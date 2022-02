Putin: Russlands Interessen "nicht verhandelbar"

Mi, 23.02.2022, 11.01 Uhr

Nach seinem Eskalationskurs im Ukraine-Konflikt hat Russlands Präsident Wladimir Putin in einer Videoansprache die Interessen seines Landes als nicht "verhandelbar" bezeichnet. "Our country is always open for direct and honest dialogue, for the search for diplomatic solutions to the most complex problems," Putin said in a video address to mark the Defender of the Fatherland Day, a public holiday in Russia.