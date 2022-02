Putin will Separatisten-Gebiete in Ostukraine anerkennen

Mo, 21.02.2022, 20.18 Uhr

Russlands Präsident Wladimir Putin will dem Kreml zufolge, die Unabhängigkeit der pro-russischen Separatistengebiete in der Ostukraine anerkennen. Ein entsprechender Erlass werde "in Kürze unterzeichnet". Der Westen hatte Putin vor diesem Bruch des Minsker Abkommens gewarnt.