwei Millionen Ukrainer sind nach den jüngsten Zahlen des Hohen Flüchtlingskommissars der Vereinten Nationen (UNHCR) wegen der russischen Invasion aus ihrem Land nach Europa geflohen. Foto: Hesther Ng/SOPA Images via ZUMA Press Wire/dpa

Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs Ein ukrainischer Soldat verabschiedet sich von seiner Freundin, bevor er am 9. März 2022 am Hauptbahnhof der westukrainischen Stadt Lwiw in Richtung Kiew aufbricht. Foto: Aleksey Filippov / AFP

Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs Ein Mädchen und eine Frau aus der Ukraine warten nach ihrer Ankunft in Berlin darauf, einer Unterkunft zugeteilt zu werden. Foto: picture alliance/dpa | Karl-Josef Hildenbrand



Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs Frauen und Kinder aus der Ukraine überqueren auf ihrer Flucht bei Krakovets die Grenze zu Polen. Foto: Dan Kitwood / Getty Images

Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs Das von der Stadtverwaltung veröffentlichte Videostandbild zeigt schwere Schäden an dem Kinderkrankenhaus in Mariupol. Foto: dpa

Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs Mariupol: Ukrainische Rettungskräfte und Freiwillige tragen eine verletzte schwangere Frau aus einer Entbindungsklinik, die durch Beschuss beschädigt wurde. Foto: Evgeniy Maloletka/AP/dpa

Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs Ein Mann hält einen Hund im Arm, um auf der Flucht aus Irpin, nordwestlich von Kiew, eine zerstörte Brücke zu überqueren. Foto: Sergei SUPINSKY / AFP

Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs Ukrainische Soldaten helfen einer älteren Dame eine zerstörte Brücke in Irpin zu überqueren. Foto: Sergei SUPINSKY / AFP



Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs Menschen stehen in Lubny in der Ukraine Schlange, um Milchprodukte zu kaufen, die an Menschen mit geringem Einkommen, Rentner, Familien mit mehreren Kindern verteilt werden. Foto: -/Ukrinform/dpa

Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs Leere Regale in einem Supermarkt in Kiew, der Hauptstadt der Ukraine. Foto: -/Ukrinform/dpa

Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs Ein kleines Mädchen sitzt am Grenzübergang nach Polen in Medyka auf einem Koffer. Foto: Louisa GOULIAMAKI / AFP

Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs Eine Mutter umarmt ihre Tochter als sie den Medyka-Grenzübergang in Richtung Polen überqueren. Foto: Louisa GOULIAMAKI / AFP

Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hält eine Ansprache. Foto: UKRAINE PRESIDENCY / AFP



Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs Ukrainische Zivilisten erhalten in den Außenbezirken von Lwiw in der Westukraine eine Waffenausbildung. Foto: Bernat Armangue/AP/dpa

Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs Rettungskräfte beseitigen die Trümmer einer zerstörten Schule, nachdem russische Truppen die Stadt Tschernihiw beschossen haben. Foto: Ukrainian State Emergency Service / AFP

Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs Ein Angehöriger der ukrainischen Territorialen Verteidigungskräfte betrachtet die Zerstörungen nach einem Beschuss in der zweitgrößten Stadt der Ukraine, Charkiw. Foto: Sergey BOBOK / AFP

Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs Menschen versuchen am Hauptbahnhof in Odessa in einen Evakuierungszug zu gelangen. Foto: ULENT KILIC / AFP

Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs Ein Vater hält am Hauptbahnhof in Odessa seine Hand an das Fenster eines Evakuierungszuges, um sich von seiner Tochter zu verabschieden. Foto: BULENT KILIC / AFP



Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs Menschen kochen im Freien für die ukrainischen Soldaten und Mitglieder des Zivilschutzes in Kiew. Foto: Vadim Ghirda/AP/dpa

Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs Ein ukrainischer Soldat bewacht einen Kontrollpunkt an einer Hauptstraße in Kiew. Foto: Vadim Ghirda/AP/dpa

Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs Ein abgebranntes Auto steht nach einem Beschuss durch die russische Armee in der Nähe eines 16-stöckigen Wohnhauses auf einer Straße. Foto: -/Ukrinform/dpa

Kreml: Verhandlungen mit Ukraine in Türkei könnten Dienstag beginnen

12.20 Uhr: Neue persönliche Friedensverhandlungen zwischen zwei Delegationen aus der Ukraine und aus Russland könnten Angaben des Kreml zufolge am Dienstag in Istanbul beginnen. "Heute werden sie wahrscheinlich nicht dort fortgesetzt", sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow am Montag der Agentur Interfax zufolge. "Wir erwarten, dass das theoretisch morgen passieren könnte." Zuvor hatte bereits der russische Delegationsleiter Wladimir Medinski mitgeteilt, dass nach rund zweiwöchigen Online-Verhandlungen ein persönliches Aufeinandertreffen ab Dienstag geplant sei.

Die ukrainische Seite sprach zunächst von einem Verhandlungsbeginn bereits am Montag. Später schrieb die Zeitung "Ukrajinska Prawda" unter Berufung auf eigene Quellen, dass die Delegationen zwar am Montag nach Istanbul anreisen, aber erst am Dienstag mit den Gesprächen beginnen würden.

Kremlsprecher Peskow zufolge erlaube ein persönliches Gespräch inhaltsreichere Verhandlungen als eine Video-Schalte. Peskow betonte aber auch: "Bisher können wir leider keine nennenswerten Erfolge und Durchbrüche feststellen." Auch ein Gipfel von Russlands Präsident Wladimir Putin und dem ukrainischen Staatschef Wolodymyr Selenskyj sei weiter nicht geplant.

Ukraine-Krieg: Wladimir Putin wird für seinen Angriff auf die Ukraine auch in Deutschland schwer verurteilt. (Archivbild) Foto: IMAGO / ZUMA Wire

"Z"-Symbol als öffentliche Billigung des Angriffskrieges strafbar

12.11 Uhr: Das Zeigen des "Z"-Symbols kann nach Angaben des Bundesinnenministeriums als öffentliche Billigung des russischen Krieges gegen die Ukraine strafbar sein. Wie ein Sprecher am Montag in Berlin sagte, liegen den Sicherheitsbehörden Erkenntnisse vor, dass dieses Symbol bereits in Deutschland verwendet wird – bislang vor allem in Form von "Farbschmierereien".

Der Buchstabe selbst sei zwar natürlich nicht verboten, erläuterte er. Doch sei der russische Angriffskrieg eine Straftat. "Und wer diesen Angriffskrieg öffentlich billigt, kann sich daher selber auch strafbar machen." Die Sicherheitsbehörden des Bundes hätten das im Blick.

Mehrere Bundesländer haben bereits angekündigt, das öffentliche Zeigen des Symbols zu ahnden. Grundlage ist der Paragraf 140 im Strafgesetzbuch zur "Billigung von Straftaten". Demnach kann dies mit bis zu drei Jahren Haft oder einer Geldstrafe bestraft werden. Lesen Sie hier, was der Buchstabe im Zusammenhang mit dem Krieg bedeuten kann.

Dramatische Szenen in Mariupol: Bürgermeister fordert komplette Evakuierung der Stadt

11.56 Uhr: Die humanitäre Lage in Mariupol verschärft sich weiter. Die in der Stadt faktisch eingeschlossenen Menschen kämpften weiter "ums Überleben", teilte das ukrainische Außenministerium in der Nacht zu Montag mit. Die Lage sei "katastrophal". Dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj zufolge ist es derzeit nicht möglich, Lebensmittel und Medikamente in die Stadt zu bringen. Russische Streitkräfte würden die Konvois mit Hilfsgütern bombardieren. Auf Mariupol fielen "Bombenteppiche" herab, schrieb der Präsidentenberater Mychajlo Podoljak auf Twitter.

Der Bürgermeister Mariupols forderte die komplette Evakuierung der Stadt. Wadym Boitschenko sagte, rund 160.000 Zivilisten seien ohne Strom in der Stadt eingeschlossen. 26 Busse warteten darauf, die Menschen aus der umkämpften Metropole herauszubringen, aber russische Streitkräfte hätten dem Transport nicht zugestimmt, sagte der Politiker. Er beklagte: "Die Russische Föderation spielt mit uns." Russland hat wiederholt Vorwürfe zurückgewiesen, wonach es Zivilisten angreife. Der Kreml machte die Ukraine für das Scheitern der humanitären Korridore verantwortlich.

Mariupol: Soldaten der selbst ernannten Volksrepublik Donezk überprüfen Insassen eines Autos an einem Kontrollpunkt am Rande von Mariupol. Foto: Alexei Alexandrov/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Bierbrauerei Heineken verlässt Russland endgültig

11.25 Uhr: Der niederländische Bierbrauer Heineken wird sich vollständig aus Russland zurückziehen. Unter heutigen Umständen sei es nicht länger möglich, in dem Land aktiv zu sein, teilte das Unternehmen am Montag in Amsterdam mit. Heineken hatte zuvor bereits angesichts des Krieges in der Ukraine und der internationalen Sanktionen gegen Moskau beschlossen, seine Geschäfte mit Russland auszusetzen und kein Bier dorthin mehr zu exportieren. Der Konzern produzierte dort aber noch in mehreren Brauereien auch lokale Biere.

Das Unternehmen schätzt, dass der Schritt etwa 400 Millionen Euro kosten wird. Die Gehälter der etwa 1800 Arbeitnehmer sollen bis zum Jahresende bezahlt werden. "Wir sind geschockt und sehr betrübt, wie sich der Krieg in der Ukraine weiter entwickelt und intensiviert", teilte das Unternehmen mit.

(fmg/dpa/AFP/epd)

