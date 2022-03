Kämpfe in der Ukraine gehen erbittert weiter - immer mehr Menschen fliehen

Kämpfe in der Ukraine gehen erbittert weiter - immer mehr Menschen fliehen

Fr, 04.03.2022, 18.08 Uhr

Während in der Ukraine weiter erbittert gekämpft wird, kommen immer mehr Geflüchtete in den Nachbarländern an. Seit dem russischen Einmarsch sind nach UN-Angaben mehr als 1,2 Millionen Menschen aus der Ukraine geflohen.