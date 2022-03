Ukraine-Krieg Liveticker: Angriff auf Atomkraftwerk ++ Neue Sanktionen gegen Russland?

Der Ukraine-Krieg eskaliert weiter: Russland hat das größte Atomkraftwerk in Europa angegriffen

Der Ukraine-Krieg eskaliert weiter: Russland hat das größte Atomkraftwerk in Europa angegriffen In dem Atomkraftwerk Saporischschja war bei dem Vormarsch russischer Truppen ein Feuer ausgebrochen

Eine erhöhte Strahlung konnte nicht festgestellt werden

Das Atomkraftwerk ist unter russischer Kontrolle

Nach dem Angriff auf das Atomkraftwerk werden neue Sanktionen gegen Russland gefordert

Berlin/Kiew/Moskau. Die Lage im Ukraine-Krieg spitzt sich weiter zu. Russische Truppen haben in der Nacht zu Freitag das Atomkraftwerk Saporischschja im Südosten des Landes angegriffen. Dabei sei es auch zu einem Brand am Atomkraftwerk gekommen, das inzwischen gelöscht worden sei, wie das ukrainische Innenministerium mitteilte.

Ein Leck sei an dem Kraftwerk in der Ukraine nicht festgestellt worden. Es seien keine Veränderungen in der radioaktiven Strahlungsbelastung registriert worden, erklärte die Behörde. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat mit großer Besorgnis auf den Angriff Russlands auf das Atomkraftwerk reagiert. Der Brand in der Anlage zeige, "wie gefährlich die Situation ist", sagte Scholz am Freitag bei einem Besuch des Einsatzführungskommandos der Bundeswehr in Schwielowsee.

Hier finden Sie alle aktuellen Entwicklungen zum Krieg in der Ukraine:

Ukraine-Krieg – Alle News vom Freitag, 4. März: Atomkraftwerk unter russischer Kontrolle

13.28 Uhr: Nach intensiven Gefechten haben die russischen Streitkräfte das größte Atomkraftwerk Europas in Saporischschja örtlichen Angaben zufolge eingenommen. Das in der Nacht bei den Kämpfen ausgebrochene Feuer in einem Gebäude für Ausbildungszwecke des Atommeilers wurde gelöscht, teilten die ukrainischen Behörden mit.

Laut UN sind 1,25 Millionen Menschen aus Ukraine geflohen

13.21 Uhr: Die Zahl der Flüchtlinge aus der Ukraine beläuft sich nach Angaben der UN-Organisation für Migration (IOM) inzwischen auf 1,25 Millionen. Davon seien etwa 672.000 nach Polen geflohen, etwa 194.000 nach Moldau und etwa 133.000 nach Ungarn, sagte ein IOM-Sprecher in Genf. Laut Bundesinnenministerium sind in Deutschland bislang mehr als 18.000 Flüchtlinge angekommen. Unter den Geflüchteten seien 78.800 Menschen, die nicht aus der Ukraine, sondern aus 138 verschiedenen anderen Ländern stammten, sagte der Sprecher.

Dutzende Länder hätten die IOM um Hilfe gebeten, um ihre Landsleute aus der Ukraine oder umliegenden Ländern in die Heimat zu holen. Die Organisation untersuche Berichte, wonach Ausländern medizinische Hilfe verweigert worden sei. Solches Verhalten sei völlig inakzeptabel, betonte der Sprecher.

Sanktionen gegen Russland gefordert

12.19 Uhr: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat nach dem russischen Angriff auf das Atomkraftwerk Saporischschja härtere Sanktionen gegen Moskau gefordert. "Eine sofortige Verschärfung der Sanktionen gegen den nuklearen Terrorstaat ist notwendig", sagte er in einer Videobotschaft am Freitagmorgen. Der ukrainische Staatschef rief zudem die russische Bevölkerung auf, "auf die Straße zu gehen", um den Kreml zu einem Ende der Angriffe auf ukrainische Atomanlagen zu bewegen.

Litauen verurteilt Angriff Russlands auf Atomkraftwerk

12.10 Uhr: Litauen hat das Vorrücken russischer Truppen zu Europas größtem Atomkraftwerk nahe der ukrainischen Großstadt Saporischschja scharf verurteilt. „Russlands Angriffe auf zivile Nuklearanlagen in der Ukraine sind ein Akt des Nuklearterrorismus und ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit“, twitterte Staatspräsident Gitanas Nauseda. "Ich fordere eine sofortige internationale Reaktion auf Russlands Nuklearverbrechen."

Regierungschefin Ingrida Simonyte sagte in Vilnius zu den Berichten über den Angriff auf die Kernkraftanlage: "Dies zeigt, dass es für Putins Armee keine Grenzen und Beschränkungen gibt." Sie versicherte der Bevölkerung des baltischen EU- und Nato-Landes, dass litauische Behörden die Situation genau beobachteten. Bislang sei keine erhöhte Strahlung in Litauen festgestellt worden, sagte sie unter Verweis auch auf eine Mitteilung der zuständigen Aufsichtsbehörde des an Russland und dessen Verbündeten Belarus grenzenden Landes.

Atomkraftwerk: Keine Hinweise auf erhöhte Strahlung

12.02 Uhr: Angesichts des russischen Angriffs auf das ukrainische Atomkraftwerk Saporischschja hat das Bundesumweltministerium (BMUV) darauf hingewiesen, dass keine Hinweise auf erhöhte Radioaktivität vorlägen. "Alle radiologischen Messwerte an dem Kraftwerk bewegen sich weiter im normalen Bereich", hieß es in einer Erklärung am Freitag in Berlin. Die Lageentwicklung um die ukrainischen Atomanlagen werde aber weiter vom Bundesamt für Strahlenschutz beobachtet.

Sofern es dort "relevante Entwicklungen" gebe, werde das Umweltministerium darüber informieren. "Sollte das BMUV Hinweise haben, dass sich ein radiologischer Notfall mit erheblichen Auswirkungen in der Ukraine ereignet, würde das radiologische Lagezentrum des Bundes im BMUV die Lage bewerten, die Öffentlichkeit informieren und, soweit erforderlich, Verhaltensempfehlungen geben", hieß es weiter.

Ukraine-Krieg: Angriff auf Atomkraftwerk – Experte sieht keine unmittelbare Gefahr

11.45 Uhr: Nach dem Brand auf dem Gelände der ukrainischen Atomanlage Saporischschja sieht die Gesellschaft für Anlagen- und Reaktorsicherheit (GRS) keine unmittelbare Gefahr eines Atomunfalls. Zwar sei das Gelände laut der ukrainischen Aufsichtsbehörde von russischen Truppen umstellt oder besetzt, sagte GRS-Abteilungsleiter Sebastian Stransky der Deutschen Presse-Agentur. Die Betriebsmannschaften würden jedoch in ihrem regulären Betriebsmodus arbeiten.

"Zum jetzigen Zeitpunkt ist das Kraftwerk laut Aufsichtsbehörde in sicherem Zustand und wird entsprechend den Betriebsvorschriften durch die Betriebsmannschaft betrieben", sagte der Abteilungsleiter Internationale Projekte bei der GRS. Dies habe die Behörde auch der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) gemeldet. „Wichtig ist, dass das Betriebspersonal in Ruhe arbeiten kann und regelmäßig im Schichtbetrieb ausgewechselt wird.“

Angriff auf ein Atomkraftwerk in der Ukraine. IAEO-Generaldirektor Rafael Mariano Grossi sagte am Freitag in Wien: "Alle Sicherheitssysteme des Kraftwerks sind in keiner Weise beeinträchtigt". Foto: Lisa Leutner/AP/dpa

Russland greift Atomkraftwerk an: Atombehörde will verhandeln

11.30 Uhr: Der Chef der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) will in Tschernobyl mit Russland und der Ukraine Sicherheitsgarantien für ukrainische Atomanlagen aushandeln. IAEA-Generaldirektor Rafael Grossi sagte: "Für uns als IAEA ist es Zeit zu handeln. Wir müssen etwas tun."

