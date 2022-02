Ukraine-Konflikt: Statt Kriegsbeginn – Was am Mittwoch passierte

Riesige Ukraine-Flagge am "Tag der Einheit" in Kiew

Riesige Ukraine-Flagge am "Tag der Einheit" in Kiew

Konflikt Ukraine: Statt Kriegsbeginn – Was am Mittwoch passierte

Die US-Geheimdienste schlugen kürzlich Alarm. Der russische Truppenaufmarsch an der Grenze zur Ukraine sei so weit fortgeschritten, dass es bereits am Mittwoch, 16. Februar, zu einer Invasion kommen könnte. Wie verlief der Tag, an dem der Krieg beginnen sollte? Eine Übersicht über die Stimmung in der Ukraine, in Russland, in den USA und bei der Nato

Ukraine: „Wir sind erleichtert, aber nicht beruhigt“

In der Ukraine feiern und singen die Menschen am Mittwoch – dem Tag, an dem der Krieg ausbrechen sollte. Präsident Wolodymyr Selenskyj hat den 16. Februar kurzerhand zum „Tag der Einheit“ erklärt. Vor Schulen, Behörden oder auf dem Kiewer Maidan wehen blau-gelbe Flaggen. Um Punkt zehn Uhr stimmen Menschen überall im Land die Hymne an.

Ukrainische Botschaften in aller Welt rufen die Menschen per Facebook auf: „Stand with Ukraine“ – „Stehen Sie an der Seite der Ukraine“. Der Tag ist aber kein klassischer Feiertag. Die Menschen arbeiten, die Läden sind offen. Die Cafés in Kiew sind gut gefüllt, wie in den Tagen zuvor. „Wir sind erleichtert, aber nicht beruhigt – und wir sind nicht naiv“, sagt eine ukrainische Diplomatin.

Am Dienstag kam es zu Cyberangriffen auf das Verteidigungsministerium und zwei staatliche Banken. Die ukrainischen Behörden bezichtigen Russland als möglichen Urheber der Attacken, was Moskau zurückweist.

Russlands EU-Botschafter: „Kriege in Europa beginnen selten an einem Mittwoch“

Im russischen Staatsfernsehen werden am Mittwoch Bilder vom angeblichen Rückzug der eigenen Truppen gezeigt. In nächtlichen Aufnahmen ist die Krim-Brücke zu sehen, über die ein Güterzug mit schwerem Kriegsgerät rollt. Nach Angaben der Agentur Ria Nowosti handelt es sich um Kampffahrzeuge des südlichen Militärkreises, die von der Schwarzmeer-Halbinsel in ihre Garnisonen zurückkehren. Die Botschaft: Die russische Invasion findet nicht statt.

Schon am Vormittag laufen in Russland die ersten Polit-Talkshows zum Thema an. „Die Ukrainer hat ein echter Schlag getroffen“, verkündet Moderatorin Olessja Lossjewa in der Sondersendung „Invasionstag“. „Russland ist nach Mitternacht nicht in ihr Land eingefallen.“ Russlands Botschafter bei der EU, Wladimir Tschischow, macht sich über mutmaßliche Pläne für eine Invasion lustig. „Ich kann, soweit es Russland betrifft, versichern, dass es an diesem Mittwoch keinen Angriff geben wird“, sagt Tschischow der „Welt“. „Kriege in Europa beginnen selten an einem Mittwoch.“

Ansonsten herrscht in Moskau Alltag. In Privatgesprächen wird der 3:1-Sieg der russischen Eishockeymannschaft über das dänische Olympiateam wesentlich eifriger diskutiert als der Nichtangriff auf die Ukraine. „Den Krieg habt ihr euch ausgedacht, also führt ihn selber“, räsoniert der Klempner Sergej.

USA: Biden sieht Angriffsgefahr nicht gebannt

„Trust, but verify“ – „Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser“. Das war der US-Ansatz unter Präsident Ronald Reagan, um bei der Rüstungskontrolle mit der Sowjetunion zu bestehen. Nachfolger Joe Biden hat die Marschroute 35 Jahre später im Ukraine-Konflikt modifiziert.

Er ist hochgradig skeptisch über die ersten Meldungen von russischen Truppen, die auf dem Weg zurück von der ukrainischen Grenze in ihre Kasernen seien. Von einem „überprüfbaren, glaubwürdigen und bedeutsamen Schritt zur Deeskalation“, wie ihn sein Außenminister Antony Blinken fordert, könne man nicht sprechen. „Distrust and verify permanently“ (misstraue und prüfe ständig nach) ist daher die Gangart, die Washington praktiziert. Zwischenstand von CIA und Co.: Putin baut die Truppenstärke aus – nicht ab.

Dass die Angriffsgefahr gebannt wäre, sieht der Präsident nicht. 150.000 russische Soldaten, 20.000 mehr als noch vor wenigen Tagen beschrieben, stünden an der ukrainischen Grenze. Aus Regierungskreisen verlautet, dass die Geheimdienste noch keine klare Einschätzung abgegeben hätten, wie Moskaus Aktionen zu bewerten seien.

Nato: Skepsis gegenüber russischem Truppenabzug

Bei der Nato in Brüssel herrscht am Mittwoch zwar eine gewisse Erleichterung, dass eine ultimative Zuspitzung des Konflikts zunächst ausgeblieben ist. Doch die Nato-Führung zeigt sich bei einem Treffen der 30 Verteidigungsminister weiter skeptisch: „Bislang haben wir vor Ort keine Deeskalation gesehen“, sagt Generalsekretär Jens Stoltenberg. „Im Gegenteil: Russland scheint den Militäraufmarsch fortzusetzen.“ Dass man Bewegungen von Truppen und Kampfpanzern sehe, beweise nicht, dass es einen echten Rückzug gebe. Die Verteidigungsminister berieten in Brüssel über eine zusätzliche Abschreckung Russlands an der Nato-Ostgrenze.

Die USA und Frankreich wollen zusätzliche Soldaten nach Rumänien entsenden, Deutschland wird zusätzlich 350 Soldaten nach Litauen verlegen, wo die Bundeswehr ein Nato-Bataillon anführt. Auch für Rumänien und Bulgarien wird nun der Aufbau sogenannter Nato-Bat­tlegroups vorbereitet, wie es sie für Polen und das Baltikum bereits gibt. Noch nicht entschieden ist, ob die Nato auch dauerhaft mehr Soldaten an der Ostgrenze stationiert, was für neue Konflikte mit Russland sorgen könnte.

