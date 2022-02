US-Richter verpflichtet Trump zu Aussage in Finanzermittlungen in New York

US-Richter verpflichtet Trump zu Aussage in Finanzermittlungen in New York US-Richter verpflichtet Trump zu Aussage in Finanzermittlungen in New York Fr, 18.02.2022, 11.14 Uhr Der frühere US-Präsident Donald Trump ist von einem New Yorker Richter verpflichtet worden, im Zuge von Finanzermittlungen über sein Immobilienimperium unter Eid auszusagen. Neben Trump müssen auch seine Tochter Ivanka und sein Sohn Donald Junior binnen 21 Tagen den Vorladungen der New Yorker Generalstaatsanwältin folgen. Donald Trump

Beschreibung anzeigen