Ukraine-Konflikt aktuell: Ausnahmezustand verhängt ++ Tausend Explosionen in Ostukraine

Im Ukraine-Konflikt scheint ein Krieg immer wahrscheinlicher

Der ukrainischer Sicherheitsrat ruft den Ausnahmezustand aus

Unabhängige Beobachter melden Tausend Explosionen in der Ostukraine

Außenministerin Annalena Baerbock äußert sich zum Ukraine-Konflikt

Berlin/Kiew/Moskau. Im Ukraine-Konflikt scheint ein Krieg immer wahrscheinlicher. Seit Wochenbeginn, als Russlands Präsident Wladimir Putin die Unabhängigkeit der Regionen Luhansk und Donezk ausrief und seine Truppen entsandte, eskaliert die Lage. Am Mittwoch rief die Ukraine ihre Staatsbürger auf, Russland zu verlassen, und ordnete die Mobilisierung von Reservisten an. Das Militär meldet täglich Tote und Verletzte in den Separatisten-Regionen der Ostukraine.

Der Westen reagiert auf die russische Aggression mit harten Sanktionen. Deutschland hat die Gaspipeline Nord Stream 2 vorerst gestoppt. Doch Putin rückt nicht von seinen Forderungen ab. Er ruft zur internationalen Anerkennung der ukrainischen Halbinsel Krim als Teil von Russland auf und dass die Ukraine nicht der Nato beitreten dürfe.

News zum Ukraine-Konflikt von Mittwoch, 23. Februar: Außenministerin Baerbock äußert sich zum Ukraine-Konflikt

12.39 Uhr: Deutschlands Außenministerin Annalena Baerbock hat sich am Mittwoch in einer Pressekonferenz mit dem französischen Außenminister Jean-Yves Le Drian zum Ukraine-Konflikt geäußert. "Frieden und Freiheit haben in Europa kein Preisschild", machte die Grünen-Politikerin deutlich und verwies auf die Sanktionen, die der Westen gegen Russland auf den Weg gebracht hat.

Die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock und der französische Außenminister Jean-Yves Le Drian. Foto: Michele Tantussi/Reuters/Pool/dpa

Ukrainischer Sicherheitsrat kündigt Ausnahmezustand an

11.29 Uhr: Angesichts des eskalierten Konflikts mit Russland hat der ukrainische Sicherheitsrat die Ausrufung des Ausnahmezustands für das ganze Land angekündigt. Das beziehe sich zunächst auf die kommenden 30 Tage, sagte der Sekretär des Sicherheitsrates, Olexij Danilow, am Mittwoch in Kiew. Möglich seien unter anderem Ausgangssperren.

OSZE: Mehr als 1000 Explosionen in Ostukraine binnen 24 Stunden

10.38 Uhr: Im Konfliktgebiet in der Ostukraine haben internationale Beobachter erneut mehr als 1000 Explosionen registriert. Besonders betroffen war nach einem Bericht der Mission der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) die Region Luhansk mit 1224 "Verstößen gegen den Waffenstillstand", darunter 1149 Explosionen. In der Region Donezk lag die Zahl bei 703 Verstößen, darunter 332 Explosionen, wie die OSZE in der Ukraine mitteilte. Die Zahlen sind seit Tagen hoch. Die Beobachter besichtigten nach eigenen Angaben zerstörte Gebäude auf dem von ukrainischen Behörden kontrollierten Teil der Region. In der Konfliktzone stehen sich vom Westen unterstützte Regierungstruppen und prorussische Separatisten gegenüber.

