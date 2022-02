Ukraine: Was Putin für den Krieg plant - Angriff auf Kiew?

Berlin Russland hat Ziele in der Ukraine mit Luftschlägen angegriffen, die Bodeninvasion hat begonnen. Plant Putin eine Blitzangriff auf Kiew?

Ukraine-Konflikt: Das hat Putin in der Ukraine vor

Ukraine-Konflikt: Das hat Putin in der Ukraine vor

Ukraine-Konflikt Ukraine-Konflikt: Was plant Putin im weiteren Kriegsverlauf?

Westliche Sicherheitsexperten sind von dem russischen Angriff nicht mehr überrascht: In den vergangenen Tagen hatten sich die Zahl russischer Kampftruppen nahe der Ukraine weiter erhöht, mehr als 160.000 Soldaten stehen bereit. Zuletzt standen 110 taktische Bataillons-Kampfgruppen im Norden, Osten und Süden der ukrainischen Grenze, der Großteil in einer Entfernung von maximal 50 Kilometer von der Ukraine entfernt.

Lesen Sie auch: Putins Kriegserklärung: Was hinter seinen Worten steckt

Newsletter zur Bundestagswahl Bestellen Sie hier den wöchentlichen Newsletter zur Bundestagswahl E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Die Bataillons-Kampfgruppen verfügen jeweils über Panzer, Artillerie, Luftabwehr, Pioniere und Experten für die elektronische Kampfführung. Mehrere Bataillone haben außerdem das Kurzstreckensystem Iskander-M mit einer Reichweite von bis zu 500 Kilometern, die jetzt offenbar zu Angriffen gegen strategisch wichtige Ziele eingesetzt. Es ist davon auszugehen, dass Russland in der ersten Welle des Krieges mit Flugzeugen und Raketen die ukrainische Luftwaffe und Abwehrsysteme angreift, um die Luftüberlegenheit herzustellen, analysierten Nato-Militärs.

Ukraine-Krise - Alle News zum Konflikt

Putin kann die Ukraine von drei Seiten angreifen

Klar ist, dass Putin im Ukraine-Krieg von drei Seiten angreifen kann. Unklar war aber zunächst, was der Kremlherrscher genau plant: In den vergangenen Tagen hatten Nato-Experten ein Szenario durchgespielt, in dem Russland sich darauf konzentriert, von Belarus aus die etwa hundert Kilometer entfernte ukrainische Hauptstadt einzunehmen.

Truppen von Norden und Süden würden versuchen, den im Osten konzentrierten ukrainischen Streitkräften den Weg nach Kiew abzuschneiden. Ziel wäre eine schnelle Kapitulation der ukrainischen Regierung.

Russland könnte die ganze Ukraine einnehmen

Doch das Risiko wäre hoch: Die Millionenstadt Kiew wäre wohl erst nach wochenlangen, für Russland verlustreichen Kämpfen einzunehmen – und auch ein Vormarsch im Osten des Landes könnte dauern.

Ukraine-Krise – Hintergründe und Erklärungen zum Konflikt

Nach Einschätzung von Nato-Militärs spricht auch viel dafür, dass Putin die Einnahme der gesamten Ukraine ins Auge fasst, obwohl das mit größeren militärischen Risiken verbunden ist. Als sicher gilt, dass die russischen Streitkräfte die gesamte Region Donbass über die Separatistengebiete hinaus einnehmen und auch eine „Landbrücke“ von den Separatistengebiete Luhansk und Donezk bis zur Krim besetzen werden - vielleicht wird Putin sogar den gesamten Zugang zum Schwarzen Meer bis Odessa im Westen in russische Hände nehmen wollen. Dafür sind im Schwarzen Meer elf Landungsschiffe im Einsatz und mit Marschflugkörpern bewaffnete Lenkwaffenkreuzer, die offenbar Nato-Schiffe abschrecken würden.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de