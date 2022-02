Ukrainer finden Zuflucht in polnischem Bahnhof

Fr, 25.02.2022, 11.06 Uhr

Nach dem russischen Einmarsch in die Ukraine sind nach UN-Angaben bislang mehrere tausend Menschen aus dem Land geflüchtet. In der polnischen Stadt Przemysl unweit der Grenze dient ein Bahnhof als Aufnahmezentrum für Kriegsflüchtlinge. Warm food is being provided along with assistance in planning their onward journey to join family and friends in other parts of the country.