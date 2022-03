Bundestag blamiert sich nach Selenskyj-Rede: "Absolut lächerlich"

Der ukrainische Präsident Wolodymr Selenskyj hat in einer Videoansprache im Bundestag eindringlich um mehr Unterstützung aus Deutschland gebeten. Es gebe eine neue Mauer in Europa und es gelte, sie niederzureißen, sagte Selenskyj.

Die Koalition von SPD, Grünen und FDP hat nach der Videoansprache des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj eine Aussprache des Parlaments über den Ukraine-Krieg abgelehnt. Ein entsprechender Antrag der Union wurde am Donnerstag nur von den Abgeordneten der Linken und der AfD unterstützt. Die drei Koalitionsfraktionen stimmten dagegen.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat Deutschland mit eindringlichen Worten zu mehr Unterstützung im Krieg gegen Russland aufgefordert. Tausende Ukrainer seien in den vergangenen drei Wochen getötet worden, "die Besatzer haben 108 Kinder getötet – mitten in Europa bei uns im Jahre 2022", sagte er in einer Videoansprache an den Bundestag. Deutschland befinde sich wieder "hinter der Mauer".

Zur Aussprache ist es nicht gekommen: "Unwürdig"

Die stellvertretende Bundestagspräsidentin Katrin Göring-Eckardt hatte dem ukrainischen Präsidenten nach seiner Rede im Namen des Deutschen Bundestages gedankt und Unterstützung zugesichert. "Das ukrainische Volk und die demokratisch gewählte Regierung finden unsere volle Unterstützung – so wie auch die mutigen Russinnen und Russen, die in ihrem Land für freie Berichterstattung und ein Ende des Krieges eintreten."

Anschließend war Bundestagspräsidentin Katrin Göring-Eckardt jedoch zur Tagesordnung übergegangen und hatte zunächst zwei Abgeordneten zum Geburtstag gratuliert – begleitet von Zwischenrufen aus der Unions-Fraktion wie "unwürdig". Zu der von der Union beantragten 68-minütige Aussprache kam es nicht.

CDU/CSU-Fraktionschef Friedrich Merz fragt: "Wo stehen wir?"

CDU/CSU-Fraktionschef Friedrich Merz sagte zur Begründung, man wolle von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) drei Wochen nach dessen erster Regierungserklärung zum Krieg in der Ukraine wissen: "Wo stehen wir, haben wir das richtig gemacht, gibt es möglicherweise Entscheidungen die nachkorrigiert werden müssen." Zustimmung bekam Merz – ausgerechnet – von der Linken. Jan Korte, parlamentarischer Geschäftsführer der Fraktion, nannte das Verhalten der Bundesregierung "absolut lächerlich" und forderte ebenfalls eine Aussprache.

Nach der Rede des ukrainischen Präsidenten #Selenskyj zum #Bundestag wäre eine Regierungserklärung das Mindeste gewesen. Meine Rede zur Geschäftsordnung gerade eben. pic.twitter.com/j3VlW0EKpt — Jan Korte (@jankortemdb) March 17, 2022

In den sozialen Netzwerken sorgte die Szene für Befremden. Zahlreich waren Kommentare in denen sich Menschen über das scheinbar gleichgültige Verhalten. Eine der kritischen Stimmen: FDP-Politiker Gerhard Papke.

Mit ihrer Weigerung, nach der #Selenskyj-Rede eine Debatte im Deutschen Bundestag zuzulassen, hat sich die #Ampelregierung bis auf die Knochen blamiert. Das war würdelos und peinlich. — Gerhard Papke (@PapkeGerhard) March 17, 2022

Eigentlich ist dieses Affentheater grade im #Bundestag doch sehr repräsentativ für die deutsche Politik. Präsident #Selenskyj hält eine Rede und das deutsche Parlament beschäftigt sich anschließend erstmal mit sich selbst. — Jordan (@JordanGriz95) March 17, 2022

Die Regierungschefs von Polen, Tschechien und Slowenien reisen trotz Angriffen auf #Kyjiv persönlich per Zug an, um ihre Solidarität zu zeigen. Der Bundestag geht nach einer Videoansprache von #Selenskyj einfach zur Tagesordnung über. Ich schäme mich. — Katharina Nocun (@kattascha) March 17, 2022

Die Regierung dagegen warf der Opposition vor, die Rede für sich zu nutzen. So Grünenpolitikerin Britta Haßelmann. "Sie nutzen die Lage für Stimmungsmache, anstatt der Rede einfach mit Würde und Respekt zuzuhören." Am Mittwoch habe die Union noch der heutigen Tagesordnung zugestimmt, nun empöre sie sich.

Norbert Röttgen, Parlamentarischer Geschäftsführer der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, positionierte sich schon am Mittwochnachmittag gegen die Entscheidung des Bundestags. Es sei "respekt- und würdelos", dass keine Regierungserklärung mit Debatte im Anschluss an Selenkskyjs Rede geplant sei.

Am Donnerstag wird der ukrainische Präsident @ZelenskyyUa im Deutschen Bundestag sprechen. Eine Regierungserklärung mit Debatte im Anschluss ist jedoch nicht geplant. Das ist respekt- und würdelos. #Selenskyj und die mutigen Ukrainer haben eine deutsche Antwort verdient! #Ukraine — Norbert Röttgen (@n_roettgen) March 15, 2022

